In Zukunft soll es acht ausgewiesene Wanderwege in der Wesermarsch geben. (Inga Kimbel)

Die Wohnmobilplätze sind wieder geöffnet, in Hotels und Ferienhäuser haben die ersten Urlauber eingecheckt. Während der Tourismus in der Wesermarsch nach dem Lockdown wegen der Corona-Krise langsam wieder anläuft, arbeitet die Touristikgemeinschaft Wesermarsch an einem neuen Angebot, das die Attraktivität des Landkreises als Urlaubsregion weiter steigern soll: Wandern.

Die Idee: Die bei den Touristen beliebten Fahrradwege sollen um ausgewiesene Wanderwege ergänzt werden. Sie entstand vor zwei Jahren, als eine Analyse des Radtourismus in der Wesermarsch ergab, dass insbesondere die Tagestouristen, die dort mit dem Fahrrad unterwegs sind, ganz gerne mal absteigen und sich ein wenig umsehen. Zusammen mit einigen anderen machte sich Tina Tönjes von der Touristikgemeinschaft Wesermarsch auf den Weg nach Rotenburg/Wümme, um das Wandern im Flachland auszuprobieren. An einem Wintertag bei minus sechs Grad begaben sie sich auf einen der dort ausgeschilderten Rundwanderwege durch die norddeutsche Landschaft mit Wäldern, Wiesen und Feldern, Mooren und Heideflächen. Das Ergebnis: „Es war herrlich.“

In Zukunft soll es solche Wanderwege darum auch in der Wesermarsch geben. Läuft alles nach Plan, können Touristen wie Einheimische ab dem Sommer oder Herbst 2021 den Bollenhagener Moorwald in der Gemeinde Jade und das Holler- und Wittemoor in Berne auf ausgewiesenen Wanderrouten erkunden. In Ovelgönne erwartet sie eine Natur-Erlebnis-Tour durch die Angelkuhle und entlang eines Heilpflanzen-Lehrpfads. Einen maritimen Landgang durch Elsfleth und über den Elsflether Sand hält ein weiterer Wanderweg bereit.

In Nordenham laden künftig zwei Wanderwege zum Stadtspaziergang mit Strand und Innenstadt sowie zu einer Wanderung über den alten Bahndamm nach Butjadingen ein. Von Burhave aus führt eine weitere Wanderroute entlang der Kunstpromenade und bis nach Fedderwardersiel. Auch ganz im Süden des Landkreises ist ein Wanderweg geplant. Er soll den Besuchern bei einem Spaziergang durch den Ortskern das „städtische Flair“ (Tönjes) Lemwerders näherbringen. Weitere Stationen sind die Grünanlagen um den Edenbütteler Teich und der Fähranleger, von wo es zu Fuß nur noch wenige Minuten sind bis zum Aussichtsturm Weitblick und zu der von Profi-Künstlern und Hobby-Sprayern gestalteten Weserside-Gallery.

Mit der Auswahl dieser acht eher kurzen, aber mindestens vier Kilometer langen Wanderwege hofft die Touristikgemeinschaft, Urlaubern mit unterschiedlichen Interessen gerecht zu werden. Alle Wege zusammen sollen den Gästen die Wesermarsch als abwechslungsreichen Urlaubsort näherbringen und die Einheimischen zur Naherholung einladen. Laut Tina Tönjes steckt in den Wanderwegen viel Potenzial. „Sie sind eine großartige Ergänzung zum Radtourismus.“ Da die Strecken relativ kurz sind, könnten sich von dem neuen Angebot vor allem Gelegenheitswanderer angesprochen fühlen.

Ausstattung mit Tafeln und Bänken

Diese Idee hatte zuerst die Lokale Aktionsgruppe „Wesermarsch in Bewegung“ überzeugt, einem freiwilligen Zusammenschluss der neun Städte und Gemeinden mit Vereinen, Verbänden und anderer Organisationen im Kreis, der über die Verwendung der Fördergelder aus dem Leader-Programm der EU zur Entwicklung des ländlichen Raums entscheidet. Die Aktionsgruppe bewilligte die Mittel für die Konzeptentwicklung. Anschließend machte sich ein auf die Entwicklung nachhaltiger Tourismusangebote spezialisiertes Expertenteam aus Bielefeld an die Arbeit, suchte nach geeigneten Wegen und erarbeitete das Konzept für deren Ausstattung mit Info-Tafeln, Sitzbänken für die Rast und für die Ausschilderung.

Mit der Vorlage des Konzepts für die genannten acht Wanderwege ist der erste wichtige Schritt nun geschafft. Was noch fehlt, ist die Auswahl von Namen und Logos für die einzelnen Routen. Außerdem müssen die Standorte der Wegweiser noch mit Grundstückseigentümern, Naturschutzbehörde und weiteren Partnern abgestimmt werden. Im weiteren Verlauf sollen Zertifizierungen beim Deutschen Wanderverband beantragt und Materialien für die Vermarktung der neuen Wanderwege erstellt werden.

Um das alles zu ermöglichen, ist nun – kurz vor dem Ende der Förderperiode – ein weiterer Antrag auf eine Finanzierung durch das Leader-Programm geplant. „Wir hoffen, dass noch Restgelder vorhanden sind“, so Tina Tönjes. Benötigt werde eine Summe zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Genaueres sei noch nicht bekannt, da die Kostenkalkulation noch laufe.

Unterdessen läuft der Tourismus in der Wesermarsch nach dem Lockdown langsam wieder an. „Wir merken, dass die Angebote wieder gut angenommen werden“, berichtet Tina Tönjes und verweist auf die guten Belegungszahlen während des Himmelfahrt-Wochenendes insbesondere in Butjadingen. „Radler sind auch wieder unterwegs“, hat die Leiterin der Touristikgemeinschaft beobachtet. „Und soweit ich es weiß, haben sich alle Gäste vernünftig verhalten.“

Allen, die die Wesermarsch ebenfalls als Urlaubsland entdecken möchte, empfiehlt sie, rechtzeitig vor Antritt der Fahrt eine Unterkunft zu buchen. Denn eine freie Ferienwohnung bedeutet zurzeit nicht unbedingt, dass sie auch vermietet wird. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, dürfen Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Niedersachsen bis auf Weiteres innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen nur von einem Gast und dessen Mitreisenden genutzt werden.