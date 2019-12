Die Grenzwerte werden eingehalten – doch Anwohner klagen über Lärm. (Sina Schuldt/Dpa)

Immer wieder beschweren sich Anwohner der Autobahn 270 über Verkehrslärm und fehlenden Lärmschutz. Auch in der November-Sitzung des Beirats Burglesum meldete sich wieder ein Betroffener zu Wort. Er wohnt an der Treptower Straße und beklagt, dass es dort keine Lärmschutzwand gibt. Bürger, die am Heidbergstift, an der Halmstraße oder der Bremerhavener Heerstraße wohnen, hatten in der Vergangenheit ebenfalls über unerträglichen Lärm berichtet. Für die Anwohner gibt es aktuell jedoch offenbar wenig Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation.

Wie Meike Jäckel vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auf Nachfrage unserer Redaktion erläutert, werden die gesetzlich festgelegten Grenzwerte nur an einzelnen Stellen überschritten. Betroffen sind demnach 19 sogenannte Teilfassaden; dabei handele es sich beispielsweise um einzelne Fenster. Nur in Einzelfällen ergebe sich daraus ein Anspruch auf passiven Lärmschutz in Ergänzung zum bestehenden aktiven Lärmschutz. Häuser an den Straßen Am Heidbergstift und Halmstraße sind demnach nicht betroffen.

Das geht auch aus einem Papier hervor, dass den Senatoren an diesem Dienstag zum Beschluss vorliegt. Es ist die Antwort auf eine Anfrage der CDU-Fraktion, die darin um eine Bewertung des Lärmschutzes an der A 270 in Höhe Heidbergstift und Halmstraße durch den Senat gebeten hatte. Auch nach der Entwicklung des Verkehrsaufkommens in den vergangenen fünf Jahren seit der letzten Zählung haben sich die Christdemokraten erkundigt.

Meike Jäckel macht keinen Hehl daraus, dass sie Verständnis für die Klagen der Anwohner hat. Die Grenzwerte liegen in Wohngebieten bei 67 dB (A), also Dezibel, zwischen 6 und 22 Uhr sowie 57 dB (A) zwischen 22 und 6 Uhr. „Selbst bei Einhaltung dieser Werte ist es laut“, räumte Jäckel ein. Doch die Behörde habe keine Handhabe. „Wir können uns nur an geltende Gesetze halten.“ Die Chance, dass der Bund, der für Autobahnen zuständig ist und sich künftig mit einer neu gegründeten Infrastrastrukturgesellschaft auch um Planung, Bau, Betrieb, Erhalt und Finanzierung kümmert, zusätzliche Lärmschutzwände aufstellt, sei gering, glaubt Jäckel. „Da müsste es schon eine sehr hohe Zahl an Betroffenen geben.“

Die ASV-Mitarbeiterin erläutert: „In den 80er-Jahren ist die B 74 nach den damaligen Grenzwerten für Lärmvorsorge von 62 dB(A) am Tag und 52 dB(A) in der Nacht geprüft worden. Wo die Werte überschritten wurden, sind freiwillig Lärmschutzmaßnahmen veranlasst worden.“ Es wurden also Lärmschutzwände installiert. Dort, wo heute keine Lärmschutzwände stehen, wurden die Grenzwerte damals nicht überschritten. Die heute gültigen sogenannten „Auslösewerte der Lärmsanierung“ liegen mit 67 dB(A) am Tag und 57 dB(A) in der Nacht sogar noch höher. Dazu kommt: Bei der Berechnung von Ansprüchen auf Lärmschutz dürfen nur Gebäude oder Gebäudeteile berücksichtigt werden, die schon beim Bau der damaligen B74 vorhanden waren. „Daher erhöht sich die Zahl der Anspruchsberechtigten nicht“, heißt es im Entwurf der Antwort auf die CDU-Anfrage.

