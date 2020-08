Der plattdeutsche Name für Hummel ist Plüschmors. (Jens Büttner/dpa)

Burglesum. Die FDP-Fraktion im Beirat Burglesum fordert, bei zwei anstehenden Straßenbenennungen in St. Magnus die plattdeutschen Begriffe für besonders nützliche Insekten wie Bienen, Hummeln, Marienkäfer oder Libellen zu verwenden. Im Januar dieses Jahres hatte der Beirat Burglesum bereits einstimmig – bei zwei Enthaltungen – beschlossen, bei der Vergabe von Straßennamen neben Landschaftsbezeichnungen und Personennamen auch niederdeutsche Bezeichnungen sowie Tier- und Pflanzennamen mit in die Abwägung nehmen. Entschieden werden soll laut dem Beschluss in jedem Fall einzeln.

Die FDP-Fraktion im Beirat Burglesum fordert nun, beide Ideen zu kombinieren. „Natürlich ist uns klar, dass der ein oder andere über diesen Vorschlag schmunzeln wird„, so Pius Heereman, Mitglied im Beirat Burglesum und FDP-Kreisvorsitzender, in einer Pressemitteilung. „Wenn man aber genauer darüber nachdenkt, ist dieses Vorgehen aus mehreren Gründen sinnvoll.“ Immerhin leisteten Insekten einen großen Beitrag für Klima und Umwelt, indem sie beispielsweise Blüten bestäuben. „Schon deshalb verdienen sie mehr Aufmerksamkeit. Der Wunsch nach Berücksichtigung plattdeutscher Begriffe kam vor einigen Monaten von anderen Beiratsmitgliedern. Wir finden, das kann man wunderbar kombinieren“, so Heereman weiter.

Die Benennung nach Personen ist nach Ansicht der Liberalen indes nicht mehr zeitgemäß. „Ein weiterer Grund dafür, dass wir Namen von Nützlingen wollen ist, dass dies mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in 100 Jahren noch gesellschaftliche Akzeptanz findet. Bei Personen kann es – bei aller Sorgfalt – immer mal wieder vorkommen, dass man nach sehr langer Zeit zu einer anderen geschichtlichen Einschätzung des Wirkens dieser Person kommt. Auch in Burglesum und Bremen-Nord werden immer mal wieder Straßennamen kritisch diskutiert“, erklärt Heereman und nennt als Beispiel die Hindenburgstraße in Lesum.

"Natürlich verstehe ich, wenn einzelne politische Lager Freude daran haben, die eigenen Führungsfiguren mit Flughäfen, Plätzen oder Straßen zu ehren. Ich finde aber nicht, dass Infrastruktur mit politischen Namen oder einer Ideologie belastet werden sollte. Ich glaube auch nicht, dass die verstorbenen Würdenträger das – insbesondere mit Blick auf hanseatische Tugenden – wirklich gewollt hätten.“

Bei der Benennung von Straßen haben die Beiräte das Vorschlagsrecht. Dabei können die Kommunalpolitiker auch Anregungen von Bürgern aufgreifen. Das Amt für Straßen und Verkehr gibt den Vorschlag des jeweiligen Beirats zur fachlichen Prüfung weiter an das Staatsarchiv. Spricht aus Sicht der Mitarbeiter dort nichts gegen den geplanten Namen, geht der Vorschlag weiter in die Baudeputation. Das letzte Wort hat der Senat.

In Burglesum steht demnächst die Benennung von zwei Straßen im Neubaugebiet "An Rauchs Gut" an. Die Liberalen in Burglesum haben einen konkreten Namensvorschlag: Plüschmorsweg. „Natürlich müssen wir uns da fachlich noch einmal ein wenig Expertise holen und auch mit dem Staatsarchiv auseinandersetzen, aber einer meiner heißen Favoriten wäre Plüschmorsweg. Plüschmors ist ein plattdeutscher Begriff für Hummel. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch den Menschen gefallen würde, die dort später mal wohnen", meint Heeremann.

Er sei gespannt auf weitere Vorschläge aus den anderen Fraktionen, so der FDP-Kreisvorsitzende, der nach eigenem Bekunden auch mit Ortsbezeichnungen als Straßennamen „gut leben“ kann. Über die künftigen Namen der beiden Straße in St. Magnus soll nach Angaben von Ortsamtsleiter Florian Boehlke in der nächsten Beiratssitzung am Dienstag, 22. September, im Forum des Schulzentrums Bördestraße beraten werden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr.