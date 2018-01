Polizeieinsatz in der Vegesacker Fußgängerzone. Körber versichert, dass keine Kollegen aus Vegesack in den Westen abgeordnet werden, wo offenbar noch mehr Personal fehlt. (Christian Kosak)

Herr Koerber, auf den Pressemitteilungen der Polizei steht schon heute Abteilung Nord-West. Die Umsetzung der Polizeireform ist also bereits in vollem Gange?

Jens Körber: Zum Teil ja. Die Entscheidung für die Reform ist gefallen, wir sind durch die Beiräte getingelt, jetzt geht es schrittweise weiter…

Steht denn bereits fest, ob es einen Neubau für ein Großrevier am Haven Höövt geben wird?

Die Verhandlungen laufen noch. Der Standort würde sich für Bremen-Nord anbieten, einerseits ist er durch die Nähe zum Vegesacker Bahnhofsvorplatz gut zu erreichen, andererseits ist er auch gut zu sehen. Am Ende regiert bei dieser Entscheidung das Geld. Ich gehe davon aus, dass es, realistisch gesehen, noch vier bis fünf Jahre dauern wird, bis es einen neuen Standort geben wird.

Der Beirat Vegesack hat sich im November für eine Sicherheitsanalyse der Situation am Bahnhofsvorplatz entschieden. In Kürze soll ein weiteres Mal über Videoüberwachung diskutiert werden. Wie sicher ist der Bahnhofsvorplatz?

Der Bahnhofsvorplatz ist sicher. Er ist objektiv kein Gefahrenort. Wir hatten zwar im November 2017 eine Vergewaltigung, aber das passierte nicht auf dem Bahnhofsvorplatz, sondern in einer benachbarten Gaststätte. Stichwort Fahrgeldentrichtung. Es gibt 17 Strafanzeigen hierzu. Aber das passiert alles im Bus, nicht auf dem Platz. Eine Videoüberwachung wäre eine teure Angelegenheit und würde nicht helfen. Es gibt zwar ein latentes Anschlagsrisiko, aber das gilt letztlich für alle großen Plätze.

Es gab doch auch Schlägereien?

Auf dem Platz direkt hatten wir 22 Straftaten, darunter tatsächlich 14 Körperverletzungen, vier Beleidigungen und Widerstand gegen die Staatsgewalt, eine sexuelle Belästigung und zwei Raubtaten. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen tagtäglich über diesen Platz laufen, ist das relativ wenig: Die BSAG hat 12 400 Fahrgäste am Tag. Die Sozialkontrolle ist damit sehr hoch. Und die Zahlen sind rückläufig. 2015 hatten wir insgesamt 145 Straftaten im Umfeld des Vegesacker Bahnhofs, 2017 waren es 125. Da hat sich nichts großartig verändert.

Ganze Straßenzüge in Bremen-Nord sollen mittlerweile in der Hand von Familienclans liegen. Was unternimmt die Polizei dagegen?

Wir beobachten sehr genau, was da passiert. Es gibt Strukturen, die wir im Blick haben. Es gibt immer wieder Eskalationen, aber die sind nicht an der Tagesordnung. Es ist hier nicht wie in Amerika, wo es No-go-Areas gibt.

Die Gewalt gegen Polizeikräfte hat bundesweit zugenommen. In Bremen-Nord gibt es Straßen, in die sich Polizisten angeblich noch nicht mal zu zweit trauen.

Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Wir setzen uns durch, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt. Wir sind auch in der Lage, uns durchzusetzen. Vielleicht nicht in jedem Fall sofort, aber wir signalisieren: Wir sind präsent, auch durch die Kops. Wir setzen immer wieder nach. Deshalb hatten wir zum Jahreswechsel auch Zusatzkräfte da.

Die Bürger wünschen sich mehr Polizei-Präsenz, in Wirklichkeit sind nicht mal alle Stellen der Kontaktbeamten, der Kops, besetzt. Wie gehen Sie damit um?

Wir hoffen, dass wir im Oktober nachbessern können. Aktuell sind in Vegesack drei von sechs und in Blumenthal fünf von sechs Stellen besetzt. Aber andere Stadtteile sind noch deutlich schlechter bedient als wir hier im Norden.

Wie groß ist der Personalbedarf im Norden?

Groß.

Wie groß?

