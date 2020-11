Obgleich es im Hintergrund Veränderungen bei der Investitionsgesellschaft AVW gibt, hat das keine Auswirkungen auf die Markthalle. Ob es zum Abriss kommt, dazu gibt es momentan keinen Kommentar. (Christian Kosak)

Unternehmensgründer Frank Albrecht hat seine Anteile an der AVW Immobilien AG an die Volksbank in Braunschweig-Wolfsburg verkauft. Albrecht hat in Bremen-Nord das Haven Höövt gebaut und die Markthalle auf dem Sedanplatz. Wie Unternehmenssprecher Dirsko von Pfeil auf Anfrage mitteilte, habe Albrecht auch die Anteile seiner Familie im Sinne einer Unternehmensnachfolge veräußert. Der Eigentümerwechsel bei der AVW soll jedoch keinen Einfluss auf die von der AVW verwaltete Markthalle in Vegesack haben, betonte von Pfeil: „Für die Markthalle ändert sich nichts.“

Die im Dezember 2007 eröffnete und seit 2008 immer wieder phasenweise leer stehende Markthalle ist ein Diskussions-Dauerbrenner im Stadtteil. Mehrfach forderte die Politik neue Nutzungskonzepte – und zuletzt auch den Abriss. Mit neuen Ideen für den Sedanplatz wartete 2019 dann der örtliche Bauträger M-Projekt auf: Er wollte den Komplex kaufen und die Fläche zusammen mit dem Areal des Finanzamtes und des ehemaligen Asia-Shops neu beplanen, bestätigte Geschäftsführer Olaf Mosel damals Informationen unserer Zeitung. Ihm schwebte zu der Zeit ein Mix aus Ladenlokalen, Gewerbe und Gastronomie vor. Fragt man heute bei M-Projekt nach, was aus den Plänen geworden ist, heißt es dazu: „Kein Kommentar.“

Wie geht es also weiter mit der Markthalle? Nach den Worten von AVW-Sprecher Dirsko von Pfeil steht weiterhin die Suche nach einem zweiten Mieter im Raum. „Mit Tedi sind wir sehr zufrieden, das läuft hervorragend.“ Die Billig-Kette war 2018 in die Vegesacker Fußgängerzone gezogen. Damals hieß es, sie habe einen Fünf-Jahres-Vertrag. „Wir hoffen nun, dass wir die letzte leer stehende Fläche noch vermietet bekommen“, so der AVW-Sprecher. Bei der Fläche handele es sich um den 115 Quadratmeter großen Bereich neben dem Tedi-Geschäft.

Inwiefern wird die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg in Vegesack aktiv? „Die Volksbank selber hat mit der Markthalle nichts zu tun“, sagte deren Sprecher Daniel Dormeyer auf Nachfrage unserer Zeitung. „Eigentümer der Markthalle ist eine Kommanditgesellschaft mit eigener Eigentümerstruktur.“ Einer der Gesellschafter sei zwar die vor mehr als 40 Jahren in Buxtehude gegründete AVW, deren Aktien zu 100 Prozent auf die Volksbank übergegangen seien. Da es sich bei der AVW jedoch um eine eigenständige juristische Person handelt, bei der „nur“ die Aktien auf die Volksbank übergegangen sind, bleibt die AVW selbst Gesellschafterin der Markthalle.

Auch Investor Frank Albrecht bleibt in Vegesack weiterhin mit im Boot. Wie Dirsko von Pfeil Recherchen unserer Zeitung bestätigte, ist Frank Albrecht ebenfalls einer der Gesellschafter der Kommanditgesellschaft, die Eigentümerin der Markthalle ist. „Die Kommanditanteile von Herrn Albrecht an der Markthalle sind von dem Verkauf der Aktien an der AVW Immobilien AG nicht berührt, das heißt, Herr Albrecht bleibt Gesellschafter der entsprechenden Kommanditgesellschaft“, erklärte Dirsko von Pfeil.

Seit der Gründung 1978 hat die AVW laut eigener Mitteilung mehr als 135 Objekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,3 Milliarden Euro realisiert. Dass die AVW Eigentum verkauft, kommt durchaus vor. In Pinneberg zumindest hat sich das rund 40 Mitarbeiter zählende Unternehmen erst Anfang des Monats von Objekten getrennt: Es verkaufte unter anderem die 2002 eröffnete Rathauspassage in Pinneberg in Holstein – ebenfalls an die Volksbank. Über den Kaufpreis des Shoppingcenters haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Schon ein Jahr nach der Eröffnung der Markthalle stand die Hälfte der Verkaufsfläche leer. Seitdem folgten provisorische Nutzungen auf Teilflächen, unter anderem durch das Kinderzirkus-Projekt „Tohuwabohu“, die Bürgerhaus-Küche und den Billig-Textilanbieter NKD. Auch der Discounter Netto war eine Zeit lang in dem Gebäude zu finden, ebenso wie ein Obst- und Gemüsehändler.