Auf Burg Blomendal in Blumenthal fallen in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen wegen der Pandemie weg, dagegen füllt sich der Terminkalender für das kommende Jahr. (Fotos: Christian Kosak)

Klaus Peters, Vorsitzender des Vereins Burg Blomendahl, kann es auf Nachfrage jetzt schon bestätigen: „Der Trend geht nach 2022.“ So manch ein Feierwilliger hat selbst die zweite Hälfte des Jahres 2021 schon abgeschrieben und setzt auf Sicherheit, beziehungsweise das Jahr 2022. „Noch sind Termine offen, doch der Kalender füllt sich zusehends“, bestätigt Peters. Wer also noch einen Wunschtermin hat, an dem er oder sie auf der ehemaligen Ritterburg Hochzeit oder sonstwie feiern möchte, „der sollte sich das langsam überlegen“, sagt Peters.

Dabei ist es nicht allein das besondere Datum, der 20. oder 22. Februar 2022, das die Herzen zahlreicher Heiratswilliger in der Region höher schlagen lassen könnte, obwohl die Standesämter bislang noch keinen entsprechenden Trend sehen. Für das Jahr 2022 hat die Berner Standesbeamtin Birgit Meyer erst zwei Trauungen vorgemerkt. „Im Moment habe ich reservierte Trautermine ab Mitte April bis August 2021“, erzählt sie. Da derzeit keiner sagen könne, wie sich die Lage entwickelt, hofften alle darauf, noch in diesem Jahr feiern zu können. Meyers Erfahrungen in 2020 haben aber auch gezeigt, dass es für viele Paare erst einmal wichtig gewesen ist, standesamtlich verheiratet zu werden. „Die Feier rückte eher in den Hintergrund.“

Einzelne Nachfragen für das Jahr 2022 hat es beim Standesamt in Schwanewede gegeben. Einen konkreten Trend zur Verschiebung einer Hochzeit auf 2022 kann Bürgermeisterin Christina Jantz-Hermann nicht bestätigen. Ebenso wenig beim Standesamt in Lemwerder, was auch daran liegen könnte, dass dort die Anmeldung zur Eheschließung nur sechs Monate gültig ist.

Das Schulschiff ist nach wie vor für Hochzeiten begehrt. (Marina Köglin)

Ingeborg Greve, Koordinatorin für Trauungen auf Schloss Schönbeck berichtet von einer sehr verhaltenen Nachfrage, „erst eine Trauung dieses Jahr“. Weitere haben verschoben oder ganz abgesagt, für 2022 gab es bislang vier Anfragen. Klaus Schött, Leiter des Nordbremer Standesamtes, hat einen Trend zur Verschiebung auf 2022 nicht beobachtet. Terminanfragen für das Jahr 2022 hat das Standesamt Nord bislang nur vereinzelt erhalten. Dafür ist das Schulschiff Deutschland als attraktive Hochzeitsstätte auch in 2021 begehrt.

„Da warten wohl alle ab“

Hygienevorschriften, Abstände und eine Mindestteilnehmerzahl hat dennoch vielen das Feiern verleidet. Mögliche Treffen in größeren Gruppen werden gleich auf das kommende Jahr geschoben – so auch im Meyenburger Dorphuus, im Meyenburger Landhaus, in Kränholm oder beim Kulturbüro Bremen-Nord mit den verschiedenen Veranstaltungsstätten. "In 2020 wurden diverse größere Feiern abgesagt, in 2021 haben wir noch keine Reservierungen, auch für 2022 ist noch nichts geplant. Da warten wohl alle ab", erzählt auch Bernd Wallrabe mit Blick auf Feiern im und die Vermietung des Schwaneweder Schützenhauses.

2021 gestaltet sich schon jetzt relativ ruhig. „Das können wir ganz klar an unserem Terminkalender festmachen“, erzählt auf Nachfrage Yvonne Eilers-Prill, zuständig für Buchungen im Schwaneweder Küsterhaus. Weihnachtsfeiern oder Treffen nach dem Ernteumzug sind entgegen sonstiger Geflogenheiten für 2021 nicht gebucht, andere Feiern sind derzeit gar nicht möglich. „Lediglich ein Beisammensein im kleinen Kreis zur standesamtlichen Trauung im Küsterhaus ist möglich“, erzählt Yvonne Eilers-Prill, aber auch da sei in 2021 ein deutlicher Rückgang bemerkbar. Anmeldungen für 2022 gibt es noch keine.

