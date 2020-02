Einen Einkaufsladen gleich um die Ecke wünschen sich viele Bürger. Doch längst nicht jeder Nordbremer findet fußläufig ein Lebensmittelgeschäft, es gibt kilometergroße Lücken in Bremen-Nord. (Uwe Anspach)

Die Nahversorgung in Bremen-Nord – ein einziger Flickenteppich. Supermärkte verteilen sich, weil ihre Standorte überwiegend historisch so gewachsen sind, ungeordnet über Blumenthal, Vegesack und Burglesum. Das städtische Zentren- und Nahversorgungskonzept, das diese Situation ordnen soll, wird jetzt in den Beiräten diskutiert. Einer der Punkte, die dabei sofort auffallen: Längst nicht jeder findet fußläufig ein Lebensmittelgeschäft, es gibt kilometergroße Lücken in Bremen-Nord.

Das Büro „Stadt+Handel“ mit Sitz in Dortmund hat ein viele Hundert Seiten umfassenden Gutachten erstellt. Es ist Grundlage der Beratungen in den Beiräten. Der Katalog enthält unter anderem auch Karten, in denen die unterversorgten Bereiche eingetragen sind. Die Gutachter haben um jeden vorhandenen Supermarkt mit dem Zirkel einen Kreis von 700 Metern gezogen – der Einzugsbereich zur Nahversorgung. Daraus ergeben sich auch die Flächen, die nicht abgedeckt werden.

Mehr zum Thema Büropark Neuer Supermarkt für Büropark in Oberneuland Die nächsten Lebensmittelgeschäfte sind weit weg und für den täglichen Bedarf reichen Kiosk und ... mehr »

Blumenthal: Der nördlichste Zipfel des Stadtgebietes ist so ein Sorgen-Bereich. Die einzigen Supermärkte befinden sich im Farger Kern, ungefähr ab Pötjerweg beginnt die unterversorgte Zone. Klassische Tante-Emma-Läden, wie es sie auch in Rekum einst gab, sind längst verschwunden. Die Gutachter machen den Rekumern aber auch wenig Hoffnung. Ihr Wohngebiet ist grau schraffiert – und das heißt, die Experten sehen lediglich ein geringes Potenzial, dass sich hier ein Supermarkt ansiedelt. Dadurch, dass zwischen Farge und Heidlerchenstraße ebenfalls kein Supermarkt ansässig ist, befindet sich auf Höhe der Turnerstraße ein weiterer unversorgter Bereich.

Vegesack: Hier haben die Gutachter vor allem Schönebeck als Zone ausgemacht, in der die Wege zum nächsten Lebensmittelgeschäft zu weit sind. Das umfasst nahezu den gesamten Ortsteil zwischen Autobahn und Landesgrenze. Lediglich im nördlichen Bereich bietet ein Edeka-Markt an der Borchshöher Straße ein Lebensmittelangebot. Anders als in Blumenthal sehen die Experten hier aber die Chance für eine Ansiedlung (siehe unten stehenden Artikel). Denn das Einzugsgebiet, ist der Karte zu entnehmen, umfasst rund 4000 Einwohner. Auch die Lindenstraße in Fähr-Lobbendorf ist schraffiert, gilt also als unterversorgt. Dass seit mehr als zehn Jahren ein lokaler Investor auf den ehemaligen Vulkan-Parkplatz bauen will, klammern die Gutachter aus, sie sehen nur ein geringes Potenzial.

Mehr zum Thema Bremer Zentrenkonzept Neues Konzept für Nahversorgung in Hemelingen vorgestellt Das neue Zentrenkonzept der Stadt Bremen für den Einzelhandel ist im Beirat Hemelingen vorgestellt ... mehr »

Burglesum: Der Ortsteil St. Magnus zwischen Lesum und Knoops Park gilt dem Gutachten zufolge als unterversorgt – ebenso der nördliche Bereich Lesums, einschließlich des angrenzenden Platjenwerbe. Doch in diesen beiden Gebieten machen die Fachleute den Bürgern wenig Hoffnung. In Grambke hingegen, praktisch im gesamten Quartier südlich des Burger Bahnhofs, leben 4500 Menschen, die keinen Lebensmittelmarkt in der Nähe haben. Urteil der Experten: Hier geht noch was. Die Burglesumer Kommunalpolitiker haben sich, wie berichtet, bereits mit dem Zentren- und Nahversorgungskonzept befasst. Sie haben Kritik daran geäußert, dass das Papier wenig konkret sei.

