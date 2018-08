Das Modell macht deutlich, wie dicht Wohnen und Gewerbe am Ende der Schulkenstraße zusammen liegen, links beginnt das Vulkan-Gebiet, rechts stehen die Wohn-Quader. (Caruso St John)

Es bahnt sich ein Konflikt zwischen der Megajacht-Werft Lürssen und der Stadt an. Im Kern wirft Lürssen der Baubehörde vor, beim Bebauungsplan 1550 für die Weserstraße geltendes Recht nicht zu beachten. Wie berichtet, hat ein Hamburger Anwalt im Auftrag des Unternehmens seinen Widerstand gegen die Absicht angekündigt, dort ein Wohngebiet zu schaffen und einen Wohnkomplex zu bauen. Der Entwurf des Bebauungsplanes 1550 sieht allgemeines Wohnen an der Ecke Weserstraße und Schulkenstraße vor.

Geplant sind dort zwei Wohntürme, die das Londoner Architekturbüro Caruso St. Johns entworfen hat. Mehr als 50 Wohneinheiten sieht der ­Investor hier vor, eines der Gebäude überragt mit seinen insgesamt sieben Etagen die Nachbargebäude. Die Pläne wurden vor wenigen Tagen Kommunalpolitikern und Bürgern präsentiert. Das Grundstück indes hat schon ­einmal Zorn und Empörung hervorgerufen, als dort ein Hochhaus aus der Feder von ­Architekt Hadi Teherani gebaut werden

sollte.

Problem ist jetzt der Lärm und die Frage, was an dieser Stelle Vorrang hat: neue Wohnungen oder bestehendes Gewerbe? Das ehemalige Vulkan-Gelände, auf dem die Lürssen-Werft heute zusammen mit weiteren Unternehmen ansässig ist, ist Hafengebiet. Entsprechend hoch ist der zulässige Lärm, bis zu 85 dB. In einem allgemeinen Wohngebiet, wie es jetzt nach Vorstellungen des Bauamts Bremen-Nord am Weserhang geschaffen werden soll, sind nach Auskunft des zuständigen Experten tagsüber 55 und nachts 40 dB zulässig, gemessen in einem geringen Abstand außerhalb der Gebäude. Deshalb will Lürssen das Wohngebiet verhindern.

Mehr zum Thema Bauprojekt am Vegesacker Weserhang Neuer Plan fürs Wohnen am Wasser Vor Jahren war Ludwig Koehne mit seinem Wohnbauvorhaben auf dem Grundstück des früheren ... mehr »

Lürssen-Sprecher Oliver Grün teilt dazu mit: „Im Fall der an der Weserstraße neu geplanten Wohnhäuser zeichnet sich aufgrund der in unmittelbarer Nähe zu Industrieanlagen entworfenen Bebauung eine Konflikt­situation ab, die vermieden werden muss.“ Wenn innerhalb eines Bebauungsplans Wohnnutzung und industrielle Tätigkeiten nebeneinander gewachsen seien, müssten Nutzer und Eigentümer gegenseitig Rücksicht nehmen. So stelle sich die aktuelle Situation dar. „Kommt hingegen ein neuer Bebauungsplan – gemeint ist der B-Plan 1550 – für eine Wohnnutzung neu hinzu, müssen Konflikte bereits im Planungsstadium und damit frühzeitig vermieden werden.“ Lürssen steht zusammen mit seinen Rechtsberatern offenbar auf dem Standpunkt, dass sich aus der Pflicht ergibt, Konflikte von vornherein zu vermeiden,

dass die Pläne für ein Wohngebiet unzulässig sind.

Auch die Handelskammer mischt sich in den Streit ein, sie ergreift Position für Lürssen. Syndicus Andreas Otto schreibt an den zuständigen Stadtplaner: „Den Belangen und dem Bestandsschutz des angrenzenden Vulkangeländes wird nicht ausreichend Rechnung getragen. Vielmehr wird hier sehenden Auges ein Konflikt angelegt.“ Die Handelskammer sagt, dass das Wohnbauprojekt aus ihrer Sicht nicht genehmigungsfähig ist. Der Planentwurf wird in dem Schreiben als „rechtlich bedenklich“ bezeichnet.

Pläne werden nicht gekippt

Jens Tittmann, Sprecher von Bausenator Joachim Lohse, gibt den Stand des Verfahrens wieder. Demnach sei die Beteiligung der sogenannten Träger öffentlicher Belange aus Sicht der Behörde abgeschlossen. Es lägen zudem zwölf Einwendungen von Bürgern vor, die jetzt bewertet würden, so Tittmann. Ein Lärmgutachten komme momentan tatsächlich nur zu einer geringen Überschreitung der vorgeschriebenen Grenzen. Der Lohse-Sprecher räumt allerdings ein, dass an dem Gutachten noch gearbeitet wird. „Das offizielle Gutachten ist noch nicht fertig.“ Es könne sein, dass die Pläne noch verändert würden, gekippt würden sie nicht.

Senator Lohse und Senatsbaudirektorin Iris Reuther haben die jüngste Sitzung des Vegesacker Beirats zwar vorzeitig verlassen, haben aber die Kritik an dem geplanten Projekt mitgenommen. Der Beirat hat in seinem Beschluss das Bauressort aufgefordert, die Einwendungen zu bearbeiten und die Pläne für die Weserstraße erneut zur Beratung in den Beirat zu geben. Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt geht davon aus, dass das Ressort diesen Beiratsbeschluss ernst nimmt und die Plänen nicht einfach zur Beschlussfassung der Baudeputation vorlegt. Er versteht die Schärfe nicht, mit der Lürssen in den Konflikt einsteigt. Es sei von allen Seiten versichert worden, dass das Arbeiten auf dem Vulkan-Gelände auch künftig unverändert möglich bleiben solle.