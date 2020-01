Depressionen gehören zu den Krankheitsbildern, bei denen die Versorgung der Menschen in der Wesermarsch verbessert werden soll. Das geplante Gemeindepsychiatrische Zentrum soll allerdings ganz im Norden des Kreises entstehen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Angstzustände und Depression, Schizophrenien, Suchterkrankungen, Essstörungen und Suizidgedanken: Wer unter den genannten Problemen leidet, ist auf schnelle Hilfen angewiesen. Aber auch 45 Jahre nach dem Startschuss zur Psychiatrie-Reform, mit der die Verwahrung der Patienten in Großkrankenhäusern zugunsten von Therapie und Rehabilitation aufgegeben wurde, gibt es weiterhin Lücken in der ortsnahen Versorgung. Das geht aus der Fortschreibung des „Sozialpsychiatrischen Plans“ für die Wesermarsch hervor, die unlängst im Kreishaus vorgestellt wurde.

So landete auch Carsten Weers von heute auf morgen in der Karl-Jaspers-Klinik in Wehnen, als er vor drei Jahren schwer psychisch erkrankte. „Das hat die ganze Sache noch verstärkt“, sagt Weers beim Rückblick auf seine sechs Wochen in einer geschlossenen Abteilung. Eine Besserung habe er nicht gespürt. Eine Psychotherapie konnte er danach nicht beginnen, weil die Wartezeit auf einen Therapieplatz mehrere Monate betrug. Seine Hausärztin überwies ihn schließlich an eine private Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Bremen. Wichtigste Ansprechpartner in der Zwischenzeit waren die Mitglieder der Selbsthilfegruppe „Gemeinsam gegen Depression“ in Nordenham, die in einer ähnlichen Lage steckten wie er selbst.

Gegründet hatte die Gruppe kurz zuvor Marion Kallweit, die ebenfalls lange Zeit auf einen Therapieplatz warten musste. Inzwischen sind daraus zwei Gruppen mit je 16 Mitgliedern geworden. Ginge es nach dem Bedarf, könnte sie noch eine dritte Gruppe aufmachen, doch das würde sie überfordern, erzählt Marion Kallweit. Schließlich organisiert sie auch noch Referate über Depressionen und ihre Begleiterscheinungen, gesellige Veranstaltungen, die die Freude an den schönen Dingen des Lebens zurückbringen sollen. Kallweit kümmert sich ebenso um die Betreuung der Angehörigen. „Wir fühlen uns vernachlässigt von der Gesellschaft“, erklärt Marion Kallweit den Grund für ihr Engagement. „Wenn ich einen Arm gebrochen habe, werden ich sofort versorgt. Aber uns lässt man alleine.“

Das soll sich nun ändern. Der im Gesundheitsamt angesiedelte Sozialpsychiatrische Dienst und der Sozialpsychiatrische Verbund (SpV), dem die psychosozialen Einrichtungen, Institutionen und Träger ambulanter, teilstationärer und stationärer Angebote angehören, wollen das Betreuungsangebot deutlich verbessern. Künftig soll es spürbar mehr Alternativen geben zur Rund-um-die-Uhr-Versorgung in der Karl-Jaspers-Klinik. Erreicht werden soll das mit einem Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ), das die wohnortnahe Versorgung psychisch Kranker übernimmt, und mit dem Ausbau der ambulanten Hilfen, weil Menschen mit psychischen Krankheiten den Experten zufolge häufig nicht in der Lage sind, lange Wege zurückzulegen.

In dem Zentrum in Nordenham sollen Menschen mit psychischen Erkrankungen soziale Kontakte knüpfen können, Hilfe bei der Strukturierung des Tages- und Wochenablaufs, der Suche nach neuen Lebensperspektiven und der Vorbereitung auf eine Rückkehr ins Arbeitsleben finden. Geplant sind außerdem ein Kriseninterventionsteam und Patientenräume mit fachlicher Begleitung, um bei akuten Fällen Krankenhausaufenthalte zu vermeiden.

