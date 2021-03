Die alte Eiche vor Schloss Schönebeck liegt entwurzelt und zersplittert im Gras. Sie ist ein Opfer des starken Windes geworden. (Carmen Jaspersen)

Nicht der Baum ist tot, sondern der Baum war tot, muss es im Fall der jahrhundertealten Eiche auf der Wiese am Schloss Schönebeck Museum Schönebeck eigentlich heißen. Der Totholztorso, der als Wahrzeichen des Schlosses galt, liegt seit dem Wochenende teilweise zersplittert vor Bremens Wasserschloss. Jetzt wird überlegt, was mit dem Torso passieren soll.

Der Vorsitzende des Museumsvereins Holger Schleider geht davon aus, dass der Sturm den Baum umgeweht hat. Der Museumschef vermutet, dass die Eiche rund 250 Jahre alt war. Das genaue Alter will er jedoch noch recherchieren. Der Grund: Immer wieder wird das Museumsteam von Spaziergängern auf die gestürzte Eiche angesprochen.

Was mit der Schloss-Eiche passiert, soll der Umweltbetrieb Bremen entscheiden, so Holger Schleider. In den sozialen Medien kursieren dieser Tage viele Fotos von dem zerstörten Baum. Angeregt wurde von Internetnutzern bereits, den Baumstamm als Insektenhotel auf der Schlosswiese zwischen Schloss und Verwalterhaus zu belassen.

Ein Mitarbeiter des Umweltbetriebs Bremen (UBB) hat sich den Totholztorso am Montagnachmittag auch schon angeschaut. UBB-Sprecherin Kerstin Doty sagte auf Anfrage: „Wie viele Jahre sie zählte können wir nicht mit Sicherheit sagen, nur, dass sie schon ziemlich betagt war. Wir würden den Baum sehr gern als Insektenheimat dort erhalten." Die Überlegung sei, sie, in Absprache mit dem Museumsverein, etwas abseits auf der Wiese zu positionieren. "Jetzt muss noch ein Weg gefunden werden, den schweren Baum so zu bewegen, dass kein Flurschaden dort entsteht."