Sie haben deshalb keine abschließende Stellungnahme abgegeben, allerdings zwei Forderungen formuliert. Zum einen erwartet der Beirat, dass für den Edeka-Markt in der Charlotte-Wolff-Allee eine Erweiterung ermöglicht wird, weil er von Anfang an zu klein geplant worden sei. Zum anderen soll das Gutachten einen Vorschlag machen, wo in Burg-Grambke ein Markt entstehen kann, zum Beispiel im Alwin-Lonke-Quartier. Der Blumenthaler Beirat befasst sich in seiner Sitzung am 10. Februar zwar mit der Zukunft des alten Blumenthaler Kerns, das Zentren- und Nahversorgungskonzept steht aber nicht auf der Tagesordnung. Für die nächste Sitzung des Vegesacker Beirats liegt noch keine Tagesordnung vor.

Das Mittelzentrum Vegesack allerdings, das ist dem Gutachten zu entnehmen, hat seit 2006 deutlich an Zentralität – also an Strahlkraft – eingebüßt. Aus Nachfrage und Angebot haben die Gutachter einen Prozentwert errechnet, der 2006 noch bei 127 gelegen habe, 2017 nur noch bei 97. Bei den Waren, die für den langfristigen Bedarf gekauft werden – darunter zum Beispiel Elektroartikel und Möbel – schneidet Vegesack besonders schlecht ab. Neue Entwicklungen, wie etwa die Entstehung des neuen Quartiers am Hafen mit dem umgebauten Kontor, werden in dem Papier lediglich angedeutet.

Mehr zum Thema Made in Niedersachsen: Aktiv&Irma Anders als die anderen Supermärkte In Oldenburg und umzu hat sich die Supermarktkette Aktiv&Irma etabliert. Was sie anders machen als ... mehr »

Zur Sache

Supermarkt am Post-Standort

Die Stadtteile Schönebeck und St. Magnus sind, was die Nahversorgung angeht, nicht gut aufgestellt. Eine potenzielle Fläche, die für die Ansiedlung eines Supermarkts infrage kommt, ist nach Angaben von Klaus Koch, stellvertretender Leiter des Bauamts Bremen-Nord, das Grundstück Vegesacker Heerstraße 111. Wie er in der jüngsten Sitzung des Beirats Burglesum andeutete, gibt es aktuell einen Interessenten, der sich vorstellen könnte, dort einen Verbrauchermarkt zu bauen. Auf dem Grundstück befinden sich eine Postbankfiliale und der Nordbremer Post-DHL-Zustellstützpunkt, von dem aus die Verteilung der Briefe und Pakete für Bremen-Nord organisiert wird.

Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern, wie Jens-Uwe Hoogardt, Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group, auf Nachfrage unserer Redaktion betonte. „Wir haben derzeit keinerlei Bestrebungen, den Zustellstützpunkt aufzugeben und einen Mietvertrag, der noch ein paar Jahre läuft.“ Die Postbank plant nach Angaben des zuständigen Pressesprechers Ralf Palm ebenfalls aktuell keine Veränderungen für die Filiale an der Vegesacker Heerstraße.

Auch Klaus Koch betonte auf Nachfrage unserer Redaktion: „Wir wollen die Post dort keinesfalls wegplanen.“ Das Grundstück biete aber möglicherweise ausreichend Fläche, um beide Nutzungen zu kombinieren. Das Zentren- und Nahversorgungskonzept lasse den Bau eines Supermarktes an dieser Stelle jedenfalls zu. Das Konzept ist ein Regelwerk, durch das Geschäfte in den Stadtteilzentren geschützt werden sollen. Eine Lösung müsste indes gefunden werden, weil eine Vorschrift vorgibt, dass bei Bebauungen an der A 270 ein Abstand von mindesten 40 Metern eingehalten werden müssen. Das Grundstück liegt jedoch näher an der Autobahn.

Aktuell steht ein großer Teil des Gebäudes, in dem sich die Postbankfiliale und der Zustellstützpunkt befinden, leer. Es wird seit langer Zeit immer wieder zur Vermietung und zum Kauf angeboten. Das Bauamt erreichen immer wieder Anfragen zu dem Grundstück und dazu, was dort möglich ist. Als Standort für einen Supermarkt würde sich das Areal aus Sicht der Verwaltung gut eignen, weil es fußläufig sowohl von der Schafgegend als auch von der Schönebecker Straße gut erreichbar ist.