Hinzu kämen Beratungsangebote und ein Café, das später auch ein warmes Mittagessen anbieten soll. Außerdem soll von dem Zentrum aus bei Bedarf eine stundenweise Unterstützung für das Wohnen in den eigenen vier Wänden erfolgen. Marion Kallweit hofft, dass sich dort künftig auch die Selbsthilfegruppen treffen können und es Freizeitangebote gibt. Für eine wohnortnahe Versorgung im gesamten Landkreis hält der Verbund mittelfristig Gemeindepsychiatrische Zentren an zwei weiteren Standorten für notwendig.

Ziel ist es, alle Hilfen künftig aus einer Hand anzubieten und dadurch die Versorgung psychisch kranker Menschen deutlich zu verbessern, erklärt Klaus Brose, ärztlicher Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes. In Nordenham wird außerdem darüber nachgedacht, ob ein Neubau für das Zentrum realisiert werden kann, am besten mit Wohnungen in den Obergeschossen, in denen psychisch erkrankte Personen leben und ambulant betreut werden können. Zurzeit bemüht sich der Verbund um eine Finanzierung für das Projekt.

Es gibt allerdings noch weitere Lücken in der wohnortnahen Versorgung. Bislang sei es vielfach schwer, eine ambulante psychiatrische Pflege auf dem Land zu organisieren, erklärt Brose. Das gelte besonders für Menschen, die sehr abgelegen wohnen, so dass sich die Anfahrt für entsprechende Pflegedienste wirtschaftlich nicht lohne. Ebenfalls fehlen den Angaben nach Angebote an Abenden und an den Wochenenden sowie Arbeitsangebote für Menschen mit schweren seelischen Beeinträchtigungen.

Im Bereich der Suchttherapie fehlen außerdem Möglichkeiten zur qualifizierten Entgiftung sowie pädagogisch und therapeutisch begleitete Gruppen insbesondere für die Kinder der Suchtkranken. „Wenn man ihnen nichts anbietet, bringt man sie in Gefahr“, befürchtet Brose. Wünschenswert sei außerdem eine Substitutionspraxis.

Bislang müssen Drogensüchtige, die den Ausstieg mit einem Ersatzmedikament versuchen wollen, ihr tägliches Methadon in Oldenburg, Varel oder Bremerhaven einnehmen, weil es in der Wesermarsch keine Ärzte gibt, die diese Möglichkeit anbieten. Dringend gebraucht werde auch eine aufsuchende gerontopsychiatrische Versorgung für die zunehmende Zahl alter Menschen. Bestimmte gerontopsychiatrisch erkrankte Personen könnten nicht mehr ausreichend versorgt werden, hieß es in dem vorgestellten Plan. Eine erhebliche Verbesserung in der Versorgung stellt für den Verbund dagegen die 2012 eröffnete Kinder- und Jugendpsychiatrie im Wichernstift mit Institutsambulanzen und Tageskliniken (unter anderem in Brake) sowie einem vollstationären Bereich in Ganderkesee dar. Nun fehlt es dem Bericht zufolge im Kreis Wesermarsch allerdings noch an einer Praxis für das Fachgebiet Kinder- und Jugendpsychologie.

Zur Sache

Sozialpsychiatrischer Dienst

Einen Überblick über den sozialpsychiatrischen Dienst in der Wesermarsch bietet die entsprechende Internetseite des Landkreises. Hier werden die Hilfen kurz skizziert und Kontaktmöglichkeiten werden angeboten. Neben einem Faltblatt kann auch der Psychiatrieplan des Landkreises heruntergeladen werden. Aufgeführt sind ebenfalls die Beratungsstellen der Kooperationspartner des Kreises, wie etwa die Suchtberatung der Diakonie. Es wird darauf hingewiesen, dass die Angebote des sozialpsychiatrischen Dienstes kostenlos sind, grundsätzlich vertraulich und die Mitarbeiter der Schweigepflicht unterliegen.