Ortsamtleiter Heiko Dornstedt im Jahr 2017 beim Fassbieranstich in der Strandlust Vegesack zusammen mit der Ehrenwerten Gesellschaft. (Christian Kosak)

Anders sieht es auf Burg Blomendal aus: „Wir hatten einige Verschiebungen“, erzählt Klaus Peters. Da sei etwa das junge Paar, das 2020 standesamtlich geheiratet habe und groß mit der Familie auf der Burg feiern wollte. Die Feier wurde laut Peters erst auf 2021 verschoben, jetzt ist sie für 2022 geplant. Traurig ist er, dass die Corona-Pandemie so mancher Lebensplanung ein jähes Ende bereite. „Beispielsweise dem Paar, dass nach mehreren Verschiebungen aus ,persönlichen Gründen' ganz absagte.“ „Andererseits haben wir Trauungen bis in den Dezember auf der Burg Blomendahl gehabt, das gab es vorher nicht“, erzählt Peters. Zwar seien aufgrund der Auflagen nur das Brautpaar und der Standesbeamte oder die Standesbeamtin in diesen Fällen zugelassen. Dennoch: „Wir haben immer versucht, es allen so angenehm wie möglich zu machen.“

Verhalten ist die Nachfrage nach Trauungen auf Schloss Schönebeck wegen der Pandemie. Manche Termine werden verschoben, andere abgesagt. (JASPERSEN)

Froh ist Klaus Peters, dass der Verein trotz des Wegfalls vieler Veranstaltungen immer noch überleben kann. „Das gelingt hauptsächlich dadurch, dass der gesamte Vorstand ehrenamtlich arbeitet“, ist Peters sicher. Ob in 2021 überhaupt Einnahmen durch Großveranstaltungen generiert werden können? „Ich bin mir nicht sicher.“ Zwar habe der Verein den Flohmarkt Ende August sowie den Burgfrieden, also den Weihnachtsmarkt auf der Burg Blomendahl, noch nicht aufgegeben. „Aber was kommt? Wir wissen es nicht.“

Ehrenwerte Gesellschaft verschiebt Fassbieranstich

Die Präsidenten der Ehrenwerten Gesellschaft Bremen-Vegesack haben sich laut Mitteilung dazu entschieden, den für den 23. April 2021 auf Kränholm in St. Magnus geplanten traditionellen Fassbieranstich bedingt durch die Pandemie nicht zu veranstalten. Stattdessen wird der Fassbieranstich auf den 29. April 2022 verschoben. Angesichts der unsicheren Lage aufgrund der Corona-Pandemie, haben die Präsidenten der Ehrenwerten Gesellschaft (EWG) die Absage des diesjährigen Fassbieranstiches beschlossen. „Schweren Herzens müssen wir dieses Highlight in der einzigartigen Atmosphäre des Kränholm erneut ausfallen lassen. Wir nehmen die besondere Verantwortung, die wir derzeit alle tragen, sehr ernst und möchten kein unverantwortbares Risiko eingehen“, erklärt Jürgen Vopalensky, einer der acht Präsidenten der EWG.

Darüber hinaus sind die Planungen für das nächste Jahr 2022 bereits angelaufen. Die sechsköpfige Coverband Casino Royale aus Hamburg wurde für den traditionellen Fassbieranstich am 29. April 2022 verpflichtet. "Casino Royale überzeugt durch absolute Professionalität,

Vielseitigkeit und mit einer energiegeladenen Bühnenshow", so die Organisatoren. Auch die traditionelle Tour der mit Frack und Zylinder ausgestatteten Ehrenwerten Gesellschaft durch die Nordbremer Gastronomielandschaft soll im kommenden Jahr wieder ein wesentlicher Bestandteil der fast 40-jährigen Tradition sein. Dabei werden wie gewohnt einige der wunderschönen und ausgezeichneten Lokale in Bremen-Nord besucht, um ihnen ein 50-Liter-Fass zu bringen. Am Abend wird dann auf Kränholm unter den Augen der Bevölkerung von einem Ehrengast das Fass angestochen.