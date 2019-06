ILLUSTRATION - Das Wort "GroKo" aus ausgeschnittenen Buchstaben und die Logos der Parteien CDU/CSU und SPD liegen am 13.12.2013 auf einem schwarzen Ordner in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). «GroKo» ist das Wort des Jahres 2013. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden bekannt. Es steht für die in Berlin geplante Große Koalition aus CDU/CSU und SPD. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (Jan-Philipp Strobel)

„Manchmal ist es besser, wenn gemeinsame Wege ein Ende finden!“ Unter diesem Titel hat der SPD Ortsverein Lemwerder am Sonntag einen Beitrag im Internet gepostet. Nach dem für die SPD desaströsem Ergebnis der Europawahl fordern die Lemwerderaner Genossen nach einer mitgliederöffentlichen Vorstandssitzung, die Große Koalition (Groko) auf Bundesebene sofort zu beenden. Ihr Votum schickten die Südwesermärscher umgehend an die Geschäftsstelle des SPD-Unterbezirks Wesermarsch, an die Landtagsabgeordnete Karin Logemann sowie an die Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag.

„Die Bundes-SPD muss ihre Führungsriege, Ziele und deren geeignete Umsetzung umgehend überdenken und neu definieren“, meinen die Lemwerderaner Sozialdemokraten. Ihr Brandbrief gipfelt in der Forderung: „Schluss mit halbherzigen Koalitionskompromissen.“

Bereits einen Tag nach dem nahezu einstimmigen Beschluss der Lemwerderaner Genossen, sah der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Günter Naujoks seine Bundespartei ein Stück weit wieder auf dem richtigen Weg. „Ich finde es toll, was Andrea Nahles jetzt gemacht hat, dass sie von allen politischen Ämtern zurückgetreten ist. Für die gesamte SPD ist es jetzt notwendig, Altes infrage zu stellen.“

Was der Sozialdemokratie derzeit fehle, so Naujoks, seien Ziele und Visionen. In dieser Hinsicht bricht der Lemwerderaner Ortsvereinsvorsitzende mit dem SPD-Übervater, Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der einmal sagte: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ Ziele seien Ideen, die mittelfristig – über einen Zeitraum von fünf Jahren – umgesetzt werden sollten. Die Vision sei dagegen eine Vorstellung dessen, wie die Zukunft aussehen sollte. „Andrea Nahles hat ein Zeichen gesetzt, dass jetzt ganz neu nachgedacht werden muss.“ Der Ortsvereinsvorsitzende schreibt den Umdenkprozess aber nicht nur seiner SPD als Auftrag ins Parteibuch. „Auch die CDU muss Umdenken. Die Grünen haben das als Einzige bisher gemacht.“

Ruf nach ausführlichen Diskussionen

Christoph Lessmann, der der erweiterten Vorstandssitzung als einfaches Mitglied der SPD Lemwerder ohne Parteifunktion beiwohnte, denkt weniger an andere Parteien. Dennoch geht auch ihm die jetzt aufgestellte Forderung eigentlich noch nicht weit genug. „Aus meiner Sicht ist es unabdingbar, die Groko nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern auch die aus SPD und CDU bestehende Mehrheitsgruppe auf Kommunalebene zu beenden.“ Die schnell gefundenen Mehrheiten, die derartige Koalitionen ermöglichten, verhindern seiner Meinung nach, dass in Rat und Ausschüssen inhaltliche Diskussionen geführt werden.

Lessmann, der zu einer Gruppe neuer Mitglieder in der Lemwerderaner SPD gehört, betont, dass die Lemwerderaner Sozialdemokraten von Beginn an unglücklich mit der Großen Koalition in Berlin waren. „Die SPD stand damals unter einem gewaltigen moralischen Druck“, weiß der Lemwerderaner. Dennoch hätte sie seiner Meinung nach nicht von dem Versprechen abweichen sollen, „saubere Oppositionsarbeit zu leisten. Man hätte auch aus der Opposition heraus gute Vorschläge mittragen können.“

Gute Vorschläge auch mitzutragen, wenn sie vom politischen Mitbewerber stammen, sei ein Ansatz, der den „Neuen“ ganz wichtig sei, betont Lessmann. Sacharbeit lautet das Stichwort. Die Parteien dahinter seien weniger wichtig. Ob sich dieser Ansatz bereits in allen Lemwerderaner SPD-Köpfen verfestigt hat, wird sich am Donnerstag, 6. Juni, ab 18.30 Uhr im Umweltausschuss zeigen. Dann steht die Abstimmung über einen UWL-Antrag zum Thema Klimanotstand an. Alles andere als eine einstimmige Zustimmung im Ausschuss „wäre nicht nachvollziehbar“, sagt Oliver Grotheer, ein weiterer Neuling.

Die Aufforderung des Ortsvereins Lemwerder nach sofortiger Beendigung der Berliner Groko war am Montagabend auch Thema bei einer Sitzung des SPD-Unterbezirks Wesermarsch. „Ich habe das Schreiben der Lemwerderaner vorgestellt“, sagt die Landtagsabgeordnete Karin Logemann, die in Personalunion dem Unterbezirk vorsteht. „Es gab ein einhelliges Votum, dass im Moment nicht der richtige Zeitpunkt für einen Austritt aus der Groko ist. Wir müssen erst einmal unsere Gremien vernünftig besetzen und Themen, die wir in der Pipeline haben, abarbeiten.“ Ende des Jahres, wenn die Politik bei allen Themen weiter sei, würden die Karten neu gemischt. Auf Dauer sieht die Unterbezirksvorsitzende ihre Partei nämlich nicht an die Union geknüpft. „Nach einer neuen Wahl sollte es nicht wieder zu einer Großen Koalition kommen“, betont Logemann. Die jetzige Groko hatte sie im Spätherbst noch befürwortet. „FDP, CDU und Grüne hatten es verbockt, Verantwortung zu übernehmen. Die SPD hat es getan.“

Im Gegensatz zur örtlichen SPD regt sich in der Lemwerderaner CDU kein Unmut über die Große Koalition in Berlin. „Wir haben Ruhe hier“, betont Wolf Rosenhagen, Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzender.