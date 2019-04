Beide Röhren des Wesertunnels sind nach dem Unfall gesperrt. (fr)

Nach einem Lkw-Unfall ist der Wesertunnel auf der B437 in Richtung Nordenham voll gesperrt. Die Nordröhre wird wegen der Bergungsarbeiten bis mindestens 15 Uhr nicht befahrbar sein, teilt die Polizei mit. Der Fahrzeugverkehr sollte über die Fähren in Bremerhaven oder Sandstedt ausweichen. Ansonsten bliebe nur das weiträumige Umfahren über Bremen.

Gegen 8 Uhr war ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache direkt vor der Tunneleinfahrt von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Beginn des Tunnelportals gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Lkw entstand nach Polizeiangaben Totalschaden. Da auch die Beschilderung sowie die Tunneleinfassung beschädigt wurden, schätzt die Straßenmeisterei den Schaden vorläufig auf rund 300 000 Euro.

Für die Unfallaufnahme wurden beide Röhren des Tunnels, der die Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch verbindet, für circa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Durch den Rückstau konnte die Feuerwehr die Unfallstelle zunächst nicht anfahren und muss sich den Weg durch die Gegenröhre suchen.

In der Südröhre rollt der Verkehr von der Wesermarsch in Richtung A 27 mittlerweile wieder. Auf der A 27 wurde die Abfahrt Stotel gesperrt, um das Verkehrsaufkommen vor dem Tunnel so gering wie möglich zu halten, teilte der Polizeisprecher mit.