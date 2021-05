Vater Helge, die Kinder Hennis und Mattis sowie Mutter Ann-Kathrin Schmidt mit Pony und einem Lamm - beide Tiere wurde vor dem Feuer gerettet. (Christian Kosak)

Es waren die schlimmsten Stunden ihres Lebens, sagt die 33-jährige Mutter zweier Kinder: „Ich bin nachts durch ein Knacken wach geworden. Dann bin ich aufgestanden und habe durchs Fenster nach draußen geguckt, wo der Stall liegt. Das Feuer selbst habe ich nicht sehen können, nur Rauch und eine Glutwand.“ Ann-Kathrin Schmidt schildert im Gespräch, wie sie den Großbrand in der Nacht des 7. Aprils erlebt hat. In dieser Nacht verlor die Familie rund 60 Schafe und drei Pferde. Von dem Stallgebäude ist heute nichts mehr übrig.

Das Ereignis liegt erst wenige Wochen zurück, die Erinnerung ist noch lebendig. „Ich habe meinen Mann geweckt und die Kinder“, berichtet die Bernerin. Während ihr Mann Helge zu den ans Wohnhaus grenzenden Ställen gerannt sei, um die Tiere zu befreien, habe sie die Kinder zu ihrer nebenan wohnenden Mutter gebracht und ihre Schwiegereltern aus dem Bett geklingelt. „Ich habe das Feuer gesehen. Für mich war klar, da hilft nichts mehr.“

Viele Tiere gerettet

Ihr Mann habe sich in große Gefahr gebracht, um die Tiere zu retten. Der 41-Jährige habe zunächst die Kühe aus dem Kuhstall geholt. „Als ich meine Schwiegermutter im Auto hatte, hat mein Mann gerufen: ‚Ich habe auch die Stute, das Fohlen und das Kinderpony.“ Die Pferde hatten zusammen mit den Mutterschafen in einem weiteren Stall gestanden. Zwar seien alle Boxen in dem Moment offen gewesen: „Aber die Tiere hatten Panik und sind immer wieder zurück in den Stall gelaufen. Man muss sich das so vorstellen: Für die Tiere ist der Stall der sicherste Platz der Welt.“

Schon wenige Minuten nach Beginn des Brands in der Nähe der Deichstraße im Berner Ortsteil Ranzenbüttel sei die benachbarte Feuerwehr Weserdeich im Einsatz gewesen. Zu der Zeit stand der Schafstall bereits lichterloh in Flammen. Viele der Brandschützer aus Berne seien selbst Landwirte. „Die sind da rein und haben sich Schafe unter den Arm geklemmt und raus getragen." Zwei der Brandschützer wurden bei dieser Rettungsaktion leicht verletzt. Sie wurden von herab fallenden Trümmerteilen einer einstürzenden Giebelwand getroffen.

Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf das mit dem Stall verbundene Wohnhaus und die teilweise ebenfalls mit dem brennenden Gebäude verbundenen weiteren Ställe zu verhindern. Als wegen des Feuers ein Balken des Wohnhauses der Familie nachzugeben drohte, befestigten die Feuerwehrleute kurzerhand eine Stütze.

Das Feuer war nach mehr als neun Stunden gelöscht, das angrenzende Wohnhaus gerettet. „Die Feuerwehr hat einen Mega-Job gemacht“, sagt Ann-Kathrin Schmidt und in ihrer Stimme klingt viel Emotion mit. Denn am Ende des Tages gibt es auch diese traurige Nachricht: Zwar konnten alle Milchkühe und 15 Schafe der seltenen Rasse Weißköpfiges Fleischschaf gerettet werden, rund 60 Mutterschafe und drei Pferde jedoch verendeten in den Flammen. Der ausgebrannte Stall musste am Morgen nach dem Brand mit Hilfe eines Baggers eingerissen werden, um die Glutnester zu löschen.

