Die Fotos zeigen einige der "Norweger-Babys" aus Hohehorst mit Betreuungspersonal im Bus auf der Fahrt nach Lübeck. Von dort brachte ein Schiff die Kinder nach Malmö in Schweden. (Hohehorst-Archiv)

Was geschah nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit 33 norwegischen Babys aus dem ehemaligen „Lebensborn“-Heim auf Gut Hohehorst in Löhnhorst? Seit 2011 hat der ehrenamtliche Hohehorst-Archivar Hans-Werner Liebig intensiv über das Schicksal der Kinder aus der Beziehung zwischen norwegischen Müttern und deutschen Besatzungsangehörigen recherchiert. Von 1944 bis 1945 waren die Babys in Hohehorst untergebracht.

Der „Lebenborn“, im Dezember 1935 gegründet, war ein von der SS getragener Verein. Im Deutschen Reich richtete der Verein neun Kinderheime und Geburtshäuser ein, in denen ledige schwangere Frauen, die den rassenideologischen Vorstellungen der Nazis entsprachen, ihre Kinder gebären und zur Adoption freigeben konnten. Eines der Heime war das „Haus Friesland“ in Löhnhorst in der Gemeinde Schwanewede. Auch in von Deutschland besetzten Gebieten, etwa in Norwegen und Frankreich, gab es Lebensborn-Heime.

Dass die norwegischen Babys aus dem "Lebensborn"-Heim in Hohehorst nach Kriegsende nach Norwegen gebracht werden sollten, dann aber in Schweden bleiben mussten, so viel wusste Liebig. Seine Nachforschungen in Schweden haben den Löhnhorster jetzt auf die Spur eines Busfahrers gebracht, der die Kinder damals im Rahmen einer humanitären Aktion des schwedischen Roten Kreuzes aus Löhnhorst abholte.

Intensive Recherche seit 2011

„Nach über 70 Jahren ist es mir gelungen, den Rücktransport der norwegischen Lebensborn-Kinder aus Hohehorst umfassend aufzuklären“, sagt Liebig. Erste Hinweise auf den Bustransport lieferte ihm eine Zeitzeugin, die im Hohehorster Lebensborn-Heim zuletzt als Sekretärin arbeitete. „Sie berichtete, dass die Kinder im Juli 1945 mit großen Bussen abgeholt wurden.“ Woher die Busse kamen, wann genau die Kinder abgeholt und wohin sie gebracht wurden, hat Liebig nun durch seine Recherchen aufgedeckt.

Die Kinder in einem Bus im am 22. Juli 1945. (Hohehorst-Archiv)

Sein Interesse, sich näher mit dem Schicksal der Hohehorster Norweger-Babys zu beschäftigen, wurde 2011 geweckt. Kari Rosvall, in Oslo als Tochter einer Norwegerin und eines deutschen Besatzungssoldaten geboren, besuchte damals Hohehorst. Im Alter von zwei Monaten war sie im November 1944 in das Lebensborn-Heim in Löhnhorst gebracht worden. Bei ihrem Besuch vor sieben Jahren berichtete Rosvall, die in Irland lebt, auch vom Transport nach Schweden nach Kriegsende. Mit dem Schiff „Kastelholm“ kam sie im Juli 1945 nach Malmö. Da war sie zehn Monate alt.

In weiß gestrichenen Bussen wurden die Geretteten transportiert

Die persönliche Begegnung mit einem der ehemaligen „Norweger-Babys“ aus Hohehorst war für Liebig der Auslöser, weiter nachzuforschen. „Erst 2017 erfuhr ich über den Direktor des schwedischen Friedensarchives Folke-Bernadotte-Akademie, dass die Rückführung durch die humanitäre Organisation ‚Weiße Busse‘ des schwedischen Roten Kreuzes unter der Leitung des Grafen Folke Bernadotte durchgeführt wurde“, berichtet der Löhnhorster. Folke Bernadotte, ein Neffe von König Gustaf V., hatte in den letzten Kriegsmonaten als Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes mit „Reichsführer-SS“ Heinrich Himmler die Freilassung von mehr als 15.000 skandinavischen und anderen KZ-Häftlingen ausgehandelt. In weiß gestrichenen Bussen mit schwedischer Flagge und Rotkreuz-Zeichen wurden die Geretteten ab März 1945 nach Schweden und Dänemark in Sicherheit gebracht.

