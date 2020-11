Leffers-Geschäftsführer Werner Pohlmann versteht die Eröffnung des neuen Cecil- und Street-One-Stores auch als Bekenntnis zum Standort. (Christian Kosak)

Das Modehaus Leffers ist der Kundenmagnet in der Vegesacker Fußgängerzone. Es ist das größte inhabergeführte Modehaus in der Hansestadt. Schon länger betreibt Leffers zusätzlich einen Esprit-Store an der Gerhard-Rohlfs-Straße, nicht zu vergessen den Marc-Cain-Store in der Bremer Innenstadt an der Katharinenstraße. Jetzt ist noch ein Store für die Marken Cecil und Street One dazugekommen. Das Leffers-Unternehmen musste trotz Corona-Krise nicht lange über diese Ausweitung des Portfolios nachdenken. Denn das Vertrauen in den Standort Vegesack ist enorm, betont die Geschäftsführung.

Über einen Shoppingbummel im Leffers-Haupthaus an der Breiten Straße sagt der Geschäftsführer von Leffers Vegesack, Werner Pohlmann: „Wenn Kunden uns das erste Mal besuchen, sind sie oft sehr überrascht, was wir hier zu bieten haben.“ Auf 2700 Quadratmetern Fläche und vier Etagen präsentiert das Modehaus Damen- und Herrenbekleidung, Wäsche, Strümpfe, Accessoires und junge Trends. Marken von Tommy Hilfiger, Gant und Marc O‘Polo bis hin zu Wellensteyn-Jacken werden präsentiert. Herrenschuhe, Taschen und Lifestyle-Produkte kommen noch hinzu. Das Team besteht aus 70 Mitarbeitern, die viel Wert auf freundlichen Service legen, betont Pohlmann. Shoppingbummler kommen entsprechend aus allen Bremer Stadtteilen und den Umlandgemeinden.

Engagement für die Vegesacker Fußgängerzone

Zentral an der Gerhard-Rohlfs-Straße 9, auf der ehemaligen Ladenfläche der Boutique Bonita, hat Leffers jetzt einen separaten Store für die Marken Cecil und Street One eröffnet. Aktuelle Damenmode wird dort präsentiert. Im Februar begannen die Verhandlungen über den Mietvertrag für die ehemalige Bonita-Fläche. „Dann kam der krisenbedingte, allgemeine Lockdown und wir sind noch einmal in die Überlegung gegangen. Lange haben wir allerdings nicht überlegen müssen“, blickt Werner Pohlmann zurück. Es blieb dabei, die Chance auf das neue Ladengeschäft zu nutzen. Der Inhaber des Jugendstil-Gebäudes unterstützte das Vorhaben nach Kräften und ließ die Renovierung vornehmen. Im Inneren wurde in einem vierwöchigen Kraftakt die Verkaufsfläche entkernt und neu gestaltet. Mit einem Ladenbau nach den neuesten Vorgaben der beiden internationalen Marken und zwei Fachverkäuferinnen – eine davon eigens für den Store neu eingestellt – startete dann im Oktober das Angebot.

„Wir versprechen uns vom neuen Cecil- und Street-One-Store eine weitere Stärkung der Dachmarke Leffers“, schildert Werner Pohlmann. „Außerdem möchten wir uns für die Vegesacker Fußgängerzone engagieren. Wir glauben an den Standort. Wo sonst gibt es ein so attraktives, gemütliches Zentrum mit so viel maritimem Flair? Ich bin überzeugt, dass sich in einigen Jahren in Vegesack vieles wieder positiv entwickeln wird“, sagt er. Das Mammut-Bauprojekt am Museumshafen, die Veränderungen an der Alten Hafenstraße und die geplante Umgestaltung des ehemaligen Hartmannstiftes werden seiner Meinung nach zu einem neuen Aufschwung beitragen. Außerdem wüssten die Kunden den stationären Handel nach wie vor zu schätzen, meint Werner Pohlmann. „Es gibt nicht nur den Online-Handel, sondern die Menschen kaufen gerne vor Ort ein. Sie wünschen sich den persönlichen Kontakt, die Kundenberatung und den Service.“

Die Einzelhändler sollten seiner Meinung nach noch mehr Wert auf die Gestaltung eines Einkaufserlebnisses vor Ort legen: „Dazu gehören verlässliche Öffnungszeiten auch am Sonnabend und attraktive Schaufenster mit einer Beleuchtung, die nicht schon am frühen Abend ausgeht. Das sind einfache Maßnahmen, die zur Stärkung des Standortes beitragen.“ Wichtig ist dem Modehaus die Außendarstellung mit aufwendigen Schaufensterinszenierungen und ein „Service mit Herz“, wie Werner Pohlmann sagt. Das bedeutet Änderungen von Kleidung, Bestellungen gewünschter Ware aus anderen Leffers-Häusern, die Lieferung zu den Käufern nach Hause und sogar die Anprobe zu Hause für sogenannte Premiumkunden mit Kundenkarte.

Die Besucher würden die Mühe zu schätzen wissen, und nach dem vier Wochen dauernden Lockdown im März sei die allgemeine Wertschätzung für den lokalen Einzelhandel noch einmal spürbar gestiegen, freut sich Werner Pohlmann. „Das liegt auch daran, dass man in sich Klein- und Mittelzentren wie Vegesack noch kennt. Viele Läden sind inhabergeführt und setzen auf Qualität. Das Vertrauen und das Sicherheitsempfinden der Kunden sind darum groß“, sagt er.