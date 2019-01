Die Klappbrücke des Lesumsperrwerks ist wegen Wartungsarbeiten über mehrere Tage für den Verkehr gesperrt. (Christian Kosak)

„Das machen wir alle 15 bis 20 Jahre. Es gibt keinen akuten Anlass“, versichert Wilfried Döscher, Geschäftsführer des Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer. Es gehe darum, alle Bauwerksteile zu überprüfen.

Für die aktuelle Wartung seien erstmals passgenaue Stahlplatten angefertigt worden, um die Schleuse trockenlegen zu können. Zwischen Hoch- und Niedrigwasser beträgt der Tidenhub vier Meter. „Die Verschlüsse sind auf Maß angefertigt worden. Das ist zwar teuer, aber anders ist das nicht zu verantworten“, betont Döscher. Für den Einbau der Platten wird ein Kran benötigt, der die Schwergewichte über die umliegenden Bauwerke hievt und präzise einfügt. Während der Kontrollen wird die Klappbrücke über die Lesum hochgefahren. Es gibt also keinen Verkehr über und unter dem Sperrwerk. „Bewusst haben die Verantwortlichen den Januar für die Revision gewählt, da zu dieser Zeit kein Schiffsverkehr stattfindet. Radler und Fußgänger können das Sperrwerk dagegen – jenseits der Revisionszeiten – zwischen 18 und 8 Uhr überqueren.

Ochtum und Hunte mehr belastet

„Das Lesumsperrwerk feiert in diesem Frühjahr seinen 40. Geburtstag“, erzählt der Wilfried Döscher. „Das Schlüsselereignis für den Bau war die Sturmflut von 1962. Damals hat man gesehen, dass die 38 Kilometer Deich entlang Wümme und Lesum großen Belastungen nicht standhalten.“ Höhere und breitere Deiche wären aber mit massiven Eingriffen in die Besiedelungen verbunden und technisch zu kompliziert gewesen, so der Deich-Experte. „Stattdessen wurde über die Lesum ein Querbauwerk errichtet.“ Das Lesumsperrwerk wird heute so betrieben, dass auf alle Fluten, die am Pegel Vegesack höher als 2,70 Meter über Normalnull auflaufen, reagiert wird. Dies ist die Regelsperrung, die am häufigsten erforderlich ist.

Da das Wasser durch das Lesumsperrwerk seinerzeit Ausbreitungsraum verloren habe, seien die anderen Flüsse, also Ochtum und Hunte, mehr belastet worden. „Hier wurden weitere Sperrwerke damals zwingend notwendig“, so Wilfried Döscher. Am 18. Oktober 1979 waren schließlich alle drei Sperrwerke bei einer Hochflut einsatzbereit.