Nach dem Krieg sei die US-Armee in Bremen auf das Hohehorst-Heim mit den Norweger-Babys aufmerksam geworden, so Liebig. Sie habe Kontakt zum norwegischen Konsulat in Hamburg aufgenommen, um die Kinder in ihr Geburtsland zurückzubringen. Die norwegische Regierung habe die Einreise verweigert. Daraufhin habe die US-Armee Hilfe bei den Schweden gesucht. „Den Amerikanern war die Rettungsaktion Weiße Busse in den letzten Kriegsmonaten bekannt.“ Nach dem Krieg sei es gelungen, durch die Mission auch die Babys aus Hohehorst nach Schweden zu bringen. Dort sollten sie adoptiert werden. Am 22. Juli 1945 seien 30 der 33 Kinder mit Bussen aus Hohehorst evakuiert worden. „Über Hamburg und Lübeck kamen sie am 26. Juli 1945 mit dem Schiff ‚Kastelholm‘ in Malmö/Schweden an und wurden vom schwedischen Roten Kreuz auf Kinderheime verteilt.“

Seite aus Fotoalbum des schwedischen Busfahrers Bertil Fröderberg mit Fotos von der Evakuierung der Hohehorster Norweger-Babys am 22. Juli 1945. (Hohehorst-Archiv)

Über die Folke-Bernadotte-Akademie und das militärhistorische Museum der schwedischen Armee kam Liebig in Kontakt mit einer Enkelin und einem Enkel des Busfahres Bertil Fröderberg, der die Kinder seinerzeit aus Löhnhorst abholte. Sie stellten dem Hohehorst-Archivar umfangreiche Unterlagen, Fotos und Negative von der Evakuierung aus dem Nachlass Fröderbergs zur Verfügung.

Ein Foto zeigt einen Bus mit schwedischer Flagge vor dem Herrenhaus. Im Terminkalender des Busfahrers findet sich unter dem Datum 22. Juli 1945 ein Eintrag über eine Fahrt mit den Ortsangaben Hamburg, Bremen, Hohehorst, Lübeck. Bilder aus einem Fotoalbum zeigen laut Liebig Aufnahmen vom Bustransport der Hohehorst-Kinder nach Lübeck.

Adoptiveltern zu finden war schwierig

Einige Plätze in den Alben seien mit ‚Hohehorst‘ und ‚Bremen‘ beschriftet, die zugehörigen Bilder aber fehlten. Ein Foto aus Kriegstagen zeigt Fröderberg mit dem Grafen Folke Bernadotte, der einige Jahre später, 1948, als Uno-Vermittler in Palästina von jüdischen Terroristen erschossen wurde. „Als Busfahrer war Fröderberg während des Krieges an der Rettungsaktion Weiße Busse beteiligt gewesen“, so Liebig.

In Liebigs Archiv befindet sich jetzt auch eine Kopie der Passagierliste der „Kastelholm“ mit den Namen der 30 evakuierten Norweger-Kinder. Drei Babys sind laut Liebig in Deutschland geblieben. Eines der ehemaligen Kinder lebe heute in Bremen-Aumund, zwei weitere seien nach dem Krieg von einer wohlhabenden Lübecker Familie adoptiert worden.

Die Norweger-Babys in Schweden hatten es laut Liebig nicht leicht. „Der Transport endete für die meisten als Staatenlose in einer Odyssee. Die Schweden suchten verzweifelt Adoptiveltern, was aber zunächst kaum gelang.“ Die Behörden hätten zahlreichen Kindern deshalb neue fiktive Identitäten gegeben. Hans-Werner Liebig: „Viele haben ihre wahren Wurzeln nie ergründet und suchen noch heute im hohen Alter verzweifelt danach.“