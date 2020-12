Das Impfzentrum Brake ist eingerichtet, in fünf Stationen sollen die Bürger die Impfstraßen durchlaufen, wenn die ersten Dosen von Biontech/Pfizer zur Verfügung stehen. (Ulla Uden)

Wesermarsch. Innerhalb weniger Wochen ist viel passiert im ehemaligen Gebäude des Braker Gymnasiums an der Kirchenstraße. Neue Böden, die Wände gestrichen, Impfkabinen eingebaut, Ruhe- und Aufenthaltsräume hergerichtet, einen Empfangsraum neu gestaltet. „Wir sind startbereit“, sagt Matthias Wenholt, für Katastrophenschutz zuständiger Dezernent bei der Kreisverwaltung. Das Impfzentrum für die Wesermarsch ist hergerichtet. Nun warten alle auf den Marschbefehl vom Land Niedersachsen.

Das Land sorgt für den Impfstoff, die Ärzte und die Termine. Wann genau es losgeht, weiß derzeit noch niemand im Kreishaus. Die Kreisverwaltung hatte den Auftrag, das Impfzentrum einzurichten. Das ist geschafft.

Der Kreis hatte mehrere Gebäude in die engere Wahl genommen, auch die Friedeburg in Nordenham, die Markthalle in Rodenkirchen und die Stadthalle in Elsfleth. Die Entscheidung fiel dann für das leer stehende ehemalige Schulgebäude, das inzwischen dem St.-Bernhard-Hospital in Brake gehört. „Vielleicht wird sich das Impfen über ein Jahr hinziehen“, sagt Matthias Wenholt. „Da ist es besser, ein Gebäude zu nutzen, das aktuell nicht anderweitig benötigt wird.“

Verträge abgeschlossen

Der Landkreis hat auch bereits Verträge mit den Partnern geschlossen, ohne die es bei der Impfaktion nicht geht. Die Johanniter werden das Impfzentrum betreiben. Das Deutsche Rote Kreuz stellt die beiden mobilen Impfteams. Die werden zunächst gefordert sein, denn in der ersten Stufe sollen alte Menschen in den Heimen geimpft werden. Weil die nicht ins Impfzentrum kommen können, kommen die Impfteams zu ihnen. In der Wesermarsch leben rund 1500 Heimbewohner. Das DRK könne für diese Aufgabe auf eine große Zahl qualifizierter Freiwilliger zurückgreifen, betont Kreisgeschäftsführer Peter Deyle.

Termine für eine Impfung im Impfzentrum in der Kirchenstraße 17 in Brake wird das Land vergeben. Die Bürgerinnen und Bürger der Wesermarsch – der Landkreis zählt knapp 90 000 Einwohner – werden per Post benachrichtigt.

Im Impfzentrum sind zwei sogenannte Impfstraßen eingerichtet, über die die Bürger durch das Gebäude geschleust werden. Bis zu 80 Parkplätze stehen am Gebäude zur Verfügung. Das ist möglich, weil die Autos der bisherigen Nutzer umquartiert werden. Hier die Stationen der Impfstraßen:

Station 1: Wer das Impfzentrum betritt, wird von Security-Personal empfangen. Security sichert die Einrichtung. Darauf besteht das Land. Auf Station 1 wird auch Fieber gemessen. Die Besucher erhalten einen Aufklärungsbogen. In einem Aufenthaltsraum läuft ein Lehrfilm über die Corona-Impfung.

Station 2: Dort werden die Bürger, die zum Impfen gekommen sind, registriert.

Station 3: Nun kommen die Ärzte ins Spiel. Bis zu drei Mediziner werden mit den Patienten das sogenannte Impfgespräch führen. Dabei geht es darum, das Impfrisiko zu bewerten. Die Ärzte fragen nach Vorerkrankungen und Risiken.

Station 4: Dort erfolgt die eigentliche Impfung. Acht Impfkabinen hat der Landkreis zu diesem Zweck eingerichtet.

Station 5: Das ist der Beobachtungsraum. Die Geimpften sollen sich dort noch eine Viertelstunde aufhalten. Für den Fall, dass Komplikationen auftreten, steht ärztliche Hilfe zur Verfügung. Vor Ort, aber auch nebenan im St.-Bernhard-Hospital.

Der Impfstoff wird in einem extra gesicherten Raum gelagert. Das Fenster ist vergittert. Eine Videokamera wird noch installiert. Der Impfstoff vom Biontech/Pfizer wird in Kühlboxen bei minus 70 Grad angeliefert, kann dann aber, so erläutert Matthias Wenholt, bis zur weiteren Verarbeitung im Kühlschrank gelagert werden.

Damit sind viele Fragen beantwortet, eine der wichtigsten allerdings noch nicht. Woher kommen die Ärzte, die in dem Impfzentrum tätig sein werden? Das Land kümmert sich um die Auswahl der Mediziner, in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer. Die Ärzte in Niedersachsen wurden gemeinsam von der Ärztekammer und der Kassen­ärztlichen Vereinigung Niedersachsen dazu aufgerufen, die Impfzentren zu unterstützen. In einem Brief an die mehr als 43 000 Ärzte in dem Bundesland bitten Kammer, Kassen­ärztlichen Vereinigung sowie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Ärzte um Hilfe beim Betrieb der Impfzentren. Gesucht werden sowohl Freiwillige für die Impfzentren als auch für mobile Teams.