Wir haben Abgänge im Revierdienst, zwei Stellen, und dazu kommen die vier fehlenden Kop-Stellen. Aber, wenn wir uns in der Stadt umgucken, sind die Lücken woanders noch größer. Im Westen fehlen neun Stellen. 2017 war personell eine Katastrophe. Wir rechnen damit, dass wir 2018 langsam zu Atem kommen. Die Personalprobleme werden sich so lange ziehen, bis Ende des Jahres die neu ausgebildeten Kräfte dazukommen.

Der Vegesacker Beirat hat im Mai 2017 unter dem Motto „Wir wollen keinen Nachtwächterstaat haben“ 20 zusätzliche Vollzeitstellen gefordert. Welche Chance sehen Sie, diese Stellen 2018 zu bekommen?

Keine. Wir haben gesagt, dass wir mehr als 2600 Polizisten brauchen. Wir wünschen uns auch ein Schwerpunktteam Einbruch, das wären vier Leute. Und für den 110-Prozess rechnet man heute mit 2,5 Stellen pro Streifenwagen. Besser wären drei Stellen pro Streifenwagen, damit die Wagen schneller besetzt werden können. Der Blumenthaler Beirat hat deshalb 2900 Polizisten für Bremen gefordert. Ich würde mir wünschen, dass Politik aufschreibt, wie viele Ermittler, wie viele Kops und wie viele Streifenwagen im Einsatz sein sollen. Am Ende wird es eine politische Entscheidung sein.

Sie sagen, im Westen fehlt noch mehr Personal. Kann es passieren, dass Sie noch Leute aus Vegesack abgeben müssen?

Das ist abhängig von der Zahl der Auszubildenden, die fertig werden. Es gibt Überlegungen, ob wir durch Umsteuerung den Westen aufstocken. Wir wollen die Hilfsleistung, den 110er-Prozess auf jeden Fall absichern – egal wie.

Sie werden also Kräfte aus Vegesack nach Gröpelingen oder Findorff schicken, um dort zu helfen?

Dass Kräfte aus Vegesack Einsätze im Westen übernehmen, wenn es dicke kommt, passiert jetzt schon. Aber dass Kollegen dauerhaft in den Westen geschickt werden, wird nicht passieren.

Vor Monaten gab es innerhalb der Polizei massive Beschwerden. Wie ist aktuell die Stimmung bei Ihren Kollegen?

Es nervt, wenn eine hohe Belastung da ist. Aber ich bin echt stolz auf meine Mitarbeiter. Sie sind alle hoch motiviert und engagiert.

Was hat die Polizei im Norden 2017 vor allem beschäftigt?

Nach der Tatzeitstatistik gab es in Nord viele Körperverletzungen, das ist ein stadtweites Phänomen. In Bremen-Nord hatten wir zusätzlich ein Problem mit Fahrraddiebstählen und Kelleraufbrüchen.

Wie sieht der Fahrplan der Polizeireform für Bremen-Nord aus?

Es wird einen Wechsel bei den Führungskräften geben und auch die Aufgabenverteilung wird sich verändern. Der Revierleiter in Vegesack wird für die Koordination der Kops, die Anzeigenaufnahme und die bedarfsorientierte Unterstützung des 110er-Prozesses für den gesamten Bremer Norden zuständig sein. Ab Juni werden wir die Anzeigenaufnahme zentralisieren. Aus Blumenthal wird der Einsatzdienst hierherkommen. In der Übergangszeit, also bis wir ein Großrevier haben, werden wir an zwei Standorten, Lesum und Vegesack, weitermachen. Durch die zentralisierte Anzeigenaufnahme werden wir mehr Personal frei haben.

Was passiert am Standort Blumenthal?

Das Revier bleibt, aber wir sehen uns weiter nach einem neuen Standort um. Der Ortsamtsleiter Peter Nowack würde es gern sehen, wenn wir ins alte Rathaus ziehen, aber das müsste dann zeitgemäß hergestellt werden. Von der Lage her passt uns das alte Rathaus gut.

Sie wollen auch die Online-Anzeigenaufnahme von Fahrraddiebstählen auf Verkehrsdelikte ausweiten. Welche Erfahrungen haben Sie bisher damit gemacht?

Das Angebot wird schon genutzt, man kann die Eingänge aber noch gut bewältigen. Hier und da hakt es noch. Wir müssen unser System überarbeiten, um Nacharbeiten gering zu halten. Da kommen wir nicht raus.

Das Interview führte Patricia Brandt.