Die Nordröhre des Wesertunnels ist nach dem Unfall gesperrt. (fr)

Ein Sattelzug ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der B 437 kurz vor der Einfahrt in den Wesertunnel von der Fahrbahn auf den Grünstreifen gekommen. Der voll beladene Lastwagen fuhr mit voller Wucht auf die Leitplanke, schob das Metall zusammen und prallte gegen das Tunnelportal. Der Wesertunnel musste während des Berufsverkehrs für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Anschließend lief der Verkehr in Richtung A 27 weiter.

Gegen 8 Uhr war der Fahrer von der Autobahn kommend aus noch ungeklärter Ursache direkt vor der Tunneleinfahrt von der Fahrbahn abgekommen. Trotz der Wucht des Aufpralls, bei dem die Fahrerkabine abriss und nach vorne kippte, konnten Ersthelfer den Fahrer mit leichten Verletzungen aus der Kabine bergen.

Am Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben hingegen Totalschaden. Da auch die Beschilderung sowie der Beton des Tunnelportals beschädigt wurden, schätzt die Straßenmeisterei den Schaden einem Polizeisprecher zufolge vorläufig auf mindestens 300.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme wurden beide Röhren des Tunnels, der die Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch verbindet, für circa eineinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Durch den Rückstau hatte die Feuerwehr die Unfallstelle zunächst nicht anfahren können und sich ihren Weg durch die Gegenröhre suchen müssen.

Die Südröhre wurde noch am Morgen wieder freigegeben. In der Nordröhre leitete die Polizei den Verkehr Richtung Wesermarsch zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbei, ehe sie sie für die Bergung des Sattelzugs wieder sperrte. Zudem wurde die Abfahrt Stotel der A 27 gesperrt, um das Verkehrsaufkommen vor dem Tunnel so gering wie möglich zu halten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der Unfall wirkte sich auch auf die Fährverbindung zwischen Farge und Berne aus. "Wir haben in Farge ein sehr hohes Verkehrsaufkommen verzeichnet", berichtete Andreas Bettray, der Geschäftsführer der Fähren Bremen-Stedingen. "Die Autofahrer mussten Wartezeiten von bis zu 30 Minuten in Kauf nehmen. Der Verkehr staute sich bis zur Farger Straße."