Mit Maske und Visier: Torsten Dembny zeigt, wie er ab Montag seine Kunden frisieren wird. Zum Schutz vor Viren werden Haare nur noch nass geschnitten. (Christian Kosak)

Waschen, Schneiden, Legen: Das war einmal. Der Besuch beim Friseur wird ab Montag ein anderer sein. Das fängt schon an der Eingangstür an. Und hört nicht beim Bezahlen am Kassentresen auf. Wie sich Nordbremer Salons in der Corona-Krise auf die Wiedereröffnung vorbereitet haben, welche Schwierigkeiten manche Inhaber sehen – und worauf sich Kunden künftig einstellen müssen. Ein Überblick.

Torsten Dembny sieht aus, als käme er gerade aus dem Virenlabor. Der Mann trägt eine Schutzmaske über Mund und Nase – und darüber ein Plastikvisier, das sein Gesicht von Stirn bis zum Kinn abdeckt. Dass er ab nächster Woche nur noch so Haare schneiden wird, gehört zu seinem Hygienekonzept. Wie noch manches mehr. Die Liste an Neuerungen zum Schutz vor dem Virus ist so lang, dass Dembny mittlerweile macht, was nicht jeder Friseur macht: auf der Homepage seines Salons die Regeln erklären, die ab sofort für Kunden und Teamkolleginnen gelten. Und die Folgen, die mit diesen Regeln verbunden sind.

Seit sechs Wochen arbeitet der Lesumer Friseur an dem Konzept. Dass er damit früher begonnen hat, als Bund und Länder eine Wiedereröffnung in Aussicht gestellt haben, hat nach seinen Worten einen simplen Grund. Dempny sagt, dass er nicht die Probleme haben wollte, die ihm zufolge jetzt viele Betriebe haben – an ausreichend Masken, Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe zu kommen, um ein Hygienekonzept überhaupt umsetzen zu können. Er rechnet fest damit, dass ab nächster Woche nicht alle Berufskollegen öffnen werden, obwohl rein theoretisch alle öffnen könnten.

Senida Huremovic ist da zuversichtlicher. Auch sie sagt, dass es Nachschubprobleme gibt, aber nicht so große, dass Läden zubleiben müssen. Huremovic spricht für viele Betriebe. Sie ist Vize-Obermeisterin der Bremer Friseur-Innung. Rund 100 Friseure gehören ihr an. Die Vorstandsfunktionärin setzt darauf, dass die Liefermargen für Einweghandschuhe demnächst wieder größer werden und die Kosten für Masken kleiner. Huremovic sagt, dass einige Hersteller die Krise ausnutzen, um ein Vielfaches von dem zu verlangen, was vorher galt. Manche Friseure sprechen von einer Preissteigerung um 400 Prozent.

Nicht noch mehr Müll produzieren

Dembny hat vorgesorgt. Im März begann der Lesumer Friseur damit, eigene Lieferketten aufzubauen: Eine Apotheke in der Nachbarschaft stellt für ihn Desinfektionsmittel her, ein Betrieb die Visiere und ein anderer die Gesichtsmasken. Sie sind aus Segeltuch und wiederverwendbar, weil bei 90 Grad waschbar. Dembny sagt, dass ihm das wichtig ist, um nicht noch mehr Müll zu produzieren, als er ohnehin schon muss: Die Kunden bekommen Einwegumhänge, die Mitarbeiter Einweghandschuhe. Mehrere Tausend Euro hat Dembny in die Hygienevorkehrungen investiert, inklusive einer Plexiglaswand, die den Kassentresen abschirmt.

Auch Birgit Kedzierski hat jetzt eine im Laden. Die Aumunder Friseurin sagt, dass Berufsgenossenschaft, Innung und Kreishandwerkerschaft sie empfohlen haben. So gesehen, meint sie, waren viele dabei behilflich, ein Hygienekonzept zu erstellen. Wie Dembny wird auch Kedzierski eine sogenannte Hygiene-Pauschale von zwei beziehungsweise drei Euro erheben, um die Schutzvorkehrungen finanzieren zu können. Und wie bei ihm geht es auch bei ihr nicht nur um Masken, Handschuhe und Trennwände, sondern außerdem um Abstandsmarkierungen auf dem Boden und Auflagen für das Salon-Team.

Das Wort „keine“ kommt dabei häufig vor: Keine Getränke für Kunden, keine Magazine, keine Gesichtsbehandlung. Wer frisiert werden will, muss ohne Begleitung kommen, vor der Tür warten, bis er hereingelassen wird und manchmal auch auf einem Formular bestätigen, beschwerdefrei zu sein. Ohne Termin wird niemand mehr bedient – und niemandem mehr das Haar geschnitten, ohne dass es vorher gewaschen wird. Aloisius Vornhagen sagt, dass das keine Masche ist, um mehr Geld verlangen zu können, sondern ein Schutz vor Viren. Der Blumenthaler Friseur vergleicht das Haarewaschen mit dem Händewaschen.

Der erste Besuch wird ungewohnt sein

Und mit dem Tragen von Masken. Auch Kunden müssen welche aufhaben. Stören die Gummibänder beim Schneiden oder Föhnen, ist der Gesichtsschutz mit der Hand vor Mund und Nase zu halten. Vornhagen, Kedzierski und Dembny sprechen davon, dass einiges beim ersten Besuch nach der Zwangspause ungewohnt sein wird – und auch sie sich an manches noch gewöhnen müssen. Etwa daran, dass es keinen Wartebereich mehr gibt. Dass die Frisierplätze nicht nur gefegt, sondern auch desinfiziert werden. Und dass viele von ihnen wegen der Abstandsregel frei bleiben, obwohl es Kunden mehr als genug gibt.

Alle Friseure sind ausgebucht, manche für die nächste Woche, andere für den nächsten Monat. Seit klar ist, dass sie wieder öffnen dürfen, werden Termine gemacht. Dembny sagt, was auch andere sagen: Dass die Telefonanlage vorübergehend abstürzte, weil so viele Anrufe auf einmal eingingen.