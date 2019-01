Die meisten Parteien haben ihre Kandidatenlisten für die Bürgerschaft vorgelegt. Bis Ende des Monats sollen alle Nordbremer Namen sowohl für die Bürgerschaft als auch die Beiräte vorliegen. In einigen Beiräten stehen starke Veränderungen an. (JASPERSEN/DPA)

2019 wird gewählt: Die Bremer entscheiden bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai, welche Kandidaten der Parteien im Landesparlament das Volk vertreten. An die Bürgerschaft gekoppelt ist die Wahlperiode der Beiräte: Insgesamt 22 Stadtteilparlamente werden gewählt, davon drei in Bremen-Nord – in Vegesack, Blumenthal und Burglesum.

Die Bremische Bürgerschaft besteht nach der Wahl aus insgesamt 84 Abgeordneten: 69 im Wahlbereich Bremen und 15 in Bremerhaven. In ganz Bremen werden laut der Internetseite des Bremer Landeswahlleiters insgesamt 338 Beiratsmitglieder gewählt. Wie viele Mitglieder ein Rat hat, ist abhängig von der Zahl der Einwohner – es sind mindestens sieben, höchstens 19. Wir haben uns umgehört, wie weit die Parteien bei der Aufstellung der Kandidaten sind. Hier ein Überblick.

SPD: Die SPD Bremen-Nord hat bereits Mitte Dezember die Kandidaten für die Wahlen zur Bürgerschaft bekannt gegeben. Es treten an: Bildungssenatorin Claudia Bogedan (Ortsteil Blumenthal, Platz zwei auf der Landesliste), Ute Reimers-Bruns (Blumenthal, 10), Kevin Lenkeit (Burglesum, 15), die Bürgerschaftsabgeordnete Heike Sprehe (Vegesack, 22), Jannik Michaelsen (Vegesack, 27), Maren Wolter (Burglesum, 34), Kay Bienzeisler (Blumenthal, 39), der Abgeordnete Elombo Bolayela (Blumenthal, 45), Niels Heide (Burglesum, 49) und Reiner Holsten (Burglesum, 57).

Für den Beirat in Burglesum haben sich zur Wahl gestellt: Maren Wolter, Niels Heide, Ute Appell, Werner Müller, Andrea Schemmel, Benedikt Kurth, Beatrix Jantzen, Muhittin Pacaci, Holger Hagedorn, Norbert Peters, Lukas Ohrnberger und Martin Nowakowski zur Wahl. Pacaci ist bereits Mitglied im Beirat.

Im Beiratsbereich Vegesack stehen zur Wahl: Wilfried Sulimma (bereits Mitglied), Gabriele Jäckel (bereits Mitglied), Jannik Michaelsen, Kirsten Löffelholz, Volkan Elis, Eyfer Tunc (bereits Mitglied), Peter Fahsing (bereits Mitglied), Ingrid Peschel, Martin Marschall, Katharina Rosenbaum, Heinz-Otto Mohrmann, Sabine Rosenbaum, Jochen Windheuser, Nicole Poker, Gisela Schwellach und Heike Sprehe.

Für den Beiratsbereich Blumenthal treten bei der SPD an: Gabriele Schüssler, Markus Fabian, Grete Klinkmüller, Baris Kartal, Helmut Falk, Klaus Hartnack, Christian Milpacher, Eberhard Disselhoff, Walter Schörling, Wolfgang Schupp und Parviz Schokouhmand. Im Beirat vertreten sind bereits Susanne Weidemann, Kay Bienzeisler, Brigitte Dettmar, Marcus Pfeiff, Ute Reimers-Bruns und Alex Schupp – sie kandidieren erneut.

CDU: Die CDU Bremen-Nord stellt für die Bürgerschaftswahl Jörg Kastendiek, Bettina Hornhues, Helga Lürßen und Ernst Schroeder aus Burglesum auf. Für Vegesack treten Silvia Neumeyer und Detlef Scharf an. Die Kandidaten aus Blumenthal sind Rainer Bensch, Ralf Schwarz und Hans-Gerd Thormeier.

Die Kandidaten für die Beiratswahlen stehen auch bereits fest. Für Burglesum sind es: Martin Hornhues, Helga Lürßen, Marcel Freihorst, Bettina Hornhues, Jan Frederik Klepatz, Isolde Eylers, Dennis Janke, Alexandra Freitag, Ernst Schroeder, Alice Oldenburger, Dieter Michaelsen und Inka Michaelsen.

Für den Vegesacker Beirat stellen sich auf: Torsten Bullmahn, Ulrike Baltrusch-Rampf, Klaus-Dieter Bless, Hans-Albert Riskalla, Natalie Olejniczak, Andreas Kruse, Gisela Bömack, Maximilian Neumeyer, Jörg-Dietmar Baltrusch, Denise Wieder-Kruse, Iven Lorke, Lisa Petermann, Robert Parsiegla, Katharina Scharf und Marcel Käthner (genannt Haberland).

Die Kandidaten für den Beirat in Blumenthal sind: Hans-Gerd Thormeier, Ralf Schwarz, Karen Nieschlag, Andreas Pfaff, Holger Jahn, Sarah Matschulla, Michael Kern, Birgit Krogemann, Marc Hinte, Fred W. Krogemann, Torben Kehlenbeck, Nils Fitzner und Thomas Hannemann.

Grüne: „Bezüglich der Beiratswahlen gibt es bereits Favoriten, aber nur intern – es ist noch nichts offiziell“, sagt der Landesgeschäftsführer der Grünen, Lucas Christoffer. Für die Bürgerschaftswahl treten aus Bremen-Nord Maike Schaefer (Listenplatz eins), Ilona Osterkamp-Weber (Listenplatz 13) und Thomas Pörschke (Listenplatz 14) an.

Die Linke: Maja Tegeler steht für „Die Linke“ auf Platz neun der Liste für die Bürgerschaftswahl, sagt Tim Ruhland, stellvertretender Pressesprecher. Die Kandidaten für die Beiratswahlen stünden noch nicht fest und würden voraussichtlich im Januar festgelegt.

FDP: Stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP in Bremen-Nord ist Agnes Müller-Lang. Ihrer Aussage nach werden die Kandidaten für die Beiräte Ende Januar festgelegt. Sie kündigt bereits an, dass sie nicht wieder auf Platz eins für den Beirat Burglesum kandidieren wird. Mit der Platzierung für die Bürgerschaftsliste sind die Nordbremer Liberalen nicht eben glücklich. Rainer W. Buchholz steht als erster Nordbremer Kandidat auf Platz acht der Liste. Derzeit verfügt die FDP über sieben Sitze in der Bürgerschaft.

AfD: Auch die AfD plant, so heißt es aus dem Parteibüro, die Kandidatenaufstellung für die zweite Monatshälfte. Am Tag darauf sollen die Namen bekannt gegeben werden.

Bürger in Wut: Die Kandidatenaufstellung für beide Wahlen findet voraussichtlich am 23. Februar statt, sagt Cord Degenhard, Landesvorsitzender der Wählergemeinschaft „Bürger in Wut“.

