Herr Loprieno, es sind Semesterferien, aber noch viele Studierende auf dem Campus…

Antonio Loprieno: Ja, es sind mehr als sonst hiergeblieben. Wir haben unseren Studierenden angesichts der Krise zu vergünstigten Bedingungen angeboten, über den Sommer auf dem Campus zu bleiben. Es handelt sich um junge Menschen, die nicht nach Hause fliegen können.

Wie viele Studierende sind betroffen?

Plusminus 350. Wenn man bedenkt, dass im Normalfall ein bisschen mehr als 1000 Leute auf dem Campus wohnen, dann ist das ein Drittel. Wir haben den Studierenden am Anfang der Krise angeboten, nach Hause zu fliegen oder, wenn sie das wünschen, hier ihr Home away from Home zu haben. Als Hochschulforscher kenne ich keine Institution weltweit, die auf so eindrückliche Art den Spagat realisiert hat, Forschung und Lehre aufrecht und die Leute auf dem Campus zu halten. Sie wissen ja, die amerikanischen Universitäten haben die Leute einfach nach Hause geschickt. Das konnten und wollten wir ethisch nicht verantworten, denn wir haben einen Lehr- und Versorgungsauftrag.

Herr Loprieno, Sie haben Ihren Mitarbeitern nach Medienberichten über eine mögliche Insolvenz mitgeteilt, dass 2021 wegen der Corona-Krise eine große Herausforderung für die Uni wird. Können Sie einschätzen, wie hoch die Einbrüche bei den Anmeldungen sind?

Über die Zahl der Anmeldungen können wir uns überhaupt nicht beschweren. Wir stellen fest, dass das Interesse an unserer Universität noch sehr hoch ist. Allerdings ist die Anmeldung eine wichtige, aber nicht die letzte Phase. Es geht um die Zulassung und die Einzahlung. Und das ist ein Bereich, in dem wir mit gewissen Sorgen dem nächsten Jahr entgegensehen, weil wir nicht wissen, ob die Reise- und Visa-Restriktionen aufgehoben werden. Das heißt, wir könnten vor der Situation stehen, dass Behörden die Visa nicht oder nicht rechtzeitig erteilen. Wir müssen also flexibel reagieren können. Die Anmeldungen bereiten uns keine Sorge. Was die tatsächlichen Immatrikulationen betrifft, müssen wir abwarten, wie sich die nächsten Monate entwickeln.

Von wie vielen Anmeldungen wissen Sie?

Für zuverlässige Zahlen ist es ohnehin zu früh. Corona potenziert die Unsicherheit, aber wir können sagen, dass unsere Zulassungszahlen schon jetzt höher sind als im letzten Jahr.

Uni-Präsident Antonio Loprieno blickt trotz derzeitiger Probleme durch die Corona-Krise und den angekündigten Rückzug des Hauptförderers, der Jacobs-Foundation, positiv in die Zukunft. (Louis Kellner)

Bisher hat die Uni ihre Zulassungstage auf dem Campus veranstaltet. Nun sollen sich Studienplatzbewerber online anmelden können. Auch virtuelle Rundgänge bietet die Uni an. Mit welchem Zuspruch rechnen Sie?

Man kann sich vorstellen, dass die Beteiligung in digitaler Form noch größer ist als in physischer Präsenz. Es klingt vielleicht zweckoptimistisch, aber durch die digitale Transformation eröffnen sich auch neue Perspektiven und neue Märkte, weil Leute, die bisher Hemmungen hatten zu reisen, so auf unsere Universität aufmerksam gemacht werden können.

In Zukunft läuft dann alles online? Oder wie organisieren sie das nächste Jahr?

Eine einfache Rückkehr zur reinen Präsenzlehre wird es nicht geben. Und sollte es auch nicht, aus methodischer Sicht, weil wir die digitale Wende auch als kulturelle Wende verarbeiten müssen. Was wir jetzt de facto machen werden, ist, für die sogenannten Freshmen, die Studierenden, die zum ersten Mal zu uns kommen, das erste Semester grundsätzlich online anzubieten. Es wird eine Komplettierung mit physischer Präsenz am Ende des Semesters geben, aber am 1. September fängt das Semester für diese jungen Menschen in digitaler Form an. Falls die Studierenden am Anfang des Semesters noch Reise-Restriktionen unterliegen, können sie so im Laufe des Semesters bis zum 1. November die Möglichkeit nutzen, zu uns auf den Campus zu kommen. Das Konzept ist das Konzept der Flexibilität. Das gilt für die Freshmen, aber auch für alle anderen Studierenden: Die Form des Unterrichts oder der Lehre wird von der digitalen Transformation profitieren.

Wird die JUB zur Online-Uni?

Wir wollen mit Sicherheit nicht rein digital werden. Eine Lehre ist nicht nur Vermittlung von Inhalten, ist auch eine menschliche Erfahrung und die ist nun mal analog.

Bisher sind Studierende aus über 120 Ländern in rund 50 studentischen Klubs aktiv. Was bleibt davon in Corona-Zeiten?

