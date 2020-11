Pflegedienstleiterin Marion Hanne unternimmt mit zwei Bewohnerinnen des Stiftungsdorfs einen Spaziergang. (Christian Kosak)

Voraussichtlich Mitte des Monats – mit diesem Termin rechnet der Vorstandsvorsitzende André Vater. Zu diesem Zeitpunkt sollen in den Senioreneinrichtungen der Bremer Heimstiftung ebenso wie der anderer Träger Antigen-Schnelltests zur Verfügung stehen, um Bewohner, Personal und Besucher regelmäßig auf das Coronavirus testen zu können. Von der Einführung der Tests verspricht sich Vater mehr Sicherheit und die Verkürzung von Quarantänezeiten bei Corona-Verdachtsfällen. „Ich sehe das sehr positiv, auch wenn die Durchführung der Tests gleichzeitig einen hohen personellen Aufwand bedeutet“, sagt Vater.

Auch Annabell Karbe, Hausleitung im Stiftungsdorf Rönnebeck der Bremer Heimstiftung, sieht der Einführung der Schnelltests hoffnungsvoll entgegen. Seit Beginn der Pandemie hat es in der Einrichtung mehrere Corona-Verdachtsfälle gegeben, von denen sich jedoch keiner bestätigte. „Bei einem Verdacht müssen wir ganze Wohnbereiche unter Quarantäne stellen. Das ist organisatorisch sehr aufwendig.“ Gleichzeitig bedeute die tagelange Unsicherheit eine Belastung für Bewohner und Mitarbeiter, die durch Schnelltests verkürzt werden kann, ist Karbes Hoffnung.

Die Unsicherheit hatte zuletzt noch einmal zugenommen, als sich der Lockdown für den Monat November ankündigte und die Befürchtung wuchs, auch die Senioreneinrichtungen müssten die Besuchsregelungen erneut einschränken. „Ich bin sehr froh, dass es so nicht gekommen ist“, betont die Hausleiterin. „Denn die Wochen, in denen wir unsere Türen für Besucher geschlossen hatten, waren für unsere Bewohner noch erheblich einschränkender als die Zeit danach.“ Nun dürfen Angehörige und andere Bezugspersonen die Bewohner zwar weiterhin besuchen. Einschränkungen bedeutet der aktuelle Lockdown light für die Senioren aber trotzdem.

„Wir mussten das Sportangebot für unsere Mieter im Wohnen mit Service einstellen“, nennt Karbe ein Beispiel. Zweimal wöchentlich kommen sonst zwei Trainerinnen ins Stiftungsdorf Rönnebeck und bieten Gymnastik an. Vor dem Ausbruch der Pandemie gab es noch gemeinschaftliche Gruppen mit Bewohnern aus dem Haupthaus. Später wurden die Gruppen getrennt und die Mieter der Wohnungen mit Service machten im Gemeinschaftsraum Sport. Das ist nun in den nächsten Wochen wegen der Kontaktbeschränkungen nicht mehr möglich.

Eine wichtige Anlaufstelle

Die Auswirkungen sind erheblich, weiß Karbe. „Es geht in den Gruppen um viel mehr als um Sport, Aktivität und Gesundheitsvorsorge." Die Gruppe sei für die Seniorinnen und Senioren eine wichtige Anlaufstelle, dort sind Freundschaften entstanden und Kontakte werden gepflegt. Die zurückliegenden Monate voller Unsicherheit, reduzierten Aktivitäten und Kontakten haben Spuren hinterlassen, weiß die Hausleiterin. Von den Mitarbeiterinnen der Tagespflege, die wieder angeboten wird, habe sie beispielsweise gehört: „Alle sind sehr still geworden.“

Und auch über Mieter der Servicewohnungen habe sie in mehreren Fällen gehört, dass sich die Menschen sehr zurückgezogen haben, „obwohl es wieder möglich war, sich zu treffen“. Das hänge auch damit zusammen, dass die Selbstmotivation bei vielen Älteren nicht mehr so stark sei. „Deshalb erinnern und motivieren wir sie regelmäßig.“ Die sozialen Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen, der reduzierten Ansprache und Aktivierung seien auch deshalb nicht zu unterschätzen. Auch die gemeinsamen Mahlzeiten können nicht mehr stattfinden wie gewohnt. „Die Plätze im Restaurant haben wir von 100 auf 30 reduziert, um die Abstandsregeln einzuhalten. Die Mieter aus den Servicewohnungen können sich ihre Mahlzeiten abholen.“

Gleichzeitig seien die Seniorinnen und Senioren sehr dankbar für das, was das Haus noch oder wieder anbiete. "Sie sind sehr bescheiden und genügsam. Ich bekomme die Rückmeldung, dass die Bewohner sich sicher fühlen und froh sind, hier zu sein.“ Das gesamte Team der Bremer Heimstiftung und somit auch des Stiftungsdorfes Rönnebeck hat sich in den vergangenen Monaten bemüht, den Bewohnern trotzdem etwas anzubieten: Eine Opernsängerin hat vor dem Haus gesungen, Stelzenläufer waren zu Gast und auch einige Aktivitäten wurden nach draußen verlegt. "Leider wird es nun kälter und die Outdoor-Aktivitäten sind nicht mehr möglich."

Froh ist sie für die Bewohner, dass das Freimarkt-Fest, das sonst zu den größten Festen des Stiftungsdorfes gehört, wenigstens in kleinem Rahmen noch gefeiert werden konnte. Welche Alternativen es für die Advents- und Weihnachtsfeiern geben könnte, überlegen die Mitarbeiter derzeit noch. „Wir tun, was wir können, um das Haus heimelig, warm und familiär zu gestalten.“ Die Bewohner könnten sich trotzdem auf einige Überraschungen in der Adventszeit freuen. „Unsere Mitarbeiter werden zum Beispiel einige Kleinigkeiten verteilen.“ Damit sich die Situation für die Senioren nicht wieder verschlechtert, appelliert Annabell Karbe an alle Bremer: „Bitte halten Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln und tragen Sie Maske. Damit schenken Sie uns Gesundheit.“

Zur Sache

Weihnachtsgrüße an die Bewohner

Bitte an Bürger: Weil Aktivitäten und Feiern auch in der Advents- und Weihnachtszeit im Stiftungsdorf Rönnebeck nur sehr eingeschränkt stattfinden können, bittet Annabell Karbe die Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil um Unterstützung. „Damit unsere Bewohner sich nicht vergessen fühlen, wäre es schön, wenn Menschen aus dem Stadtteil Briefe oder Postkarten schicken würden“, sagt die Hausleiterin. „Auch über Gebasteltes, LED-Gestecke, LED-Lichter und selbst gebackene Kekse würden sich unsere Bewohner freuen. Vielleicht gibt es auch Firmen, die als kleinen Gruß zum Nikolaus Schokoladen-Weihnachtsmänner spendieren würden.“

Wer dem Aufruf folgen möchte, sollte sich vorher im Stiftungsdorf Rönnebeck, Dillener Straße 69-71, unter den Telefonnummern 04 21 / 6 09 41 11 (Verwaltung) oder 04 21 / 6 09 41 10 (Annabell Karbe) oder per E-Mail bei annabell.karbe(at)bremer-heimstiftung.de melden. Auch wer spontan etwas abgeben möchte, ist willkommen und kann das in der Verwaltung machen.