Frauke Winter leitet den Vegesacker Kreativtreff für Senioren, davon leben kann sie aber nicht. Obwohl die Begegnungstätte immer mehr Besucher hat, wird das Budget nicht erhöht. (Kosak)

Frauke Winter – sagen Senioren, Kollegen und Politiker – macht einen guten Job. Nur von dem Geld leben, das sie für diesen Job bekommt, kann sie nicht. Winter, 28, Brille, blondes Haar, hat deshalb noch einen zweiten. An manchen Tagen leitet sie den Kreativtreff für ältere Menschen im Vegesacker Bürgerhaus, an anderen assistiert sie den Lehrkräften einer Schule in Niedersachsen. Hätte Winter die Wahl, würde sie am liebsten ausschließlich die Arbeit mit den Senioren machen. Wenn sie denn mehr Stunden und damit mehr Geld bekäme. Doch das fordern auch andere Begegnungsstätten.

Raum B03 des Bürgerhauses: Winter sitzt hinter einem Schreibtisch und plant das Programm für die nächsten Wochen. Früher hat sie Kulturwissenschaften und Kunst studiert, jetzt organisiert sie Vorträge, Gesprächsrunden, Tanznachmittage für Leute zwischen 51 und 94 Jahren. Seit ungefähr einem Jahr macht sie das. In dieser Zeit hat die Leiterin nicht nur neue Angebote geschaffen, sondern auch die Zahl der Senioren, die sich für die Gruppen des Kreativtreffs anmelden, beinahe verdoppelt. Inzwischen sind es 200. „Und es werden immer mehr.“ Zusammen mit denen, die sporadisch kommen, hat die Begegnungsstätte jetzt 4500 Besucher im Jahr.

Frauke Winter stößt an Grenzen

Die Vegesacker Fraktionen wissen das. Frauke Winter hat es ihnen erzählt – und auch, dass sie mittlerweile an Grenzen stößt. Weil mit dem Plus an Angeboten und Senioren auch das Planen, Beraten und Koordinieren zugenommen haben, macht Winter immer wieder Überstunden. Momentan sind es 15 pro Woche. Ihr eigentliches Stundenkontingent in der Woche ist genauso groß. Der Beirat hat deshalb die Sozialbehörde aufgefordert, aus Winters Stelle eine Vollzeitstelle zu machen und die Begegnungsstätte aufzuwerten: Aus dem Treff für Senioren soll ein Zentrum für Senioren werden, damit es mehr Geld vom Ressort für Angebote im Bürgerhaus gibt.

Doch was manche Politiker eine einfache Rechnung nennen, ist aus Sicht der Behörde eine schwierige: Wie jeder Etat ist auch der für die Begegnungsstätten begrenzt. Und zum Zentrum wollen viele Treffs werden. Und viele Zentren zum Zentrum plus. Im Vorjahr hat das Ressort begonnen, Angebote für Senioren so zu klassifizieren. Treffs haben ein Programm, das nicht über das normale Maß hinausgeht – sie erhalten bis zu 15.000 Euro pro Jahr. Zentren müssen mehr Menschen erreichen, auch jüngere Senioren, Männer und Migranten – dafür gibt es maximal 33.000 Euro. Das Zentrum plus hat weitere Zielgruppen – der Zuschuss beträgt bis zu 43.000 Euro.

Mehr zum Thema Kommentar über Mindestlöhne Ein leeres Versprechen der Bremer SPD Es ist kaum einsehbar, dass sich ausgerechnet ein Haushaltsnotlageland einen höheren Mindestlohn ... mehr »

Die Kategorien sollen die Seniorenarbeit für die Behörde überschaubarer machen. Wer bieten was wo an – und wer erreicht wo wie viele Menschen: Das müssen die Anbieter belegen. Genauso wie sie nachweisen müssen, dass sie die Kriterien erfüllen, um zum Zentrum oder Zentrum plus aufzusteigen. Für Bernd Schneider, Sprecher von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), bedeutet die Klassifizierung deshalb auch mehr Kontrolle. 30 Begegnungsstätten stehen auf der Zuschussliste des Ressorts, sechs davon sind im Bremer Norden. Für alle zusammen gab es in diesem Jahr eine Million Euro, für die in Blumenthal, Burglesum und Vegesack 208.000 Euro.

15.000 Euro pro Jahr

Der Kreativtreff taucht nicht in der Liste auf, Geld vom Ressort gibt es seit dem Vorjahr trotzdem: 15 000 Euro aus sogenannten Restmitteln. Frauke Winter sagt, froh darüber zu sein, dass die Behörde zumindest diese Summe bereitstellt. Noch mehr würde sie sich aber freuen, wenn wenn der Treff hochgestuft wird – und damit mehr Geld bekommt. Auch im Bürgerhaus gibt es längst ein Programm nicht nur für Senioren, sondern auch jüngere Senioren. Auch dort treffen sich nicht ausschließlich Frauen, sondern auch Männer in Gruppen. Auch dort werden Angebote speziell für Migranten gemacht. So wie es die Kriterien für ein Zentrum vorschreiben.

Bernd Schneider weiß, dass der Kreativtreff immer neue Angebote schafft und für immer mehr Menschen eine Anlaufstelle ist. Der Senatorensprecher weiß aber auch, dass eine Begegnungsstätte nicht von jetzt auf gleich aufgewertet werden kann. Sondern ausschließlich, wenn ein neuer Haushalt beraten wird. „Dann wird geprüft, ob der jeweilige Status einer Einrichtung verändert werden muss.“ Für die Begegnungsstätte im Bürgerhaus heißt das: Erst nach der Bürgerschaftswahl im Mai könnte es mehr Geld geben. Allerdings nicht vor 2019. „Den Zuschuss für das nächste Jahr“, sagt Schneider, „hat die Behörde bereits bewilligt.“ Wieder 15.000 Euro.

Hoffnung auf eine Perspektive

Ob es künftig mehr Geld für alle Begegnungstätten gibt, darüber kann er nur spekulieren. Wünschenwert, meint Schneider, wäre das allemal – „schon allein wegen des demografischen Wandels“. Wenn nicht, wird die Behörde ihm zufolge darauf drängen, dass der Etat zumindest so groß ist, dass alle Anbieter die Summe bekommen, die ihnen nach der Klassifizierung zusteht. Und sämtliche Einrichtungen, die belegen können, die festgelegten Kriterien zu erfüllen, auch aufsteigen können. Oder absteigen, falls die Prüfer zu einem anderen Ergebnis kommen als die Leiter der Begegnungsstätten. Laut Schneider kommt auch das immer mal wieder vor.

Frauke Winter sagt, dass sie nicht ein Leben lang zwei Jobs machen will. Sie hofft, dass sich bis zum nächsten Sommer für sie etwas ändert. Oder sich bis dahin zumindest eine Aussicht auf Veränderung einstellt. Winter spricht nicht von irgendeiner Perspektive, sondern von einer Perspektive im Bürgerhaus: „Die Arbeit mit den Senioren macht einfach Spaß.“ So viel, dass sie sich momentan gar nicht vorstellen kann, jemals etwas anderes zu machen. Politiker haben ihr gesagt, dass sie es sehr bedauern würden, wenn sie aus der Not heraus irgendwann ginge. Aber auch, dass sie es verstehen könnten, wenn sie es täte.