Was wir im letzten Semester gemacht haben, war eine Aufrechterhaltung der Lehre, aber nicht ein Aufrechterhalten der sozialen Kommunikationsformen. Ein paar Klubs haben online stattgefunden, aber das Eventverbot wurde auch in der Jacobs-Uni umgesetzt. Wie in allen Communitys ist es jedoch nicht leicht, die jungen Menschen zu zwingen, sich nicht mal zu sechst zu treffen. Man muss auch den Druck nachvollziehen können. Dass mal der eine oder andere ausflippt, damit muss man rechnen. Wir waren auch mal jung.

Gab es Polizeieinsätze wegen der Nicht-Einhaltung des Kontaktverbots?

Wie überall in Bremen, fährt die Polizei natürlich auch auf dem Campus Streife, um die Einhaltung des Kontaktverbots zu gewährleisten. Die Jacobs University hat darüber hinaus auch ein eigenes Security Team, um die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Community sicherzustellen.

Die Uni platzte bisher aus allen Nähten. Halten Sie trotz der aktuellen Krise an den Plänen für die Umbauten und den Collegeneubau fest?

Konkrete Pläne gibt es für den Ausbau der Dachgeschosse, den wir so bald als möglich realisieren möchten. Die Aufträge dafür werden bereits vergeben. Für den Rest müssen wir schauen. Über einen möglichen Collegeneubau zu sprechen, wäre angesichts der vollkommen neuen Perspektive, die sich für Jacobs auftut, nicht richtig. Es ist bekannt, dass sich der Hauptförderer zurückziehen wird. Wir werden uns in noch zu definierender Form neu aufstellen müssen. Alle fälligen Baupläne werden im neuen Lichte zu sehen sein.

Stichtag für die Neuausrichtung ist bekanntlich der 7. Juli. An diesem Tag soll zwischen Bremen, der Uni und der Jacobs-Stiftung ein Vertrag unterzeichnet werden. Wie sehen die Rettungspläne aus?

Wir haben in letzter Zeit an einem neuen Vertrag gearbeitet, ausgehend von dem Entschluss der Jacobs-Stiftung, sich allmählich zurückzuziehen. Und dieser Entschluss, der offenbar einige beunruhigt, ist meiner Meinung nach an sich nicht schlecht. Weil dadurch die Möglichkeit für die Jacobs-Uni entsteht, einen neuen Schritt in Richtung Einbettung in die Bremer Bildungslandschaft zu unternehmen.

Geht es in dem Vertrag auch um eine Teilverstaatlichung?

Ich kann Ihnen die Details nicht erläutern. Zum einen weil ich sie nicht kenne. Dies ist letzten Endes eine Diskussion zwischen der Stiftung und der Stadt. Zum anderen, weil es schlechter Stil wäre, sie zu diskutieren, bevor unsere Aufsichtsräte die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern. Was ich sagen kann, ist, dass wir davon ausgehen, dass sich an unserer Struktur als privatrechtlicher Gesellschaft zunächst nichts ändern wird.

Aber Bremen soll sich finanziell beteiligen...

Es scheint, dass alle nur der Cash-Beitrag der öffentlichen Hand interessiert, aber es sollte um die Frage gehen: Wie wollen wir die Universität gestalten, damit die Rechnung für alle stimmt.

Was ist bisher schiefgelaufen? Warum ist die JUB nicht in die Bremer Bildungslandschaft eingebettet?

Schiefgelaufen ist, dass die Jacobs University viele Sponsoren, aber bisher keine Träger gehabt hat. Alle Unis der Welt haben einen Träger und dieser ist die Instanz, in deren Auftrag die Uni operiert. Eine solche Entität hat es für die Jacobs-Uni nie gegeben. Sie ist eine Art Universität ohne Eltern. Dieser Zustand muss korrigiert werden. Es muss eine Form von intellektueller Inbesitznahme der Jacobs-Uni stattfinden. Diese Inbesitznahme kann nur in einem Bremer Kontext stattfinden, nicht in Zürich. In diesem Sinne finde ich den Schritt der Jacobs Foundation, uns zu verlassen, auch als eine Entlassung in die Freiheit.

Was sind die Gründe für den Rückzug?

Ich sehe den Rückzug in Verbindung mit den strategischen Interessen der Jacobs Foundation. Die Investition der Jacobs Stiftung fand 2006 statt, Investor war ein Bremer Kaufmann. Mittlerweile wird die Jacobs Foundation von einer Schweizerin geleitet, die in London wohnt. Unsere Zukunft liegt in Bremen, nicht in Zürich. Wir müssen also die Jacobs-Uni wieder 'einbremen'.

Was passiert, wenn der Vertrag mit Bremen nicht zustande kommt?

Wenn der Vertrag nicht zustande kommt, haben wir ein Problem. Aber ich wäre extrem überrascht, wenn der Vertrag nicht zustande käme.

Das heißt, die Studierenden müssen sich keine Sorgen um ihren Abschluss machen?

Wenn sich Mitarbeiter und Studierende hätten Sorgen machen müssen, wären sie die Ersten gewesen, die informiert worden wären. Aber selbst im theoretischen Falle einer Insolvenz müssten die bestehenden Verträge eingehalten werden. Doch ich bin sehr zuversichtlich, dass es nicht dazu kommt.

Das Gespräch führte Patricia Brandt.

Zur Person

Antonio Loprieno

ist seit Dezember 2019 Präsident der Jacobs University. Bis 2015 war der italienisch-schweizerische Ägyptologe Rektor der Universität Basel.