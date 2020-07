16 Häuser in der Eschhof-Siedlungen sind bereits saniert, jetzt sollen acht weitere modernisiert werden. (Fotos: Christian Kosak)

Lemwerder. Die ersten 16 Häuser sind komplett saniert. Die Sanierung von acht weiteren Häusern hat begonnen oder steht kurz bevor. Wenn auch dort eines Tages wieder Mieter einziehen, hat die Eschhof GmbH über neun Millionen Euro in die Siedlung investiert. Danach werden weitere sechs Millionen Euro gebraucht, um auch die restlichen Häuser in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen.

So lautet die Zwischenbilanz zur Sanierung der ehemaligen Werkssiedlung der Flugzeugwerke in der Mitte Lemwerders – und zwar sieben Jahre, nachdem die Gemeinde unverhofft die Chance erhielt, dort 39 Mietshäuser aus der Insolvenzmasse eines Immobilienfonds komplett zu übernehmen, dazu 32 Wohnungen verteilt auf 15 Häuser, zwei Gewerbeflächen und den Garagenhof.

Der Abriss einzelner Häuser war schon damals vorgesehen. Als erstes traf es die Häuser Eschhofstraße 10 bis 13 und das Gebäude Ochtumstraße 1. Der Nachbarschaftstreff, der dort zuletzt untergebracht war, ist inzwischen in die Eschhofstraße 9 umgezogen. Direkt nebenan entsteht zurzeit der erste Neubau. „Was wir in der Siedlung nicht anbieten können, machen wir hier“, sagt Rainer Gallasch. Er ist der Geschäftsführer der Wohnungsbau Wesermarsch, die sich mit einem kleinen Anteil an der 2013 eigens von der Gemeinde für die Übernahme der Siedlung gegründeten Eschhof GmbH beteiligte und die Hausverwaltung sowie die Sanierung übernahm.

Geplant sind drei Neubauten mit jeweils sechs Wohnungen und moderner Ausstattung (unter anderem Fußbodenheizung) zwischen extra dicken Außenwänden nach dem KfW-Effizienzhaus-Standard 40 plus. Um ihn zu erreichen, wird auf Erdwärme gesetzt und mit einer Photovoltaikanlage Strom für den Gemeinschaftsbedarf erzeugt. Mit 65 bis 81 Quadratmetern sind die Wohnungen deutlich größer als viele Altbauten in der Siedlung. Die Ausstattung mit Fahrstuhl und extra breiten Türen sorgt für den barrierefreien Zugang auf allen Etagen.

Die Mietwohnungen, die zurzeit in dem Neubau neben dem Nachbarschaftstreff entstehen, sind bereits alle reserviert. Auch für die Eigentumswohnungen in den zwei geplanten Neubauten nebenan gibt es den Angaben nach schon einige Interessenten. Sobald fünf verbindliche Reservierungen vorliegen, soll der Bau beginnen.

Die künftigen Mieter und Eigentümer kommen zum großen Teil direkt aus der Eschhofsiedlung, wie es heißt. Einzelne besaßen dort eine Eigentumswohnung, die sie inzwischen an die Eschhof GmbH verkauft haben, was die Sanierung jener Häuser in dem Gebiet erleichtert, in dem der Eschhof GmbH zuvor nur ein Teil der Wohnungen gehörte.

Für die Beteiligten wie Bauleiter Dirk Brüers war die mit Geld aus dem Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ geförderte Sanierung anfangs eine echte Herausforderung. Seitdem werden nicht mehr einzelne Wohnungen saniert, sondern nur noch komplette Häuser. „Es ist eine interessante Aufgabe für einen Immobilienkaufmann, eine komplette Siedlung zu sanieren“, lautet die Erfahrung von Wohnungsbau-Geschäftsführer Gallasch.

Geringe Mietrückstände

Auch sei das bei der Übernahme der Siedlung vorgefundene Chaos, wie er sagt, inzwischen aufgearbeitet. Gemeint sind beispielsweise Wohnungen, in denen das Wasser abgestellt war, sowie einige Mieter, die damals keine Miete zahlten. Zurzeit belaufen sich die Mietrückstände den Angaben nach auf 1176 Euro. Für eine Siedlung dieser Größe ist das nach Einschätzung des Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Joachim Beckmann „fast nichts“.

Etwas weiter die Eschhofstraße hinunter sind inzwischen zwei weitere Häuser abgerissen worden. Sie wurden an einen privaten Investor verkauft, der dort Neubauten mit zwölf Mietwohnungen errichten will. Details sind noch nicht bekannt. Nur so viel: Auch den verbliebenen Gebäuden in der Häuserzeile bis zur Einmündung in die St.-Veith-Straße droht der Abriss. Ihre Gebäudesubstanz gilt als nicht erhaltenswert. Das Gebäude Eschhofstraße 9, dass vor Jahrzehnten als Rathaus genutzt wurde und zurzeit als Nachbarschaftstreff dient, bleibt dagegen erhalten, auch wenn ein Neubau nach den bisherigen Erfahrungen von Dirk Brüers kaum teurer wäre.

Doch der Wunsch, die eng mit der Industriegeschichte Lemwerders verbundene Eschhofsiedlung und mit ihr das Zuhause von mehreren Hundert teils langjährigen Mietern zu erhalten, hatte von Anfang an gegenüber einer nüchternen Wirtschaftslichkeitsrechnung überwogen. Daran hat sich nichts geändert. Nachdem die ersten 16 Häuser instandgesetzt und modernisiert sind, ist Bürgermeisterin Regina Neuke überzeug: „Das wird ein Schmuckstück.“