Jürgen Schöffel (von links), Claudia Beckerath und Arne Hollenbach spielen eine Mischung aus bekannten Hits und selbst geschriebenen Kompositionen. (CARMEN JASPERSEN)

Berne. Seit März war es still in der Kulturmühle Berne: Es gab keine Konzerte, keine Filme, kein Kabarett. Doch mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat sich auch das Team der Kulturmühle entschieden, wieder Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Das erste Konzert der Reihe „Guten Abend Berne“ startet im neu gestalteten Außenbereich der Kulturmühle mit der Bremer Band Bongo in a bubble, und bei 89 Anmeldungen sind weit mehr Gäste gekommen, als in den Innenraum der Kulturmühle hinein gepasst hätten.

Tische und Stühle halten den Mindestabstand ein und stehen teilweise auf Rindenmulch, sodass Rauchen streng verboten ist. Und blühender Sommerflieder und Schneeball im benachbarten Garten bringen leuchtende Farben in ein Konzert, das auch musikalisch bunt ist. Denn mit Rock-Power, Balladen-Style und Jazz-Feeling spielt das Trio, das seit 2003 zusammen auftritt, eine abwechslungsreiche Mischung aus bekannten Hits und selbst geschriebenen Kompositionen.

Die drei Sänger sorgen für den charakteristischen Sound der Band, zu dem Bass, Gitarren und Ukulele die instrumentale Grundierung liefern. Claudia Beckerath begleitet mit Ukulele und Percussion, und Arne Hollenbach übernimmt mit Jürgen Schöffel die Gitarrenparts, die mit Weissenborn-Gitarre, Akustik- und E-Gitarre ein ganzes Orchester ersetzen.

„Ein bisschen Aufregung ist schon dabei, wenn man so lange keine Auftritte gemacht hat“, sagt Claudia Beckerath zu Beginn des Konzerts. Mit dem Einstiegs-Song „Penny Lane“ von den Beatles zeigt das Trio, das der Hit aus den 1960er-Jahren auch mit zwei Gitarren und Gesang hervorragend klingt.

Arne Hollenbach und Jürgen Schöffel beherrschen ihre Instrumente so gut, dass sie das ganze musikalische Potenzial der Gitarre zum Leben erwecken: Mit dem Kapodaster klingt sie, in höheren Tonlagen gezupft, fast wie eine Zither, und die schwebenden Flageolett-Töne schmiegen sich an die sphärischen Klänge, die Claudia Beckerath mit einer Klangschale erzeugt. Denn mit „Shine on your crazy diamond“ von Pink Floyd schaffen die Drei an diesem Abend sogar leicht psychedelische Töne.

Bei dem Stück „I‘m singing for you“ klatschen die ersten Gäste begeistert mit, und beim Beatles Hit „Come together“ kommt auch ein kleines Mädchen auf der Terrasse des Nachbarhauses ins Tanzen. Die Bewohner darüber lauschen, mit Hund auf dem Arm, vom Balkon aus den eingängigen Stücken.

„Das ist unser erster Auftritt nach der Auszeit“, sagt Jürgen Schöffel, der mit seiner Band in Norddeutschland von Hamburg bis Hannover, mit Schwerpunkt Bremen, agiert, „und wir haben in dieser Zeit nur zwei Mal geprobt“. Dennoch sei die Zwangspause durch Corona für die Bandmitglieder nicht existenzbedrohlich gewesen, da alle drei einen Beruf ausüben und nicht auf Einnahmen durch ihre Auftritte angewiesen sind. Arne Hollenbach, der auch als Gitarrenlehrer arbeitet, konnte in der Zeit, als keine Konzerte möglich waren, seinen Unterricht auch online geben.

Und so langsam geht es auch mit Auftritten von Bongo in a bubble aufwärts: Das nächste Konzert in Oldenburg steht bereits fest. Auch die Kulturmühle freut sich, dass wieder Leben in die Bude kommt: „Das Programmheft für die zweite Jahreshälfte ist bereits gedruckt“, sagt Ramona Kruse aus dem Vorstand, „und am Mittwoch, 19. August, geht es bei uns mit dem Kinderkino weiter“.

Weitere Informationen

Das vollständige Programm der Kulturmühle findet sich unter www.kulturmuehle-berne.de. Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind unter der Telefonnummer 0 44 06 / 9 89 97 97 und unter der E-Mail karten@kulturmuehle-berne möglich.