Genaue Werte durch Lärmberechnungsprogramm

Wie hoch der Lärm genau ist, wird laut Meike Jäckel nicht gemessen, sondern auf Grundlage zahlreicher Daten, die unter anderem durch das Landesamt Geoinformation und Gutachter erhoben werden, mithilfe eines Lärmberechnungsprogramms berechnet. Berücksichtigt wurde dabei bei der letzten Berechnung der Abschnitt der A 270 zwischen A 27 und der Straße Auf dem Krümpel. Die ASV-Mitarbeiterin erläutert den Hintergrund: „In diesem Abschnitt gibt es ein höheres Verkehrsaufkommen. Die Verkehrsmengen nehmen Richtung Blumenthal immer weiter ab.“

Im kommenden Jahr soll die Verkehrsmenge durch den Bund das nächste Mal ermittelt werden. Aus den Ergebnissen könnten dann etwaige Veränderungen bei der Lärmwertermittlung abgeleitet werden. Allerdings geht Meike Jäckel nicht davon aus, dass der Verkehr erheblich zugenommen hat. Das zeigen auch die Zahlen, die den Senatoren heute vorliegen.

Demnach lagen die Verkehrsmengen 2010 bei einem Wert von 34 800 Kraftfahrzeugen pro Tag mit einem – für die Berechnung des Lärmpegels maßgeblichen – Schwerverkehrsanteil von 3,3 Prozent. Im Vergleich dazu haben sich die Verkehrsmengen 2015 auf einen Wert von 37 300 Kraftfahrzeugen pro Tag leicht erhöht, wobei sich jedoch der Schwerverkehrsanteil auf drei Prozent reduziert hat.

Zugeständnisse für Zuschuss

Stephanie Brandt, deren Haus direkt an der Auffahrt zur A 270 an der Löhstraße liegt, hat einen anderen Eindruck. Sie meint: „Der Verkehr hat in den vergangenen 15 Jahren zugenommen.“ So lange lebt sie neben der Autobahnauffahrt. Ihr Eindruck ist: „Der Lärm ist in dieser Zeit mehr geworden.“ Besonders schlimm seien die Beschleunigungsgeräusche der Fahrzeuge. „Würde es sich um konstanten Lärm handeln, wäre es vermutlich weniger schlimm.“

Die Anwohnerin gehört zu denjenigen, denen ein Zuschuss für passiven Lärmschutz an einem Fenster zugestanden wurde, weil der Lärm-Grenzwert an einer Hausseite im Obergeschoss in der Nacht überschritten wurde. Von dem Geld hat Stephanie Brandt bereits vor Jahren ein Schallschutzfenster und einen Schalldämmlüfter einbauen lassen.

Weitere Fenster hat sie auf eigene Kosten mit Schallschutzglas ausgestattet. Viel gebracht hat das ihrer Meinung nach aber nicht. Das Amt für Straßen und Verkehr hat auch für diesen Abschnitt der A 270 Zahlen über die Verkehrsmengen. Demnach fuhren 1988 im Schnitt 20 400 Kraftfahrzeuge pro Tag. Der Schwerverkehrsanteil lag bei 3,1 Prozent. 2015 fuhren dort 26 900 Kraftfahrzeuge pro Tag. Der Schwerverkehrsanteil war gesunken, auf 2,9 Prozent.

Zur Sache

Lärm über den Grenzwerten

An insgesamt 19 Teilfassaden gibt es nach Angaben des Amts für Straße und Verkehr einzelne Überschreitungen der Lärm-Grenzwerte an der A270. Mit Teilfassaden sind bestimmte Punkte an Gebäuden gemeint; das können zum Beispiel einzelne Fenster oder Gebäudeseiten sein. Betroffen sind zwei Teilfassaden an der Straße Birkenhügel (Nacht), eine Teilfassade an der Bördestraße (Nacht), eine an der Blauholzmühle (Tag und Nacht), eine an der Mahlstedtstraße (Nacht), vier an der Windmühlenstraße (Nacht), eine an der Clamersdorfer Straße (Nacht), eine am Sandersfeld (Nacht), eine am Sandberg (Tag und Nacht), zwei an der Treptower Straße (Nacht), zwei am Platjenwerber Weg (Nacht), eine am Bahnhof St. Magnus (Nacht), eine an der Lesumer Heerstraße (Nacht) und eine Am Hackfeldspark (Nacht).