Im Dorf traf die Familie vor allem in den nächsten Tagen nach dem Brand auf viel Solidarität. „Wir waren von der Unterstützung überwältigt. Es gab von allen Seiten Hilfsangebote. Es hieß immer wieder: ‚Wir nehmen euch auf‘, ‚Wir können auch eure Tiere aufnehmen‘.“ Für einige Tage zog die Familie zu Verwandten, die Tiere konnten nach tierärztlicher Versorgung auf die Weide.

Anteilnahme in den sozialen Medien

In den sozialen Medien war hingegen nicht nur herzliche Anteilnahme zu spüren. Im Gegenteil. Unter diversen Berichten über das Feuer fand Ann-Kathrin Schmidt Hasskommentare. Einmal habe es geheißen: „Es ist Corona, da musste der Stall brennen.“ Und „Wer Tiere im Stall einsperrt, ist selbst schuld.“ Es macht die Landwirtin betroffen, auf Klischees und Vorurteile zu treffen. „Früher, zu meiner Schulzeit, war es noch das Größte, wenn jemand eine Landwirtschaft hatte. Der Blick auf die Landwirtschaft heute ist doch sehr vorurteilsbehaftet.“ Sie selbst ist zwar gelernte Bankkauffrau, hat ihren Beruf aber für den Hof und eine gepachtete Reitanlage aufgegeben. „Seitdem ich zwölf Jahre bin, habe ich hier auf dem Betrieb meines Schwiegervaters mit geholfen und die Pferde versorgt.“

Die Brandruine war eine Zeit lang abgesperrt gewesen. Inzwischen ist klar, dass ein technischer Defekt Ursache des Brands an dem Stallgebäude von 1930 war. „Obwohl wir die Elektrik 1980 haben neu machen lassen“, so Ann-Kathrin Schmidt. Wie hoch der Sachschaden ist, kann sie nicht sagen. Bei ersten Schätzungen ging die Polizei von 250.000 Euro aus. Die Bernerin geht davon aus, dass der Schaden über die Versicherung gedeckt ist. „Wir haben die Hälfte unserer Schafzucht verloren, aber wir können weitermachen“, sagt Ann-Kathrin Schmidt. Ein Teil der Tiere habe sich zurzeit des Brands draußen auf der Wiese befunden: „Die anderen waren zum Ablammen im Stall.“ Weil die Schafe ab November erneut Nachwuchs erwarten, soll nun schnell ein neuer Stall gebaut werden. „Da sind wir in Zugzwang, denn zur nächsten Ablammzeit sollen die Tiere einen warmen Stall haben.“

Die Brandnacht wird ihr noch lange in Erinnerung bleiben, glaubt Ann-Kathrin Schmidt. „Das sind die schlimmsten Momente, wenn man zur Ruhe kommt; wenn man drüber nachdenkt. Was wäre passiert, wenn...Und die Schafe, die nach ihren Lämmern rufen…das ist etwas, dass man nicht so schnell vergisst.“

Zur Sache

Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

Die Tierrechtsorganisation Peta hat nach dem Stallbrand bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg Strafanzeige gegen den Landwirt erstattet. Der Vorwurf lautete: Aufgrund mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen sei möglicherweise billigend in Kauf genommen worden, dass Schafe und Pferde qualvoll ersticken oder bei vollem Bewusstsein verbrennen.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat das Verfahren vor Kurzem eingestellt. „Hinsichtlich der Strafanzeige wegen des Stallbrandes in Berne ist hier kein Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung nach dem Tierschutzgesetz gesehen worden“, berichtet auf Anfrage Staatsanwalt Thorsten Stein.

Peta erstattet nach eigener Darstellung bereits seit Mitte 2014 regelmäßig Strafanzeige gegen Tierhalter, wenn es zu Bränden in Tierställen kommt. Auf der Homepage der Tierschützer ist der Grund für diese Vorgehensweise nachzulesen: Peta geht davon aus, dass viele Stallbrände durch erhebliche Mängel beim Brandschutz und durch marode technische Anlagen ausgelöst werden. Die Anzeigen sollen die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit, Behörden und Justiz auf diesen Zusammenhang lenken, damit bei Genehmigungen von Tierställen entsprechende Brandschutzvorkehrungen verlangt werden, die die Rettung der Tiere in Brandfällen ermöglichen.