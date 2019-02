Mit Einschränkungen müssen Autofahrer auf der A 27 schon länger leben, am Donnerstag ist die Strecke rund um die Lesumbrücke Richtung Bremerhaven zwischen 9 und 16 Uhr komplett gesperrt. (Christian Kosak)

Die Nordwestbahn (NWB) wird auf der Strecke zwischen Bremen und Bremen-Nord am Donnerstag keine zusätzlichen Verbindungen anbieten und die regulären Züge auch nicht mit Zusatzwaggons verlängern. Das sagte NWB-Pressesprecher Steffen Högemann auf Anfrage des WESER-KURIER: „Wir erwarten kein signifikant erhöhtes Fahrgastaufkommen. Und so schnell könnten wir auch gar nicht reagieren.“

Zum Hintergrund: Die A27 rund um die Lesumbrücke wird am Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr in Richtung Bremerhaven komplett gesperrt. Das bereitet Bremern, die in Bremen-Nord arbeiten, erhebliche Probleme. Viele von ihnen könnten auf die Bahn ausweichen. Die NWB setzt darauf, dass die Autobahnsperrung nicht in die Hauptpendelzeit fällt, „sie kratzt nur daran“, wie Högemann sagt.

Am Mittwoch hatte die NWB mit Zugausfällen zu kämpfen, nachdem sich ein Lokführer krankgemeldet hatte. Der Zug um 14.04 Uhr vom Bremer Hauptbahnhof nach Vegesack zum Beispiel fiel ersatzlos aus. Auch zwischen Farge und Vegesack sowie in umgekehrter Richtung fuhren Züge nicht. Zugausfälle für Donnerstag drohen nach Angaben der NWB aber nicht. „Alle Schichten am Donnerstag sind abgedeckt“, sagt der Bahnsprecher. Und sollte es doch noch zu Personalproblemen kommen, sei die Leitstelle sensibilisiert. Mit anderen Worten: Die Linie RS1 genießt am Donnerstag Priorität, sollten Umbesetzungen bei Lokführern notwendig sein.

Mit deutlich mehr Stress als die NWB rechnet das Amt für Straßen und Verkehr Bremen (ASV). „Wer am Donnerstag nicht unbedingt Richtung Norden fahren muss, der sollte auch besser nicht fahren“, warnt Sprecher Martin Stellmann. Beim ASV standen am Mittwoch die Telefone nicht still. „Aber das ist ein gutes Zeichen“, sagt Stellmann, „denn das zeigt, dass die Leute sensibilisiert sind.“ Anders ausgedrückt: Die Probleme am Donnerstag kommen mit Ansage, anders als zum Beispiel bei Unfällen auf der Autobahn. „Die Situation am Donnerstag ist zu vergleichen mit einem schweren LKW-Unfall, nur gerät man dort unvorbereitet hinein.“ Das ASV empfiehlt den Umstieg auf den ÖPNV, „und dort sollte man sich dann antizyklisch verhalten“, sagt Stellmann, also – wenn es möglich ist – der Rush-Hour aus dem Weg gehen.

Für alle Autofahrer, die trotz der Vollsperrung Richtung Norden müssen, sind Umleitungen ausgeschildert. Eine ausdrückliche Empfehlung, diese zu nutzen, möchte das ASV aber nicht aussprechen. Es wird erwartet, dass es auf den Straßen sowieso schon zu Staus und Verzögerungen kommen wird.

Informationen über die aktuelle Verkehrslage gibt es im Internet unter www.vmz.bremen.de, Hinweise zu den Zügen der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de.