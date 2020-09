Die Bahrsplate ist zwar grün, besteht aber überwiegend aus Rasenflächen. Auch hier könnten mehr Wildblumen Nahrung für Insekten bieten, findet die Umweltsenatorin. (Tom Wesse)

Bremen-Nord. Bremen-Nord blüht auf: Geht es nach dem Wunsch von Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne), würden alle Bremer Verkehrsinseln und drei große Flächen nördlich der Lesum in Zukunft viel bunter: Der Vegesacker Stadtgarten, die Bahrsplate in Blumenthal und die Grünfläche vor dem Kulturbahnhof in Vegesack könnten demnächst Bienenweiden werden.

An vielen Orten bemühen sich Bürger, Naturfreunde und Vereine bereits, öffentliche Flächen so zu gestalten, dass sie Schmetterlinge, Bienen und Käfer anlocken. Gerade erst hat der örtliche BUND-Arbeitskreis in St. Magnus eine Verkehrsinsel in ein blühendes Insektenparadies verwandelt (wir berichteten).

Nach offiziellen Erhebungen der Stadt blüht es auch schon an vielen anderen Orten: Wildblumenwiesen gibt es demnach an der Ritterhuder Heerstraße, am Rembertikreisel, in der Grünanlage Neustadtsbahnhof, im Grünzug Leherfeld, in der Grünanlage Findorffallee, am Hochschulring und am Bultensee. Auch an der Neuenlander Straße, an der Rotdornallee und in Knoops Park sind Wildblumenflächen zu finden, ebenso wie auf den Friedhöfen Huckelriede, Aumund und Walle. Letztere wurde in Zusammenarbeit mit einer Jugendgruppe der katholischen Kirche angelegt, die ganz nebenbei auch noch ein Insektenhotel gebaut hat.

WESER-KURIER-Leser Gerd Kutscher geht das noch nicht weit genug. „Alle wollen den Bienen helfen... Seit Langem frage ich mich, warum haben Grüne, Nabu etcetera bisher nicht gefordert, die gesamten Grünstreifen und Flächen als Blühstreifen in Bremen auszubilden?“ Die Idee sei simpel und kostengünstig: Außer der Mahd sei kaum Pflege notwendig.

Dass Bremen bereits genug Blühstreifen hat, würde BUND-Sprecher Bernd Quellmalz auch nie sagen: „Wir vom BUND Bremen wollen die Stadt aufblühen lassen. Der Umweltbetrieb Bremen, die Wesernetze und die Gewoba haben gemeinsam mit uns bereits viele Blühflächen angelegt. Doch sicher gibt es noch ein großes Potenzial weiterer Flächen, die sich für die Entwicklung als Blühfläche eignen. Grundsätzlich eignet sich jede öffentliche Rasenfläche, die sonnenbeschienen ist.“

Der Umweltbetrieb, der für die Pflege der Grünflächen in Bremen verantwortlich zeichnet, macht weitere Einschränkungen. „Nicht jede Fläche eignet sich als Blühweide“, betont Christina Ruschin, Sprecherin des Eigenbetriebs der Stadtgemeinde. Gegen Blühweiden könnten bestimmte Nutzungsansprüche sprechen: „Zum Beispiel, wenn Flächen als Spielflächen ausgewiesen sind. Denkmalgeschützte Flächen wie die Wallanlagen dürften ebenfalls nicht einfach umgestaltet werden. Für Knoops Park gibt es ein Parkpflegekonzept, daran müssen wir uns halten.“ Es sei im Einzelfall zu prüfen, welche Fläche umgestaltet werden kann, so Christina Ruschin.

Eine Prüfung könne auf Zuruf von Bürgern erfolgen. „Aber wir gucken auch ständig selbst, wo eine Blühfläche noch möglich ist“, versichert Christina Ruschin. „Generell ist es nicht nur möglich, sondern auch erstrebenswert, so viel wie möglich an Seitenstreifen und Verkehrsinseln zu Blühflächen umzugestalten“, sagt auch Ruschins Kollegin, Umweltbetrieb-Sprecherin Kerstin Doty. Dies würde das Straßenbild der Stadt positiv verändern und spare Kosten. Berechnungen dazu gibt es laut Umweltbetrieb jedoch nicht.

Aktuell gebe es „kein Blühflächenmanagement als Programm des Senats“, berichtet auf Anfrage Umweltressortsprecher Jens Tittmann. Umweltsenatorin Maike Schaefer könne sich aber gut vorstellen, dass in Zukunft die Verkehrsinseln in allen Bremer Stadtteilen, der Vegesacker Stadtgarten, die Bahrsplate und die Freifläche vor dem Kuba aufblühen. Ob sich diese Flächen für Blühflächen tatsächlich eignen, müsse der Umweltbetrieb prüfen.

„Für insektenfreundliche Blühstreifen kommen in Bremen-Nord eine ganze Reihe von Flächen infrage, wie Parkanlagen, Grünzüge, Straßenbegleitgrünflächen, Kindergärten, Deiche, Kleingärten, aber auch Friedhöfe“, zählt Umweltbetrieb-Sprecherin Kerstin Doty auf. Wie viele Quadratmeter Bienenweide die Flächen entsprechen, ließe sich nicht sagen. „Da wir nicht für alle Flächen zuständig sind, können wir die Größe der gesamten öffentlichen Flächen nicht angeben. Der Umweltbetrieb Bremen selbst unterhält in Bremen-Nord eine Fläche von insgesamt 5 068 000 Quadratmeter.“ Allerdings befänden sich darunter auch versiegelte Flächen, wie Gehwege in Grünanlagen. Doty: „Bei den Flächen, die sich in unserer Zuständigkeit befinden, gibt es bereits viele Blühstreifen und Wiesenflächen. Aufgrund der bestehenden Mähintervalle im Straßenbegleitgrün hat sich vielerorts ein natürliches Gleichgewicht gebietsheimischer Pflanzen etabliert. Gleiches gilt für Grünanlagen, wir führen hier allerdings keine Flächenstatistiken.“

So einfach geht es: „Während auf den Spiel- und Liegewiesen wie bisher intensiv gemäht wird, lässt der Umweltbetrieb Bremen an ausgesuchten Stellen das Gras wachsen und wartet, was dort passiert. In der Regel lässt sich schon in Kürze im hohen Gras ein vielfältiges Insektentreiben beobachten. Zwischen Löwenzahn, Klee und Gundermann, die hier nun zahlreich zur Blüte kommen, erobern sich Honig- und Wildbienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge ihren neuen Lebensraum“, berichtet Kerstin Doty.

Anwohner, die eine öffentliche Fläche vor dem Haus aufblühen lassen wollen, müssen dies derzeit noch offiziell bei den Behörden beantragen. Der Nordbremer Naturschützer Manfred Severit, der die Verkehrsinsel in St. Magnus mitinitiiert hat, wünscht sich hier ein unbürokratischeres Vorgehen: "Das sollte alles einfacher werden. Warum soll man es nicht riskieren, wenn Anwohner bereit sind, selbst in Pflanzen zu investieren?“