Bild "Moana" (2019) von Gabriele Schnars, Acryl, Sand und Pergament auf Nessel. (Gabriele Schnars)

Berne/Lemwerder. Kunst dort erleben, wo sie entsteht, dabei mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen – diese Möglichkeit bietet sich am Sonntag, 1. September. Beim Tag des offenen Ateliers, den das Regionalforum Unterweser alle zwei Jahre organisiert, öffnen Künstler von Lemwerder bis Cuxhaven von 11 bis 18 Uhr ihre Werkstätten. In den Gemeinden Berne und Lemwerder beteiligen sich diesmal vier Künstlerinnen und Künstler: Ines Schepker und Gabriele Schnars, Ulrike Wettig und Thomas Heidkamp.

In Berner Ortsteil Warfleth lädt die Malerin Gabriele Schnars in ihr Atelier an der Deichstraße 124 ein. Ihr bevorzugtes Sujet sind Landschaften. Ausgangspunkt sind immer Motive in der Natur. Durch Licht und Strukturen verändert die Künstlerin das ursprüngliche Motiv, lässt in den Malprozess auch persönliche Empfindungen einfließen. So entstehen am Ende neue Orte. In ihren Bildern verarbeitet Gabriele Schnars auch Quarzsand und Pergamentpapier, damit gibt sie ihren Werken eine haptische Oberfläche. Schnars studierte von 1983 bis 1989 Malerei und Grafik an der staatlichen Akademie für Bildende Künste in Karlsruhe. Sie wurde mit verschiedenen Kunstpreisen ausgezeichnet und erhielt ein Stipendium des Landes Niedersachsen.

Ebenfalls in Warfleth, Am Friedhof 11, öffnet die Malerin Ines Schepker ihre künstlerische Wirkstätte. In ihren Bildern setzt sie Strukturen, Rhythmen, Dynamik und sinnliches Erleben künstlerisch um. Beruflich arbeitet sie als Leiterin der sozialen Betreuung in einem Delmenhorster Seniorenheim auch mit Demenz- und psychisch kranken Menschen. „Das schlägt sich in meiner Kunst nieder, verwandelt sich und setzt Gegenpole“, sagt die Malerin. Strukturen, Rhythmen und dynamische Elemente prägen ihre Arbeiten. Ines Schepker, Jahrgang 1964, ist in Bonn geboren und in Den Haag aufgewachsen. Sie hat Pädagogik und Kunstgeschichte studiert, in einem Fernstudium bildete sie sich zur gerontopsychiatrischen Fachkraft weiter.

Seit Mai 2018 betreiben Thomas Heidkamp und Petra Klaas an der Deichstraße 6 in Berne-Ohrt die Galerie „Deichreich“. In einem 300 Jahre alten Reetdachhaus präsentiert das Paar seitdem wechselnde Ausstellungen. Am Tag des offenen Ateliers bekommen Besucher Öl- und Acrylbilder von Françoise Aymé-Martin aus Südfrankreich, Malerei von Detlef Hillen und Glaskunst von Beate Kuchs, beide aus Oldenburg, sowie Keramikfiguren der französischen Töpferin Dominique Devouard zu sehen. Thomas Heidkamp selbst zeigt Fotografien. Seine Motive findet er in den Flusslandschaften von Weser, Hunte und Ollen direkt vor der Haustür.

Ulrike Wettig öffnet am 1. September ihr Atelier in der Ritzenbütteler Straße 114 in Lemweder. Sie hält bevorzugt Stimmungen in der Natur, den Wechsel der Jahreszeiten, Licht und Atmosphäre in Aquarellfarben fest. Zum Tag des offenen Ateliers zeigt sie neuere Bilder – bei Sonnenschein im Garten, bei Regen im Haus. Wettig hat das Malen autodidaktisch erlernt, in diversen Einzelausstellungen hat sie ihre Arbeiten bereits präsentiert.

Seit 2007 richtet das Regionalforum Unterweser, zu dem die Städte Bremerhaven und Cuxhaven sowie die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven gehören, alle zwei Jahre den Tag des offenen Ateliers aus. Inzwischen zum siebten Mal können Besucher am 1. September die künstlerische Vielfalt in der Region entdecken und sich dabei mit den Künstlern über deren Werke, ihre Entstehung und Techniken austauschen. Insgesamt stehen in über 50 Ateliers die Türen offen. Im Landkreis Wesermarsch laden neben den vier Künstlern in Berne und Lemwerder sieben weitere Kunstschaffende zum Besuch in ihrer Werkstatt ein.

Eine Übersicht aller Künstler, die sich am Tag des offenen Ateliers beteiligten, liefert ein Programmheft im Internet unter www.bremerhaven.de/de/freizeit-kultur/stadtkultur/tag-des-offenen-ateliers.html.