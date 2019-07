Das Gelände am Weserufer: Jan-Gerd Kröger plant in Rönnebeck nicht nur eine Abfallanlage, sondern auch einen Werftbetrieb. (Christian Kosak)

Erst hat Jan-Gerd Kröger ausschließlich von einer Abfallsortieranlage am Rönnebecker Ufer gesprochen, jetzt sagt der Bauunternehmer und bisherige Präses der Bremer Handwerkskammer noch etwas anderes: dass er auch einen Betrieb für Schiffseigner plant, quasi als Ersatz für die Deters Werft, die ihr Geschäft einstellen musste. Kröger hat darum nicht bloß eine Bauvoranfrage für eine Sortieranlage gestellt, sondern auch für eine Bootshalle plus Büros. Beide Projekte lehnt die Behörde zwar bislang ab, zuversichtlich ist der Firmenchef aber trotzdem – weil er jetzt noch mal Post vom Amt bekommen hat.

Während die Abfallanlage weiterhin das Verwaltungsgericht beschäftigt, glaubt Kröger in Sachen Werftbetrieb einen Schritt weiter zu sein. In dem Schreiben, das er vor Kurzem vom Bauamt erhielt, ist zwar ebenfalls von einem negativen Bescheid die Rede. Zugleich wird aber auch aufgelistet, woran die Genehmigung bisher scheitert. Drei Punkte werden beanstandet. Kröger sagt, dass er auf zwei mittlerweile reagiert hat und derzeit dabei ist, auch den letzten Einwand auszumerzen. Deshalb, folgert er, wird die Behörde nicht anders können, als aus dem negativen einen positiven Bescheid zu machen. Klaus Koch, stellvertretender Bauamtschef, bestätigt das, macht aber eine Einschränkung: „Wenn denn tatsächlich alle Bedingungen erfüllt werden.“

Nach Ansicht der Behörde hat Kröger bei seinen Plänen für eine Bootshalle und ein Bürogebäude sowohl Grundstücksgrenzen überschritten als auch Mindestabstände nicht beachtet. Der Blumenthaler Bauunternehmer sagt, die Gebäude auf dem Papier jetzt so angeordnet zu haben, dass alle Grenzen und Abstände eingehalten werden – und die fehlende Genehmigung der Wasserbehörde, innerhalb eines Überschwemmungsgebietes bauen zu dürfen, nachreichen wird. Dass er sie bekommt, steht für Kröger jetzt schon fest. Er verweist auf einen anderen Betrieb am Rönnebecker Weserufer, bei dem es ihm zufolge auch keine Probleme gegeben hat, das behördliche Okay zu bekommen, an der Wasserkante gewerbliche Anlagen zu errichten.

Jan-Gerd Kröger hofft, dass er demnächst eine Genehmigung bekommt. (Kosak)

Dass eine genehmigte Bauvoranfrage noch lange kein genehmigtes Bauprojekt ist, weiß auch Kröger. Seiner Meinung würde Ersteres nämlich bedeuten, dass die Behörde erschwert, was Bremen am Rönnebecker Weserufer plant: aus der Industriebrache, auf die Kröger per Erbpachtvertrag noch bis 2036 einen Anspruch hat, ein neues Quartier zu machen. 250 Luxuswohnungen will die Stadt bauen. Nach Angaben des Blumenthaler Unternehmers geht jedoch nicht beides auf dem Grundstück: Würde die Behörde eine Halle und ein Bürogebäude zulassen, wäre das zugleich das Aus fürs Wohnen. Seit Jahren wird darum gerungen, was aus dem Gelände an der Bürgermeister-Dehnkamp-Straße, das früher der Sarstedt-Werft gehörte, werden soll.

Die Stadt gegen den Bauunternehmer

Erst blockierte die Stadt Krögers Vorhaben, eine Abfallsortieranlage zu bauen, dann blockierte Kröger das Projekt für Luxuswohnungen, in dem er einen Anwalt einschaltete – und der das Verwaltungsgericht, um gegen Bremens Entscheidung vorzugehen. Im Vorjahr lehnte die Behörde schließlich auch die Halle und das Bürogebäude ab. Später teilte sie dem Unternehmer mit, dass eine endgültige Entscheidung bis zum Frühjahr ausgesetzt wird. Das Veto gegen die Anlage begründete die Behörde nicht nur damit, dass das Grundstück für Wohnunsbau vorgesehen ist, sondern auch mit einer Gefahr fürs Grundwasser. Das vorläufige Nein für den Werftbetrieb erklärte sie ähnlich: Auch er widerspricht dem Planungsziel, aus der Brache ein Quartier zu machen.

Kröger sagt, dass er für die Bootshalle bereits Anfragen von mehrere Eignern hat, die ihre Schiffe bei ihm unterstellen und warten lassen wollen. Und dass er die Sortieranlage braucht, weil in seinem Unternehmen immer mehr Baustoffe anfallen, die getrennt und recycelt werden müssen. Der Firmenchef plant, nicht nur Abfälle von seinen Baustellen zu sortieren, sondern auch die von anderen Betrieben. Es geht um lackiertes Holz, Dämmmaterial mit künstlichen Mineralfasern, aber auch um Asbestplatten und um Asphalt, der Stoffe enthält, die als krebserregend gelten. Als Kröger zum ersten Mal seine Pläne vorstellte, gab es Protest von Anwohnern. Auch der Beirat und die Baudeputation beschäftigen sich immer wieder mit der Abfallanlage.

Genauso wie die Behörde. Sie hat inzwischen noch mehr getan, als Kröger mitzuteilen, dass aus seinen Projekten zumindest vorerst nichts wird: Das Bauressort ließ prüfen, ob Bremen den Erbpachtvertrag, den die Wirtschaftsförderung seinerzeit mit dem Unternehmer schloss, vorzeitig beenden kann. Kröger sagt, dass die Stadt das kann, weil es eine Sonderkündigungsklausel gibt. Ob sie von ihr allerdings auch Gebrauch machen wird, ist unklar. Dann nämlich müsste sie ihn entschädigen. Mit einem Ersatzgrundstück. Oder mit Geld. Es gibt Schätzungen, dass die Abfindung siebenstellig ausfallen könnte – und Leute die sagen, dass der Betrag höher wird, wenn das Amt die Bauanfrage für den Werftbetrieb doch noch positiv entscheiden sollte.

Kröger geht davon aus, dass ihm das Verwaltungsgericht in den nächsten Wochen sagen wird, wie und wann es im Fall der Abfallsortieranlage weitergeht. Ihm zufolge hat es einen Verhandlungstermin für die zweite Jahreshälfte angekündigt. Mit einem weiteren Schreiben des Bauamts für sein Werftprojekt rechnet er ebenfalls in Kürze. Seine überarbeitete Bauvoranfrage für die Halle und das Bürogebäude will er jedenfalls in den kommenden Tagen fertig machen.