Weitere Neubauten geplant

Der offizielle erste Spatenstich für die Erweiterung des Studentenwohnheims in Elsfleth. (Georg Jauken)

Investitionen in Millionenhöhe, Leerstände von gerade mal 1,5 Prozent und Mieten, von denen Mieter in Großstädten nur träumen können: Das sind die Kernbotschaften der Bilanzpressekonferenz der Gesellschaft Wohnungsbau Wesermarsch für das Jahr 2018. In diesem und im nächsten Jahr wurde und wird noch einmal kräftig investiert, unter anderem in den Wohnungsbau in Berne und Lemwerder. Darüber hinaus wird der Wohnkomplex für Studenten des Fachbereichs Seefahrt an der Jade Hochschule in Elsfleth erweitert.

Rund 3300 Wohnungen haben die Wohnungsbau Wesermarsch (WBW) und ihre Tochter, die Braker Wohnbau (BWB), im Bestand, weitere gut 800 Wohnungen werden von dem Unternehmen verwaltet. Damit ist die überwiegend von den Städten und Gemeinden in der Wesermarsch getragene Wohnungsbaugesellschaft der größte Mietwohnungsanbieter im Landkreis. Weitere Wohnungen sind in Bau oder in Planung. So wird zurzeit an einem mit öffentlichen Mitteln geförderten Neubau im Baugebiet Schwarzer Weg in Berne mit sechs Zwei-Zimmer-Mietwohnungen für Ältere und Menschen mit Behinderung gebaut. Weitere Wohnungen sind an der Niedersachsenstraße sowie in der Eschhofsiedlung in Lemwerder geplant.

Wenn es nach der Wohnungsbau Wesermarsch geht, kommen bis 2022 zwei weitere Häuser mit je sechs Wohnungen an der Weststraße in Brake sowie ein Neubaugebiet im Braker Ortsteil Golzwarden hinzu. Die Verhandlungen darüber laufen allerdings noch. Großes Interesse hat das Unternehmen auch an weiteren Grundstücken, die bebaut werden könnten. Denn nachdem es für jeden noch freien Bauplatz im Neubaugebiet auf dem ehemaligen Kasernengelände in Rodenkirchen nach Angaben von Wohnungsbau-Geschäftsführer Rainer Gallasch bereits drei Interessenten gibt, muss die Gesellschaft bei weiteren Nachfragen passen. Gallasch: „Wir haben keine Grundstücke mehr.“

Wohnungen werden gefördert

In den Gemeinden gibt es außerdem Interesse am Bau neuer Wohnungen, wie es weiter heißt. Modell dafür könnte ein Projekt an der Niedersachsenstraße in Lemwerder sein. Dort waren 2017 Eigentumswohnungen und öffentlich geförderte Sozialwohnungen entstanden, ohne dass ein Unterschied erkennbar wäre. Dank der gemeinsamen Planung und mithilfe der öffentlichen Förderung konnten laut Gallasch günstige Mieten von 5,60 Euro pro Quadratmeter erreicht werden. Eine Neubauwohnung ohne Förderung sei heute nur noch für sieben bis acht Euro pro Quadratmeter zu realisieren, ergänzt Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim Beckmann. Gabriele Jahn, zuständig für den Bereich Verkauf und Finanzierung, hofft, dass sich die vielen Interessenten für die geplanten neuen Eigentumswohnungen am Rand der Eschhofsiedlung in Lemwerder dieser Preise bewusst sind.

Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter Wohnfläche für eine der Bestandswohnungen betrug im vergangenen Jahr 4,72 Euro (Wohnungsbau Wesermarsch: 4,69 Euro; Braker Wohnbau: 4,75 Euro). Deutlich mehr zahlen die angehenden Nautiker, Seefahrer und Logistiker, die an der Jade-Hochschule in Elsfleth studieren und im Studentenwohnheim gegenüber vom Campus wohnen. Der dreigeschossige Appartementkomplex mit drei Häusern direkt am Lienekanal mit Platz für 84 Studierende war 2008 im Zuge des Ausbaus des Hochschulstandorts zum Maritimen Kompetenzzentrum (Marikom) entstanden.

Vorangetrieben und finanziert wurde der Bau damals von Niels Stolberg, zur Planungs- und Bauzeit noch Inhaber der inzwischen insolventen Beluga-Reederei. Ende 2012 übernahm die Wohnungsbau Wesermarsch den als „Beluga-Wohnheim“ bekannten Wohnkomplex. Die Wohnungen sind unter den Studierenden beliebt. 25 bis 30 Interessierte stehen Gallasch zufolge ständig auf der Warteliste.

Die anfängliche Skepsis über das dortige Engagement der Wohnungsbau Wesermarsch gehört darum laut Beckmann auch der Vergangenheit an. „Im Nachhinein müssen wir feststellen, dass das gut war. Sonst würden wir es nicht erweitern.“ Geplant ist ein viertes Gebäude direkt auf dem Gelände. Im Anschluss an die Gesellschafterversammlung in dieser Woche war der erste Spatenstich. 26 Studierende sollen ab Frühjahr 2021 in dem zwei-Millionen-Neubau während ihres Studium ein neues Zuhause finden. Elf Euro pro Quadratmeter kostet ein Schlaf-, Wohn- und Arbeitsplatz in einer der möblierten Zimmer oder einer 3er-Wohngemeinschafen. Einmal im Jahr gibt es eine Einladung zum Grillfest auf dem Innenhof kostenlos dazu, und einen Ansprechpartner, „der die Sprache der Studenten versteht“, wie Gallasch erklärt.

Sieben Millionen Euro für Sanierungen

Für das Gros der Mieter dürfte etwas anderes entscheidender sein. Die Wohnungsbau Wesermarsch hat die Niedrigzinsphase genutzt und seit 2012 jedes Jahr rund sieben Millionen Euro (2018: 7,2 Millionen) in die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Wohnungen investiert, vor allem in die energetische Modernisierung. Bis auf drei bis vier Häuser in Brake wurde der gesamte Wohnungsbestand Geschäftsführer Gallasch zufolge inzwischen saniert.

Die Bilanzsumme der Wohnungsbau Wesermarsch und ihrer Tochter Braker Wohnungsbau (BWB) belief sich im Jahr 2018 auf 82,8 Millionen Euro. Der Umsatzerlös betrug 20,3 Millionen Euro. Als Bilanzgewinn werden 568 500 Euro ausgewiesen. Die Anteilseigner erhalten – wie in den Jahren zuvor – eine Dividende in Höhe von vier Prozent auf die Einlage.

Um eine möglichst hohe Dividende geht es ihnen aber nicht, wie es heißt. „Die Kommunen wissen, dass wir in den Gemeinden für die Mieter tätig sind“, sagt Hans-Joachim Beckmann. „Unser Interesse ist nicht Kapitalbeteiligung, sondern für den Wohnungsmarkt etwas zu tun. Wir wollen eine vernünftige Struktur haben: Qualität, Zuschnitt und bezahlbarem Wohnungen“, ergänzt Wolf Rosenhagen, der Lemwerder in der Gesellschafterversammlung vertritt.