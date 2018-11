Ines Scheffler hinterm Tresen: Die Wirtin will aufhören. Einen Nachfolger für das "Nautilus" gibt es bisher nicht. (Christian Kosak)

Die Kneipe gibt es schon so lange, dass Ines Scheffler gar nicht sagen kann, wie lange: „Jahrzehnte, viele Jahrzehnte.“ Doch nun ist Schluss. Den Dezember noch, dann will die Wirtin das „Nautilus“ für immer schließen. Einen Nachfolger gibt es bisher nicht. Genauso wenig wie bei der „Marktwirtschaft“ ein paar Häuser weiter. Auch sie ist alt. Auch sie wird geschlossen, nicht in diesem, aber im nächsten Jahr. Zwei Traditionskneipen weniger in Vegesack – für den Verband setzt sich im Mittelzentrum fort, was am Rand der Stadt längst um sich gegriffen hat: das Kneipen- und Gaststättensterben. Obwohl es Gegenbeispiele gibt.

Eigentlich wollte Ines Scheffler bereits im Vorjahr aufhören. Doch so schnell wie gedacht, kam sie aus dem Pachtvertrag nicht heraus. Die Wirtin machte weiter, auch wenn sie keinen Sinn mehr darin sah: „Wer“, fragt sie, „geht denn heute noch in eine klassische Kneipe?“ Vor Jahren war das noch anders. Damals hatte Scheffler nach eigener Rechnung an guten Tagen 30 bis 40 Besucher pro Abend. Heute hat sie fast nur schlechte Tage. Die Gästezahlen sind einstellig. „Das reicht nicht.“

Scheffler sagt, dass sie alles probiert hat, um gegenzusteuern. Sie bot Feiern für Gesellschaften an, bestellte Live-Musiker, plante Themenabende – um immer wieder festzustellen, dass Veranstaltungen nichts nützen, wenn es immer weniger klassische Kneipengänger gibt. „Die Kundschaft stirbt schlichtweg aus.“ Und neue, meint sie, kommt kaum nach. Noch hat sie Stammgäste. Nur von ihnen leben kann sie nicht. Scheffler, 54, Brille, Seitenscheitel, ist Wirtin im Hauptberuf.

Auch Wolfgang Martens ist das – mit dem Unterschied, dass der Wirt der „Marktwirtschaft“ nicht auf sich allein gestellt ist. Seine Frau verdient dazu. „Das finanzielle Risiko ist überschaubarer.“ Schlechte Tage kennt auch er. Allerdings kann er sie besser verkraften als Scheffler. Martens steht hinterm Tresen, weil er noch hinterm Tresen stehen muss, wie er sagt. Der Rente wegen. Martens ist 65, mit 66 will er aufhören. Darum plant er, im nächsten Herbst die Kneipe zu schließen.

Weniger Gäste

Martens sagt, was auch Scheffler sagt: Dass die Leute immer weniger werden, die in die Kneipe gehen, um ausschließlich zu reden und etwas zu trinken. Außer der eigenen Unterhaltung gibt es kein anderes Unterhaltungsprogramm. Auf 20 bis 30 Gäste an einem Abend kommt er nach eigenem Bekunden aber immer noch. Wenn auch seltener als früher. „Mittlerweile läuft das Geschäft unter der Woche besser als am Wochenende.“ Das, meint er, verbringen viele lieber zu Hause.

Die „Marktwirtschaft“ und das „Nautilus“ sind nicht nur Traditionskneipen, sondern auch Raucherkneipen. Martens ist es nie in den Sinn gekommen, daran etwas zu ändern. Seit 33 Jahren ist er Wirt, geraucht hat er nie. Für ihn schließt sein Lokal quasi eine Angebotslücke. Ines Scheffler sagt es ähnlich. „Hätte ich die Raucherkneipe zur Nichtraucherkneipe gemacht, wären noch weniger Gäste gekommen.“ Und wäre das Aus des „Nautilus“ nicht in diesem Jahr, sondern schon vor mehreren Jahren gekommen.

Mehr zum Thema Enno setzt sich zur Ruhe Kultkneipe Horner Eck muss schließen Die Kultkneipe Horner Eck im Bremer Viertel muss schließen. Nach 35 Jahren muss Gastwirt Enno Barfs ... mehr »

Carsten Köpke will nicht spekulieren. Er sagt, was ist: „Die Betriebe haben es schwer.“ Und am schwersten haben es ihm zufolge solche, die klein sind und allein auf Tradition setzen. Köpke, Vorstandsmitglied im Nordbremer Hotel- und Gaststättenverband, kennt viele Wirte, die aufgegeben haben. Vor allem viele in Farge, wo Köpke seine Gaststätte hat. Und wo es ihm zufolge vor 20 Jahren noch an die 30 Wirtsstuben und Kneipen gab – und inzwischen keine Handvoll übrig geblieben ist. Auch ein Vereinsheim hat er mitgezählt.

Farge, das weiß Köpke, ist nicht Vegesack. Der Ortsteil ist ländlich, der Stadtteil ein Mittelzentrum mit einer größeren Einwohnerdichte. So gesehen, meint er, kann in Vegesack nicht in dem Umfang passieren, was in Farge geschehen ist, aber: „Die Probleme, ein Geschäft am Laufen zu halten, werden auch dort weiter zunehmen.“ Köpke spricht von immer mehr Menschen, die zu Hause bleiben. Von einer steigenden Zahl an Bringdiensten, die das fördern – und von immer neuen Auflagen für Wirte, die deren Arbeit erschweren.

Der Verbandsfunktionär kritisiert, dass der Papierkram, den die Behörden verlangen, für Einzelkämpfer wie Scheffler und Martens mittlerweile eine Nachtschicht bedeutet – nach Dienstschluss. Köpke sagt, dass er Glück hat. In seiner Gaststätte hilft die Familie mit. Ohne sie, meint er, hätte er es wesentlich schwerer, um auf die Zahl der Veranstaltungen und die Zahl der Gäste zu kommen, die es braucht, damit der Betrieb bestehen kann.

Dass manche Wirte damit immer größere Probleme haben, kann Köpke an der Mitgliederstatistik des Verbandes ablesen. Vor 15 Jahren, sagt er, gehörten ihm noch etwa 100 Nordbremer Kneipen, Gaststätten, Hotels, Bars und Restaurants an. Inzwischen ist ihre Zahl um mehr als die Hälfte gesunken. Einige sind ausgetreten, weil sie ihren Betrieb aufgegeben haben, andere, um sich den Verbandsbeitrag zu sparen. „Der finanzielle Druck innerhalb der Branche“, meint Köpke, „ist enorm“.

Fenster verhängt

Investiert wird von manchen trotzdem. Momentan tut sich im „Cordoba“ etwas. Was genau, kann Köpke nicht sagen. Die Fenster des Bistros sind mit Zeitungen verhängt. Der Verbandsfunktionär schließt nichts aus – weder eine Renovierung noch einen Betreiberwechsel. Die Besitzer sind nicht zu erreichen. Köpke würde sich wünschen, dass das „Cordoba“ weitermacht. Und wenn es noch mehr Betriebe gäbe, die so gut laufen, wie das „Tinto“ eine Straße weiter. Wer dort essen will, sagt er, muss reserviert haben.

Carsten Köpke war öfter mal dort – „und jedes Mal war es voll“. Auch am Tresen der Bar, wo Leute sitzen, die keinen Hunger haben, aber Lust auf einen Wein oder ein Bier. Und eine Unterhaltung ohne Unterhaltungsprogramm.