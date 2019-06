Hat ein Schreiben vom Wirtschaftsrat Bremen-Nord erhalten: Carsten Sieling. (Carmen Jaspersen/dpa)

Der Wirtschaftsrat Bremen-Nord schaltet sich in die laufenden Koalitionsverhandlungen ein. In einem Schreiben, das an Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), Maike Schaefer (Grüne) und Kristina Vogt (Die Linke) gegangen ist, mahnt der Wirtschaftsrat konkrete Schritte für Bremen-Nord an. Und er erinnert daran, dass „wesentliche Inhalte für Bremen-Nord aus dem letzten Koalitionsvertrag nicht eingehalten wurden“.

Wirtschaftsrat und Handelskammer hatten bereits im vergangenen Jahr einen gemeinsamen Zehn-Punkte-Katalog vorgelegt, in dem sie ihre konkreten Forderungen für die Teilstadt festgehalten haben. „Politik und Verwaltung müssen sich deutlich stärker für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts engagieren“, heißt es darin. Diese Liste beginnt mit der über die Jahre immer wieder geforderten Entbürokratisierung der Bauleitplanung in Bremen-Nord. Seit Jahren reißt die Kritik am Bauamt nicht ab. Bei den Gewerbeflächen fordern die Verbände unter anderen die Bildung einer „Task Force Gewerbeansiedlung“, um Firmen schnell und unkompliziert den Weg zur Gewerbefläche zu bereiten. Es müssten weitere Wohnbauflächen aktiviert werden. Und der Katalog mündet schließlich in die Forderung, eine eigene Stadtentwicklungsgesellschaft zu schaffen, die für die Ortsamtsgebiete Burglesum, Vegesack und Blumenthal zuständig ist.

Bekanntlich beschreibt der Senat in seinem „Integrierten Struktur- und Entwicklungskonzept Bremen-Nord“ die Situation ausführlich. Allerdings, klagt der Wirtschaftsrat, liegen bis heute weder ein konkreter Maßnahmenplan noch eine feste Bearbeitungsstruktur vor. „Deshalb geht es jetzt darum, rasch einen professionell organisierten Umsetzungsprozess zu starten“, schreiben der Vorsitzende Rainer Küchen und Sprecher Bernhard Wies.

Den Gedanken einer eigenen Entwicklungsagentur hat das Bremer Institut für Arbeit und Wirtschaft (IAW) aufgebracht. Es hatte, wie berichtet, eine umfassende Studie mit Rahmendaten und Entwicklungsdefiziten Bremen-Nords vorgelegt und war zu dem Schluss gelangt, dass die Aktivitäten zur Stützung des Stadtteils in der Vergangenheit häufig versandeten und weiter nebeneinander laufen, statt gebündelt zu werden.

„Wir gehen davon aus, dass die Nachdrücklichkeit unserer hier formulierten Anliegen deutlich wird“, schreiben Küchen und Wies. In den Vereinbarungen von SPD, Grünen und Linken für die beginnende Legislaturperiode müssten die Anliegen Bremen-Nords berücksichtigt werden. Der Wirtschaftsrat weist in seinem Schreiben abschließend darauf hin, dass der Interessenverband derzeit 317 Mitglieder vertritt, darunter 270 kleine, mittlere und große Betriebe der Region.