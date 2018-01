Bremen-Nord. Eine Schülerin schneidet sich im Unterricht mit einer Rasierklinge den Arm auf. Mitschüler machen Fotos und schicken sie per Whatsapp herum. Das, was an einer weiterführenden Schule in dieser Region passiert ist, ist ein Albtraum für Eltern und Lehrer. Aber kein Einzelfall: Deutsche Jugendliche nehmen nach neuesten Studien innerhalb Europas den traurigen ersten Platz ein, wenn es um selbstverletzendes Verhalten ohne Suizidabsicht geht.

Aufritzen, Aufschneiden, Aufkratzen. Der Schmerz, den die Betroffenen fühlen, geht tiefer. Mobbing, Liebeskummer, Schuldruck und eine gesteigerte Erwartungshaltung der Familie sind alles Gründe, die Fachleute anführen, warum sich jemand verletzt. „Eine Wunde am Arm ist eine Art stumme Sprache. Sie dient dazu zu sagen: Es geht mir schlecht, ohne es über die Lippen zu bekommen“, sagt der Psychologe Dr. Dennis Nitkowski. Er arbeitet im ZKPR, einer an der Bremer Universität angesiedelten interdisziplinären Forschungseinrichtung, einer Art Schnittstelle von Klinischer Psychologie, Medizin und Gesundheitssystemforschung. Im Sommer wurden hier laut Nitkowski fünf Jugendliche in der psychotherapeutischen Ambulanz behandelt, die sich mehrfach selbst Schaden zugefügt hatten. NSSV ist das Fachkürzel für nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten.

Fachleute sind sich einig, dass NSSV heute weit öfter vorkommt als vor 20 oder 30 Jahren. Nitkowski zitiert aus einer Fachstudie von 2014. Demnach haben sich zwei von zehn Jugendlichen im Durchschnitt schon einmal in ihrem Leben selbst verletzt. In einer Klasse von 20 Jugendlichen sind es dann drei beziehungsweise vier Kinder. Eine australische Arbeitsgruppe von der School of Medicine der Universität in Brisbane habe die Raten aus insgesamt 35 (internationalen, darunter auch deutschen) Studien aus den Jahren zwischen 2003 und 2011 zusammengefasst. Damit sei ihre Darstellung sehr aussagekräftig.

"Ritzen ist bei uns ein sehr häufiger Anmeldegrund"

Aktuelle Zahlen liegen für die Region nicht vor. „Da Selbstverletzung keine Diagnose ist, werden dazu keine statistisch verwertbaren Daten erhoben“, heißt es aus dem Bremer Gesundheitsressort. Aber: „Ritzen ist bei uns ein sehr häufiger Anmeldegrund. Das hat seit einigen Jahren massiv zugenommen“, sagt auch eine Mitarbeiterin der Bremer Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratungsstelle Kipsy. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter: „Selbstverletzung ist bei Jugendlichen Kult. Die Jugendlichen geben sich im Internet sogar gegenseitig Tipps.“

„Die Schüler ritzen oder schneiden sich nicht, um sich das Leben zu nehmen“, ist Dennis Nitkowski überzeugt. „Sich selbstverletzendes Verhalten kann eine Belastungsreaktion sein. Zumeist geht es darum, starke negative Gefühle loszuwerden, eine starke Traurigkeit oder Wut abzubauen.“

Das Verhalten werde zur Selbstbestrafung genutzt, erläutert der Psychologe Dennis Nitkowski. Betroffen seien häufig Kinder, deren Gefühlsäußerungen im Elternhaus als störend wahrgenommen werden. „Zieh‘ nicht immer so eine Fluppe.“ Das Ritzen helfe ihnen, die Schuldgefühle wegzubekommen, sagt Nitkowski.

Selbstverletzendes Verhalten ist kein neues Phänomen. Nitkowski berichtet von Studien aus den sechziger Jahren. Nach den damaligen Fallbeschreibungen seien vor allem die jungen und gut ausgebildeten Upperclass-Frauen anfällig fürs Ritzen gewesen. „Das Bild hat sich heute revidiert“, so der Psychologe. Zusammen mit Professor Franz Petermann, Leiter des ZKPR, hat er ein Buch zu den Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten des selbstverletzenden Verhaltens geschrieben.

Das Ritzen stellt Eltern vor eine Herausforderung. Weil es oft heimlich geschieht, sei es schon schwierig, zu erkennen, ob das Kind überhaupt betroffen ist. Hinweise könnten sein, wenn die Kinder langärmelige Kleidung tragen oder viel Zeit auf der Toilette verbringen, meint Nitkowski. Der Psychologe rät betroffenen Müttern und Vätern, die Probleme weder zu bagatellisieren noch zu emotional zu reagieren. Fragen wie: „Wie kommst Du darauf, Dir was anzutun?“ würden eher dazu führen, dass sich die Betroffenen verschließen. Besser sei es, wenn Eltern mit dem Kind über das Motiv seines Handelns sprächen. Ritzen sich Kinder wiederholt, rät Dennis Nitkowski zu einer Psychotherapie. Denn ungefährlich ist Ritzen nicht. Nitkowski: „Die Schmerzschwelle steigt, was schlimmere Verletzungen provoziert.“

Schulen in den USA gehen offen mit dem Thema um

Die Schulen in den USA gehen offen mit dem Thema um. In den USA gibt es bereits den Self-Injuring Awareness Day, um für das Thema zu sensibilisieren. NSSV kann Nitkowski zufolge bei Gleichaltrigen Ansteckungspotenzial haben – gerade wenn Narben offen zur Schau gestellt werden. „Das Verhalten lebt davon, dass es eine positive Komponente hat, dass es Aufmerksamkeit bringt – und wenn es in negativer Form ist.“

Den Schulen wird eine zentrale Bedeutung im Umgang mit dem Phänomen beigemessen. Sie sei der Ort, an dem Präventivmaßnahmen effizient umgesetzt werden können, meinen Fachleute. Doch anders als ihre amerikanischen Kollegen fühlen sich europäische Lehrer laut einer europaweiten Studie nicht ausreichend kompetent im Umgang mit psychisch kranken Schülern oder solchen, die sich selbst schädigen können. Mehr als 80 Prozent der insgesamt 264 befragten Lehrkräfte bekundeten ihren Wunsch nach mehr Wissen über psychische Probleme.

Bernd Deseniß, Schulpsychologe in der Landesschulbehörde Niedersachsen, kennt Schulen, „die sind gut aufgestellt, die haben sich auf den Weg gemacht, deren Schulleitungen sagen, mir ist soziales Lernen und das Thema Gesundheit wichtig.“ Auf der anderen Seite stehen Lehrer, die würden betroffene Kinder lieber der Schule verweisen, weil sie die Verantwortung nicht übernehmen möchten. Deseniß hält das für falsch: „Schule hat zwar keinen therapeutischen Auftrag, aber Schule muss sich kümmern. Die Lehrer haben die Verantwortung für die Sicherheit ihrer Schüler. Das ist Teil ihres pädagogischen Auftrags.“

Schule und Landesschulbehörde wollten zum Fall in der Region keine Stellung nehmen. Im Regelfall meldet die Schule besondere Vorkommnisse an die niedersächsische Landesschulbehörde. In dem oben geschilderten Fall aus der Region ist offenbar nicht einmal das sofort geschehen. Deseniß jedenfalls hat keine Kenntnis erhalten. Wäre der Schulpsychologe informiert worden, hätte er den Eltern ein Gesprächsangebot unterbreitet und ein Beratungsteam in die Schule entsandt.