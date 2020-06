Christian Dürr ist Vizevorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag. Um die mittelständischen Unternehmen zu retten, schlägt er das Konzept der negativen Gewinnsteuer vor. (Tobias Koch)

Herr Dürr, am 4. Juni sind Sie zu Besuch in Bremen-Nord und werden mit Pius Heereman, dem Kreisvorsitzenden der FDP Bremen-Nord, sprechen. Das Ganze wird auch live bei Youtube übertragen. Was werden die Schwerpunkte Ihres Gesprächs sein?

Christian Dürr: Wir werden sicherlich über die Folgen von Corona sprechen und darüber, was die Bundespolitik tun kann. Ich werde einen aktuellen Bericht geben, von dem, was gerade im Bundestag läuft, was wir uns als FDP vorstellen und was anders laufen könnte. Dabei werden wir sicherlich auch auf Themen aus Bremen-Nord eingehen, etwa auf die Infrastruktur. Ich komme selbst aus Ganderkesee. Ich kenne das Problem der infrastrukturellen Anbindung ins Zentrum zur Genüge.

Ich denke da konkret an die A27 – die Lebensader für diejenigen, die in Bremen-Nord wohnen und in der Stadt Bremen arbeiten. Die Bundesautobahn ist natürlich klassische Bundessache. Auch die Sanierung der Lesumbrücke ist ein wichtiges Thema. Insbesondere bei Brückenbauwerken muss allerdings darauf geachtet werden, dass die Substanz erhalten bleibt. Für solche Projekte muss ausreichend Geld im Bundeshaushalt zur Verfügung stehen und es muss am Ende auch funktionieren. Das Problem ist, dass in Deutschland die Planungsverfahren in Sachen Infrastruktur viel zu lange dauern. Da muss der Bund noch einiges tun, damit das schneller geht.

Wirtschaftspolitisch gesehen ist das aktuell Corona. Es stellt sich da die Frage, wie man dem Mittelstand und den Selbstständigen helfen kann. Unser Kritikpunkt ist, dass der Bund und die Große Koalition Soforthilfen für Kleinunternehmen bis zu zehn Mitarbeitern und für Unternehmen ab 249 Mitarbeiter beschlossen hat. Alle mittleren Familienunternehmen zwischen zehn und 249 Mitarbeitern werden hingegen komplett auf Kredite verwiesen. Ich habe die Sorge, dass diese mittelständischen Unternehmen in eine Krise nach der Krise kommen werden. Sie müssen die KfW-Kredite aufnehmen, obwohl sie massive Umsatzeinbrüche haben. Ich habe daher in Berlin das Konzept der negativen Gewinnsteuer vorgeschlagen.

Normalerweise zahlen die mittelständischen Unternehmen vierteljährlich Steuern voraus. Bei einer negativen Gewinnsteuer sollen sie im ersten Schritt eine sofortige Liquiditätsspritze vom Finanzamt erhalten. Der zweite Schritt wäre eine nachträgliche Steuersenkung, indem die Verluste des Jahres 2020 mit den Gewinnen der vergangenen und der zukünftigen Jahre verrechnet werden. Wir kämpfen gerade in den Ausschüssen für das Konzept der negativen Gewinnsteuer. Man muss den mittelständischen Unternehmen, auch denen in Bremen-Nord, helfen und ihnen versichern, dass sie nicht alles zurückzahlen müssen. Deswegen halte ich auch nicht viel von den Kreditprogrammen.

Das bringen wir gerade in dieser Woche in den Bundestag ein. Der Bund stellt etwa 50 Milliarden Euro für die Soforthilfen bereit. Diese Mittel sind bisher nur zum Teil ausgeschöpft. Man muss bedenken: Die Krise geht in den Juni hinein und vielleicht darüber hinaus. Die Soforthilfen müssen länger gezahlt werden. Das kostet Steuerzahlergeld. Aber wenn wir diese Schulden in Zukunft zurückzahlen sollen, dann brauchen wir Unternehmen, die Steuern zahlen. Wenn es die Unternehmen nicht mehr gibt, werden wir die Schulden nicht abtragen können. Daher verlangen wir, dass Soforthilfen für kleinere Betriebe auch über den vorgegebenen Rahmen hinaus gezahlt werden. Nur so können wir Insolvenzen vermeiden.

Wir brauchen unbedingt eine Öffnungsstrategie für Kitas und Schulen mit entsprechenden Hygienekonzepten. Homeoffice und Homeschooling funktioniert nicht zusammen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich selbst habe zwei Kinder. Wenn ich nicht in Berlin bin, mache ich, wie meine Frau auch, Homeoffice. Wir müssen generell mehr öffnen, auch in der Gastronomie. Ich bin der Meinung, dass wir weg von nationalen und hin zu regionalen einheitlichen Regeln gehen müssen. Das Ziel muss eine sogenannte einheitliche Regionalisierung sein.

