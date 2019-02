Statt zur Verkehrskontrolle anzuhalten, setzt ein 37-jähriger Braker zur Flucht mit dem Auto auf eisglatter Straße an. (Björn Hake)

Ein 37-jähriger Braker hat sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Auf der Paul-Brodek-Straße in Brake sollte er in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag aufgrund einer allgemeinden Verkehrskontrolle anhalten. Doch statt auf die Anhaltezeichen der Polizei einzugehen, flüchtete er. Bei auftretender Eisglätte war der 37-Jährige laut Polizei teilweise außerhalb der Ortschaft mit extremen Geschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometern unterwegs. Nach diversen Richtungswechseln und Fahrten in angrenzende Ortschaften, endete die Fahrt in der Hermann-Allmers-Straße in Brake, wo zwei Insassen das Fahrzeug fluchtartig verließen.

Während der 37-jährige Fahrzeugführer nach kurzer Verfolgung zu Fuß gefasst wurde, blieb der Beifahrer, auch nach der Suche unter anderem mit Diensthunden, weiterhin flüchtig. Bei der Festnahme verletzten sich zwei Beamte leicht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten des Flüchtigen, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei allerdings nicht.