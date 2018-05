Künftig sollen die Kinder des Mittagstisches immer freitags trainieren. Das sorgt für mehr Miteinander und Sozialkompetenz. (SOS Kinderdorf)

Das SOS-Kinderdorf Worpswede und Werder Bremen arbeiten fortan auch eng in Grohn zusammen. Das Projekt Spielraum des Fußballvereins, mit dem Kinder und Jugendliche für den Sport begeistert werden sollen, mit dem sie stark gemacht und ihr Selbstbewusstsein aufgebaut werden soll, wird es nun auch im Bereich der Grohner Düne geben.

Wöchentlich werden Werder-Coaches mit den Kindern vom pädagogischen Mittagstisch des SOS-Kinderdorfes auf dem Bolzplatz vor der Hochhaussiedlung trainieren. Die offizielle Einweihung, des Projektes, zu der auch Fußballprofis von Werder kommen und zu der Interessierte eingeladen werden, erfolgt am Mittwoch, 9. Mai, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf dem Bolzplatz vor dem Horthaus an der Friedrich-Klippert-Straße.

Sechs Standorte in Bremen

Das Spielraum-Programm von Werder gibt es inzwischen an sechs Standorten in Bremen. Auf der Internetseite heißt es: "Das Programm nutzt den Sport als Chance, einen Zugang zu Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren zu finden, und bietet damit eine Ergänzung zu den klassischen Angeboten der Jugendsozialarbeit in der Stadt. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit öffentlichen Trägern, Einrichtungen und andere lokalen Akteuren in Bremen bislang ungenutzte oder neu entstandene Plätze gemeinsam mit jungen Menschen in lebendige Orte zu verwandeln – für Teamsport, gemeinsamen Spaß und persönliche Entfaltung."

Es ist geplant, dass die jungen Besucher des Mittagstisches in der Grohner Düne, mit denen nach dem Essen Hausaufgaben gemacht werden und die auch ein Freizeitangebot bekommen, nun auch regelmäßig freitags mit Werder-Trainern und dem Leiter des SOS-Kinderdorf-Mittagstisches Fußball spielen. "Wir freuen uns, dass wir ein attraktives und regelmäßiges Bewegungsangebot bieten können", sagt Simone Grannemann, Bereichsleiterin des SOS-Kinderdorfes, die für familienunterstützende Angebote in Bremen-Nord zuständig ist. Das regelmäßiger Training fördere nicht nur das Selbstvertrauen, sondern verbessere auf lange Sicht auch die Beziehungsfähigkeit und die Sozialkompetenz. Das Fußballspielen funktioniere ganz unabhängig von sprachlichen, kulturellen und sozialen Bedingungen und stehe somit jedem offen. Mit dieser Aussage geht sie auf die vielen unterschiedlichen Nationalitäten ein, die in der Grohner Düne vertreten sind.

Nach Auskunft der SOS-Kinderdorf-Sprecherin Sonja Oelfke arbeiten Werder Bremen und das SOS-Kinderdorf Bremen bereits seit fünf Jahren erfolgreich im Spielraum-Projekt zusammen. Auch mit dem Werder Kids-Club und "Werder 60+" habe es schon gemeinsame Veranstaltungen gegeben. "Zwei starke Partner, Seite an Seite, die sich um das Wohl benachteiligter Kinder und deren Familien kümmern", fasst sie die Aktivitäten und ihre Zielsetzungen zusammen.