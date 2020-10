In Lemwerder sind weitere Einrichtungen betroffen. Für das Awo-Seniorenheim gilt ab sofort wieder ein Besuchsverbot. (Sebastian Gollnow)

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt in Lemwerder weiter. Das Gesundheitsamt des Landkreises vermeldete am Mittwoch 32 labordiagnostisch bestätigte Fälle, 13 mehr als am Vortag. Auch in Berne und Jade hat sich jeweils eine Person neu infiziert, sodass in der Wesermarsch derzeit insgesamt 60 Personen erkrankt sind.

Nach weiteren Fällen am Gymnasium Lemwerder sowie an der Eschhofschule ist nun auch die Grundschule Lemwerder betroffen. Zudem sind Lemwerderaner und Berner Jugendliche betroffen, die den zwölften Jahrgang des Delmenhorster Gymnasiums an der Willmsstraße besuchen. Eine Mitschülerin ist positiv getestet worden. Da sie aufgrund des Kurssystems am Montag und Dienstag mit 94 Schülern des Jahrgangs in einem Raum saß, sind am Mittwoch vorsorglich alle 122 Schüler des Jahrgangs sowie acht Lehrer zu Hause geblieben.

Neben Corona-Infektionen in der CVJM-Kita „Die bunte Welle“ gibt es nun auch positive Testergebnisse am kommunalen Hort. Bürgermeisterin Regina Neuke bedauert, Eltern weder eine Notbetreuung noch in der ersten Woche der Herbstferien eine Ferienbetreuung anbieten zu können. Solange die Zahl der Neuinfektionen steigt, blieben die Einrichtungen geschlossen. Am Freitag gebe das Land Niedersachsen zudem eine neue Verordnung heraus. „Der Landkreis wird prüfen, was er ab Montag anordnen muss.“

Auch die Awo-Seniorenwohnanlage „Haus am See“ ist betroffen. Eine Mitarbeiterin ist an Corona erkrankt, sieben Kollegen gelten als Verdachtsfälle. Mit dem Ergebnis ihrer Tests werde zeitnah gerechnet, teilte der Awo-Bezirksverband mit, der beim Gesundheitsamt eine Reihentestung aller Bewohner und Mitarbeiter angefragt hat. Die Entscheidung darüber steht noch aus.

Kontakt zu den Angehörigen aufrechterhalten

Das Gesundheitsamt hat für die Seniorenwohnanlage ab sofort ein Besuchsverbot angeordnet. „Wir wissen, dass ein Besuchsverbot eine große Belastung darstellt„, sagt Einrichtungsleiterin Maria Rewerski. “Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Gesundheit unserer Bewohner und Mitarbeiter zu sichern. Entsprechend werden wir den Kontakt zu den Angehörigen per Telefon und Videotelefonie aufrechterhalten.“ Derzeit dürfen die Senioren ihre Zimmer nicht verlassen – auch nicht zu den Mahlzeiten. Gemeinschaftsaktivitäten wurden verschoben.

Aktuell keine neue Entwicklung gibt es nach Informationen des Landkreises Osterholz an der Waldschule in Schwanewede. Die ersten Testergebnisse von Schülerinnen und Schülern hätten ein negatives Ergebnis gehabt, heißt es. Einen zweiten Corona-Fall gibt es hingegen an der Berufsschule in Osterholz-Scharmbeck. 15 Schülerinnen und Schüler wurden daraufhin in Quarantäne geschickt, allerdings keine Lehrkräfte. Begründet wird dies mit den Abstandsregeln und der guten Belüftung an der Schule.

Im Osterholzer Kreisgebiet sind momentan 17 Personen erkrankt, davon vier in der Gemeinde Schwanewede, drei in Ritterhude und vier in der Kreisstadt selbst.