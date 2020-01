Der Eimer ist voll. Die Freiwilligen kämpfen sich an Neujahr durch ganze Berge von Müll. Die Teilnehmer plädieren dafür, dass jeder mit anpacken sollte. (Christian Kosak)

„Immer nur auf dem Sofa sitzen und nichts tun, kann ja auch nicht die Lösung sein!“. So wie diese Blumenthalerin sehen es rund 15 ehrenamtliche Aufräumer am Neujahrsmorgen. Ihre Mission: Blumenthal – oder wenigstens einige Bereiche – von den massiven Müllansammlungen der Silvesternacht zu befreien. Zum zweiten Mal hatten der Förderverein Bürgerstiftung Blumenthal und die Umweltwächter des Stadtteils dazu aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen.

Bei klammem Nebelwetter hat sich Günter Kaphammel kurz vor 11 Uhr bereits am Treffpunkt, der Schutzhütte am Kinderspielplatz Bahrsplate, mit einem Besen, einer Schaufel, einer Greifzange, dunkelgrauen Müllsäcken und einem fahrbaren Mülleimer bewaffnet. „Den nennen wir intern auch Hackenporsche“, sagt der Umweltwächter und streift sich seine Schutzhandschuhe über. In seiner orangen Signalweste ist er gut zu erkennen.

Nach und nach schälen sich weitere menschliche Umrisse aus dem zähen Nebel hervor. Baris Kartal hat seine Neffen Seyit und seine aus Stuttgart angereiste Nichte Royda mitgebracht. „Wir haben bis 5 Uhr gefeiert, aber bei dieser Aktion wollten wir unbedingt dabei sein“, sagt der Geschäftsstellenleiter der Bürgerstiftung Blumenthal. Ortsamtsleiter Peter Nowack zeigt ein Bild auf dem Smartphone, das er am Morgen um halb vier auf dem Heimweg von seiner Silvesterfeier am Bootshaus Rönnebeck gemacht hat. Idyllisch hängt der Mond auf dem Bild über dem Deich an der Bahrsplate.

Heißes Chili als Belohnung

Genau hier und vor dem angrenzenden Einkaufscenter haben etliche Feiernde jede Menge Müll hinterlassen. Nowack hat bereits in der Geschäftsstelle des Ortsamts die Herdplatte mit fünf Litern Chili con Carne angeworfen. „Das hat Brigitte Dettmer vom Beirat zu ihrem 70. Geburtstag gespendet“, sagt Nowack. Alle wollen nach der Reinigungsaktion gemeinsam im Büro des Ortsamtsleiters essen.

Zunächst aber heißt es Ärmel hochkrempeln und loslegen. In vier Gruppen nehmen die Teilnehmer den Müll der Silvesternacht ins Visier. Vor dem Paritätischen Dienst am Bahnhof habe sich viel Müll aufgetürmt, hat Günter Kaphammel bemerkt und macht sich mit einer Viergruppe dorthin auf. „Zeig mal bisschen mehr Dynamik, Elombo!“, ruft Ortsamtsleiter Nowack scherzhaft in die Richtung von Elombo Bolayela. „Ich wohne in Rönnebeck, dieser Termin ist einfach Pflicht“, betont der Bürgerschaftsabgeordnete.

Vor einem Restaurant sammeln Baris Kartal, sein Neffe und seine Nichte die Hinterlassenschaften der knallfreudigen Blumenthaler auf. Neben Batterien für Knallkörper finden sich jede Menge rote Pappen mit Schmauchspuren, abgebrannte Wunderkerzen, Flaschen und die charakteristischen Holzstäbe, an denen Raketen befestigt sind. Umweltwächter Hassan Güngür habe bei sich im Garten in der Silvesternacht zwar auch ein wenig geböllert. „Das haben wir mit den Kindern aber noch in der Nacht sauber gemacht, sonst hätte ich gar nicht ruhig schlafen können“, beteuert er.

Ute Jacobs und ihr Mann Stefaan haben sich aus Vegesack nach Blumenthal aufgemacht, um mitzuhelfen. „Eigentlich hat sich Blumenthal in den letzten zehn Jahren doch gut entwickelt. Es ist wirklich schön hier, da ist eine gewisse Dynamik reingekommen“, findet der gebürtige Belgier Stefaan Jacobs. Er verfolge vor allem, wie sich auf dem Gelände der ehemaligen Wollkämmerei derzeit die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie vollziehe. „Es gab doch einmal die Anekdote, dass Henning Scherf in Australien war und die Leute ihn angesprochen haben, ob dieses Bremen, in dem er Bürgermeister wäre, in der Nähe von Blumenthal sei. Das kannten sie nämlich wegen der Wollkämmerei“, erinnert sich Jacobs.

Manche Feuerwerksreste würden mitunter wochenlang liegen bleiben, mutmaßt seine Frau Ute, die sich dem Stadtteil ebenfalls verbunden fühlt. „Beim letzten Mal haben wir Plastiktüten mit Müll gefunden, die wohl schon lange vor Silvester hier lagen. Da haben wir gar nicht erst reingeguckt, das war eklig“, erinnert sie sich und pickt mit der Greifzange ein paar Papierreste aus einem Kirschlorbeerstrauch.

Auf dem Marktplatz sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Dietmar Segger von der Gruppe „Grünes Blumenthal“ hievt mit stoischer Miene Unmengen von Verpackungsmaterial und Böllerresten in seinen fahrbaren Mülleimer. „Ich bin mittlerweile 70 Jahre alt und rege mich über nichts mehr auf. Die Leute sagen immer, der Staat oder die Stadt müssen mehr für sie tun. Aber die Stadt sind wir alle – da kann man auch genauso selbst anpacken“, sagt Segger. Ein älteres Ehepaar kommt beim morgendlichen Neujahrsspaziergang des Weges und betrachtet die Aktion der fleißigen Helfer. „In der Mühlenstraße bei der Spielhalle stapelt sich der Müll seit über einer Woche, das sieht schlimm aus“, finden die beiden. Ein anderer Mann, der in Blumenthal aufgewachsen ist und aus der Innenstadt angereist ist, zieht es vor, selbst mit anzupacken. „Hier gibt es viele alte Schulkollegen, die ich treffen kann. Wenn jeder sich für seine Straßen oder die Straßenzüge drumherum verantwortlich fühlen und alles ein bisschen sauber halten würde, wäre schon viel getan“, formuliert er seine Philosophie.