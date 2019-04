Der Dachstuhl eines Doppelhauses am Drosselweg ist am Wochenende ausgebrannt. Das Feuer war in einem Abfallbehälter am Haus ausgebrochen. (Polizeiinspektion Verden/Osterholz)

Die Bewohner des Doppelhauses am Drosselweg, wo am Wochenende ein Brand ausgebrochen war, sind mit dem Schrecken davon gekommen. Doch in ihre Wohnungen können die sechs Bewohner erstmal nicht zurück, sie haben vorübergehend anderweitig eine Unterkunft gefunden. Das Feuer hat wie berichtet einen Carport, zwei Autos und auch den Dachstuhl beider Doppelhaushälften zerstört.

Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern sowie ein Ehepaar haben durch den Brand ihr Zuhause verloren. „Die Familie hat noch am Sonnabend bei Verwandten in Blumenthal Unterkunft gefunden. Das Ehepaar kam zunächst bei Nachbarn unter und ist am Montag in eine Wohnung an der Schwaneweder Straße umgezogen, die Nachbarn vermittelt haben“, erklärt der Schwaneweder Ordnungsamtsleiter Dieter von Bistram.

Das Schicksal der Betroffenen hat in Schwanewede und in Bremen-Nord eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. In sozialen Netzwerken wird seit dem Wochenende zu Sach- und Geldspenden für die Betroffenen aufgerufen. Janina Hoolt aus Blumenthal hat noch am Sonnabend auf Facebook zu Sachspenden für ihre Schwester und deren Familie aufgerufen, die bis zur Brandnacht eine Hälfte des Doppelhauses am Drosselweg bewohnten. „Im Haus meiner Schwiegereltern hat meine Schwester mit ihrem Mann und den drei und sechs Jahre alten Söhnen Unterschlupf gefunden“, berichtet sie. Auch Familienhund „Bilbo“ ist hier untergekommen.

Eine Flut an Spenden

Beim Brand in der Nacht von Freitag auf Sonnabend habe die Familie das Haus am Drosselweg fluchtartig verlassen müssen, erzählt Janina Hoolt. Sämtliches Hab‘ und Gut habe sie dabei zurücklassen müssen. Kleidung, Möbel – durch die Rauchgase beim Brand und das Löschwasser sei das meiste nicht mehr zu gebrauchen. Am Sonntag nach dem Brand habe ihre Schwester das Haus aufgesucht, um zu sehen, was zu retten ist. „Die Feuerwehr hat aber strikt abgeraten, Sachen mitzunehmen, weil alles kontaminiert ist“, sagt Hoolt.

Ihr Sachspenden-Aufruf auf Facebook hat bereits Erfolg gezeigt: „Seit Sonnabend haben wir eine Flut an Spenden erhalten. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend, wir sind sprachlos“, sagt die Blumenthalerin. Spielzeug für die Kinder, Kleidung, ein Kinderbett, Handtücher, Bettwäsche, auch Lebensmittel seien gespendet worden. „Einige Bürger haben Gutscheine von Geschäften vorbeigebracht, ein Elektromarkt aus Blumenthal hat einen Staubsauger gespendet.“ Wer der Familie Gutscheine zukommen lassen möchte, kann sie in Schwanewede im Friseursalon „Cocoon Hair“ (Blumenthaler Straße 76) abgeben. Janina Hoolt hat auch ein Konto für Geldspenden eingerichtet.

Das Bistro „Journal“ in Schwanewede sammelt ebenfalls Spenden für die vom Brand betroffenen Familien. „Auch die Nachbarn am Drosselweg sammeln Sach- und Geldspenden“, weiß Ordnungsamtsleiter Dieter von Bistram. Er wohnt selber in der Straße, „nur zwei Häuser vom Doppelhaus entfernt“. Den Brand in der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat er als Augenzeuge miterlebt. „Ein lauter Knall riss mich aus dem Schlaf.“ Wie sich später herausstellte, waren es Airbags, die in den brennenden Fahrzeugen explodierten. Von Bistrams Sohn war durch den Knall ebenfalls aufgewacht. „Aus dem Dachflächenfenster konnte er sehen, dass es bei dem Doppelhaus brannte.“ Er sei sofort hinausgerannt, um zu helfen, erzählt Dieter von Bistram.

Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt bereits aus dem brennenden Haus geflüchtet und bei Nachbarn in Sicherheit. Der Schwaneweder Ortsbrandmeister Jörg Laude hatte dafür gesorgt. „Um 3.39 Uhr war unsere Wehr alarmiert worden. Als wir vor Ort eintrafen, kamen uns die Hausbewohner schon entgegengelaufen.“ Neben Schwanewede waren die Ortswehren Hinnebeck, Eggestedt, Meyenburg, Neuenkirchen, Löhnhorst sowie die Wehr aus Osterholz im Einsatz – insgesamt rund 100 Feuerwehrleute waren laut Laude am Sonnabend bis 10.30 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

"Wir ermitteln auch in Richtung Brandstiftung"

Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten der Carport und die zwei Autos nach Angaben des Ortsbrandmeisters schon lichterloh. „Die Flammen griffen bereits auf das Gebäude über. Das Feuer zog in den Dachunterstand, breitete sich dort auf der gesamten Hauslänge aus und zog dann hoch in den Dachstuhl.“ Bei null Grad Außentemperatur habe die Wärme sehr schnell aufsteigen können. „Eine so rasante Brandausbreitung habe ich selten erlebt“, sagt Laude. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer anfangs von außen und im Hausinnern bekämpft. „Den Innenangriff habe ich dann aber abbrechen lassen. Das Risiko, dass Feuerwehrleute durch herabstürzende Dachpfannen hätten getroffen werden können, war zu groß.“

Das Feuer brach nach bisherigen Ermittlungen im Bereich des Carports an einer Seite des Doppelhauses aus. „Die Flammen schlugen von einem am Haus stehenden Abfallbehälter auf das Wohnhaus über“, so Imke Burhop, Sprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern nach ihren Worten an. „Wir ermitteln auch in Richtung Brandstiftung. Die Brandursache können wir derzeit aber noch nicht konkret benennen.“

In jüngster Vergangenheit haben mehrere Brände in den Straßenzügen in der Dreienkamp-Siedlung Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Erst Anfang Februar brannten an einem Wochenende in einer Nacht fast zeitgleich der Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße sowie zwei Mülltonnen und eine Hecke an der Mozartstraße. Eine Brandstiftung schloss die Polizei damals nicht aus. Genauere Angaben zur damaligen Brandursache kann die Polizeisprecherin auf aktuelle Nachfrage der NORDDEUTSCHEN auch knapp drei Monate später noch nicht machen.

Kontrollmaßnahmen sollen verstärkt werden

Was Burhop sagt: „Bei mehreren Bränden seit 2018 im Ortskern von Schwanewede liegen Indizien für eine vorsätzliche Brandstiftung als mögliche Brandursache vor. Die Zahl der Brände mit mindestens zehn Fällen, die einzelnen Brandausbruchsstellen wie auch die möglichen Ursachen sprechen in überwiegender Zahl für eine vorsätzliche Brandstiftung.“ Betroffen gewesen seien meist frei zugängliche Müllbehälter in Wohnstraßen, die Brandzeiten hätten in der zweiten Nachthälfte gelegen. Die Polizei bittet die Bürger in dem Zusammenhang darum, Abfallbehälter nicht frei zugänglich in Hausnähe stehen zu lassen. „Die Polizei wird ihre Kontrollmaßnahmen in Schwanewede zur Nachtzeit nochmals verstärken“, kündigt Imke Burhop an.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße, die nach dem Kellerbrand im Februar evakuiert werden mussten, konnten bis heute nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. „Der Wohnungsverwalter hat uns am Montag mitgeteilt, dass sie Anfang/Mitte Mai wieder einziehen sollen“, so Dieter von Bistram von der Gemeinde.