Wenn es einen Hotspot von Corona-Fällen gibt wie gerade in Frankfurt in der Baptistengemeinde, bei der sich hundert Menschen angesteckt haben, dann muss man regional gegensteuern. Wir brauchen da aber keine bundesweiten, sondern einheitliche regionale Regeln. Dort, wo es keine lokalen Ausbruchsfälle gibt, kann man meiner Meinung nach viel mehr öffnen. Wenn es viele Corona-Fälle in Frankfurt gibt, warum sollten dann die Geschäfte in Bremen-Nord schließen müssen? Das ergibt keinen Sinn. Wir stellen auch im Nachhinein fest, dass die Reproduktionszahl R noch vor dem Lockdown bei eins bis unter eins lag. Das bedeutet, dass die Menschen in Deutschland sich von Anfang an intuitiv richtig verhalten haben, noch vor dem Lockdown. Da sich der Einzelne an die Abstandsregeln hält, können wir auch mehr öffnen, als es bisher der Fall ist.

Absolut, das erwarte ich auch von den Bund-Länder-Kommissionen. Wenn ich höre, dass viele Kontaktbeschränkungen noch bis Ende Juni gelten sollen, habe ich die Befürchtung, dass wir die bisherigen Erfolge wieder verlieren können. Ich habe die Sorge, dass die Menschen irgendwann den Glauben an die Regeln verlieren, weil sie nicht verstehen, warum es sie überhaupt gibt, obwohl keine Corona-Fälle in ihrem Ort existieren. Das wird dazu führen, dass die Akzeptanz für die Regeln leidet. Am Ende hält man sich nicht mehr an die Abstandsregeln, weil man das Ganze nicht nachvollziehen kann. Dort, wo es keinen Ausbruch gibt, muss man auch mehr zulassen können.

Wir haben letztens in der Bundestagsfraktion einen Virologen aus Bayern virtuell bei uns zu Gast gehabt. Der hat uns bestätigt, dass es falsch wäre, einen Teil-Lockdown weiterzuführen, bis es einen Impfstoff gibt, denn wir wissen nicht, wann dieser Impfstoff kommen wird. Nächstes Jahr? In fünf Jahren? Wir können so wie bisher nicht fünf Jahre weiterleben. Das schaffen weder die Familien, noch die Wirtschaft. Der Staat wird auch nicht in der Lage sein, wegen dieser Krise dauerhaft Gelder auszuschütten. Das kann sich niemand leisten.

Wir brauchen einen regionalisierten Normalzustand, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Es muss vor Ort geschaut werden, ob es ein Infektionsgeschehen gibt. Außerdem sollten wir viel mehr testen, etwa in Schulen oder Senioreneinrichtungen. Die Testkapazitäten werden nicht ausgeschöpft, das hat eine Anfrage von mir an den Bundesgesundheitsminister ergeben. Wir müssen die Kapazitäten ausschöpfen, damit wir mehr Sicherheit haben und mehr öffnen können. Ich glaube, dass wir dann auch in einen Normalzustand unter der Einhaltung von Hygieneregeln und der Abstandsregelung gelangen können. Und das muss so schnell wie möglich kommen, am besten bereits im Juni. Wir sollten das nicht auf die lange Bank schieben. Ansonsten überfordern wir nur weiter die Wirtschaft und die Familien.

Zur Person

Christian Dürr

ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und Leiter des Arbeitskreises für Haushalt und Finanzen. Der 43-Jährige lebt in Ganderkesee und kommt am 4. Juni zu Besuch nach Bremen-Nord, um dort um 19 Uhr mit Pius Heeremann, Kreisvorsitzender der FDP Bremen-Nord, zu sprechen. Das Treffen wird live bei Youtube übertragen.

Weitere Informationen

Hier ist die Übertragung zu sehen

Das Gespräch mit Christian Dürr wird am 4. Juni um 19 Uhr live über die Plattform Youtube gestreamt. Der Link wird kurz vorher über die Facebookseite der FDP Bremen-Nord bekannt gegeben. Wer den Link direkt per Email zugesandt haben möchte, kann diesen mit einer formlosen Nachricht an heereman@fdp-bremen.de anfordern. Unter der gleichen Email-Adresse können im Vorfeld Fragen an Christian Dürr übermittelt werden, die dann im Rahmen des Streams beantwortet werden.