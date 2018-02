Die Mitarbeiter im Bundesamt für Migration überprüfen die Ausweispapiere der Asylbewerber mit viel Aufwand. (Christian Kosak)

Unter dem Gegenlicht leuchtet ein Wasserzeichen auf. Reiner Oertel bewegt den Reisepass mit den arabischen Schriftzeichen in dem Lichtschein langsam hin und her. „Das Wasserzeichen ist ein wichtiges Merkmal. Es kann schwer gefälscht werden“, erläutert der Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Um Wasserzeichen, Formularnummern, UV-Licht-Reaktion, Druckqualität und Lichtbilder zu überprüfen, nutzen er und sein Kollege diverse Hilfsmittel: ultraviolettes Licht, ein Mikroskop und ein Dokumentenlesegerät stehen ihnen unter anderem bei der sogenannten physikalisch-technischen Prüfung der Papiere zur Verfügung.

Rund 3500 Asylanträge sind seit Eröffnung des zentralen Ankunftszentrums für Flüchtlinge im November 2016 an der Linden­straße in Vegesack erfasst worden. Für 28 Herkunftsländer ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bremen zuständig. Dementsprechend groß sind die Sprachenvielfalt der Menschen und die Variationen ihrer Ausweispapiere. Dazu kommt: Mehr als die Hälfte der Asylbewerber legen gar keine Pässe oder Ausweise vor. Um die Identität der Antragsteller trotzdem feststellen zu können, nutzen die Mitarbeiter mehrere technische Systeme. Und speziell ausgebildete Experten prüfen die Ausweispapiere.

Beamte prüfen Pässe auf Fälschung

„Die Druckarten geben ebenfalls ­wichtige Hinweise auf die Echtheit des Dokuments“, sagt Oertel. Er schaut, ob der Pass und die Stempel darin im Hoch-, Tief- oder Laserdruckverfahren hergestellt wurden. „Die Stempel haben in der Regel bestimmte Charakteristika und werden immer in einem speziellen Druckverfahren aufgebracht.“ Zahlreiche Pässe aus etlichen Ländern hatte er schon in den Händen. Doch obwohl er langjährige Erfahrung hat: Alle Passvariationen zu kennen, ist unmöglich. Dafür können er und seine Kollegen das Informationssystem „Dokis“ nutzen, in dem Dokumenten-Muster abrufbar sind.

Listen mit Seriennummern von gestohlenen Dokumenten stehen den Bamf-Mitarbeitern ebenfalls zur Verfügung. „Wir achten auch darauf, wann ein Pass in welchem Gebiet ausgestellt wurde. Das kann beispielsweise wichtig sein, um Pässe zu erkennen, die vom IS gefälscht wurden“, erläutert der Spezialist. Dokumente müssen aber auch nicht vollständig gefälscht sein. Es können auch lediglich einige Seiten oder das Foto ausgetauscht worden sein. Aufmerksam werden die Experten beispiels­weise, wenn die Folie über dem Lichtbild entfernt wurde.

Durch die Auswertung bestimmter Metadaten auf dem Handy ist es beispielsweise möglich zu sehen, in welchen Ländern sich eine Person aufgehalten hat. (Christian Kosak)

Die beiden Experten in Bremen-Nord arbeiten jeweils nach dem Vier-Augen-Prinzip. Wenn sich der Verdacht erhärtet, dass mit einem Dokument etwas nicht in Ordnung ist, schicken sie es zu einer noch intensiveren Kontrolle nach Nürnberg. Rund 60 Prozent der Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, legen indes überhaupt keinen Ausweis vor. Um ihre Angaben zu Identität und Herkunftsland zuverlässiger als zuvor überprüfen zu können, hat das Bundesamt für Migration ab Juli 2017 bundesweit spezielle technische Hilfsmittel eingeführt. Unter anderem sollen dadurch Mehrfachregistrierungen von Asylbewerbern verhindert werden.

Auch in Vegesack werden seit mehreren Monaten regelmäßig Handydaten ausgelesen und Sprachproben ausgewertet. Letzteres soll dabei helfen, bestimmte sprachliche Akzente erkennen und Herkunftsregionen zuordnen zu können. Ein weiteres Assistenzsystem überträgt arabische Namen in das lateinische Schriftsystem. Dadurch werden unterschiedliche Namensschreibweisen verhindert. Das System kann zudem typische Schreibweisen bestimmten Regionen zuordnen.

Bislang 29 Handys ausgelesen worden

In den ersten fünf Wochen dieses Jahres sind in Bremen-Nord nach Angaben von Thomas Ritter, Sprecher des Bundesamts für Migration, 29 Handys ausgelesen worden. Bamf-Mitarbeiter Frank Kannegießer erläutert: „Dabei geht es nicht um die Inhalte und Texte, sondern um bestimmte Metadaten, die bei Bedarf ausgewertet werden können. Beispielsweise ist es möglich zu sehen, in welchen Ländern sich eine Person aufgehalten hat.“ Diese sensiblen Daten, so Kannegießer, werden in einem sogenannten Datentresor abgelegt, auf den ausschließlich zwei Volljuristen des Hauses Zugang haben.

Die Herausgabe der Datenträger falle unter die Mitwirkungspflicht jedes Asylbewerbers, wenn seine Identität nicht durch andere Mittel sicher festgestellt werden kann. „Darüber werden die Antragsteller schriftlich belehrt“, so Thomas Ritter. Die Erfahrung zeige, erzählt Kannegießer, dass die Asylbewerber eher positiv reagieren. „Sie wissen, dass es ihnen dabei hilft, ihre Identität zu beweisen und ihre Angaben zu belegen.“

Für 28 Herkunftsländer ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bremen zuständig. Dementsprechend groß sind die Variationen der Ausweispapiere. (Christian Kosak)

Ein weiteres „IT-Tool“ – so werden die Assistenzsysteme offiziell bezeichnet – ist die sogenannte Sprachbiometrie, die in fünf Wochen Anfang 2018 insgesamt 30 Mal angewandt wurde. Die Funktion: Anhand einer etwa zweiminütigen Sprachprobe kann der gesprochene Dialekt ermittelt werden. Und daraus lässt sich schließen, woher der Asylbewerber kommt. „Die Antragsteller beschreiben etwa zwei Minuten lang mehrere Bilder. Währenddessen wird ihre Stimme aufgezeichnet und dann automatisch ausgewertet“, beschreibt Frank Kannegießer den Ablauf. Eine Tastatur mit arabischen Schriftzeichen gehört zum Assistenzsystem, das arabische Namen einheitlich übersetzt. 27 Mal wurde es in den ersten fünf Wochen dieses Jahres in Bremen-Nord eingesetzt. Kannegießer: „Das System gibt Hinweise anhand der Schreibweise des Namens auf ein mögliches Herkunftsland. Dann ist beispielsweise ersichtlich, dass eine ­bestimmte Schreibweise eher in Marokko verwendet wird als in Syrien.“

Alle diese Werkzeuge, das betont Frank Kannegießer, kommen im Rahmen enger rechtlicher Vorgaben und dann zum Einsatz, wenn Zweifel an der Identität bestehen. Und sie sollen lediglich eine Hilfe bei der Arbeit der Entscheider sein. Eine Anhörung können sie nicht ersetzen, betont auch Bamf-Sprecher Thomas Ritter. „Am Ende entscheidet immer der Mensch.“