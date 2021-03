Die Front des hinteren Wohnhauses an der Bürgermeister-Dehnkamp-Straße: Das Erdgeschoss ist ein Parkdeck. (PSW-Projects)

Jahrelang ist über Wohnungen auf dem früheren Gelände der Sarstedt-Werft am Rönnebecker Weserufer gesprochen worden, ohne das jemals gebaut wurde. Dafür kommt jetzt nebenan ein anderes Millionenvorhaben. Projektentwickler haben eine 3400 Quadratmeter große Fläche an der Bürgermeister-Dehnkamp-Straße gekauft. Auf dem Gelände sollen zwei mehrgeschossige Wohnhäuser entstehen – und später vielleicht vier weitere gleich daneben. Wenn sich die Investoren mit den Grundstückseigentümern einig werden.

Sie stehen zu dritt auf einem Platz, der zu einer Seite von einer meterhohen Spundwand abgeriegelt ist. Sebastian Wickert, Sven Pietsch und Bruno Kowatzki sprechen trotzdem von einer wunderbaren Aussicht aufs Wasser. Alle Wohnungen sollen sie bekommen. Denn alle, sagen die Projektentwickler, werden höher liegen als üblich. Die Wohnetagen, so will es der Hochwasserschutz für dieses Gebiet, fangen nicht mit dem Erd-, sondern mit dem ersten Obergeschoss an. Und das beginnt in einer Höhe, in der die Spundwand endet.

Die Unternehmer haben ihr Vorhaben so genannt wie die Aussicht, die sie versprechen: Weserblick. Die beiden Gebäude kommen mal auf zweieinhalb, mal auf dreieinhalb Wohngeschosse. Das halbe ist ein Staffelgeschoss. Ganz oben sind Penthouse-Wohnungen geplant und unten, im Erdgeschoss, die Parkplätze. Beide Häuser sind gleich konzipiert. Es ist ein Prinzip, nach dem auch das Gebäude nebenan gestaltet wurde. Wickert sagt, dass die neuen Immobilien nicht nur ähnlich wie das Nachbarhaus aufgebaut sind, sondern auch ähnlich aussehen werden.

Auch ihre Gebäude haben Panoramafenster. Auch ihre Balkone sind zu allen Seiten ausgerichtet. Auch ihre Fassade ist eine verputzte Fassade mit dunklen Elementen. Das eine Wohnhaus soll direkt an der Straße gebaut werden, das andere versetzt dahinter. Nach Kowatzkis Rechnung kommen beide Gebäude zusammen auf eine Wohnfläche von 2150 Quadratmeter. Und auf 22 Wohnungen. Acht sind im vorderen, 14 im hinteren Bau geplant. Die kleinsten messen 75, die größten 160 Quadratmeter. Alle Pentouse-Wohnungen haben diese Maße. Vier soll es geben.

Die Projektentwickler sprechen von zwei Neubauen für verschiedene Interessenten: Familien, Paare, Singles. Und davon, dass es sich bei den Wohnungen teils um Miet-, teils um Eigentumswohnungen handelt. Wickert, Pietsch und Kowatzki sagen, dass sie die Gebäude nicht verwalten wollen. Momentan verhandeln sie mit mehreren Unternehmen. Und mit den Eigentümern des Baufeldes nebenan, um aus 22 Wohnungen später 60 bis 70 machen zu können. Ein Teil der benachbarten Fläche gehört der Stadt, ein anderer einer Erbengemeinschaft.

Beide Teile sehen aus wie ihr Grundstück: wie eine Gewerbebrache. Dass die Fläche mal Firmengrund war, kann man noch sehen. In der Nähe der Spundwand steht eine Werkstatt, dessen Dach eingefallen und dessen Fenster eingeschlagen sind. Und vorne an der Straße ist eine leere Produktionshalle. Pietsch sagt, dass beide Gebäude wegkommen. Und dass ihr Abriss quasi der Beginn des Bauprojektes ist. In acht Wochen soll es losgehen. Mit der Politik, sagt der Projektentwickler, ist man sich ebenso einig wie mit der Behörde.

Seit Ende 2019 laufen die Verhandlungen. Die Projektentwickler sagen, dass Corona vieles verlangsamt hat, sie aber dennoch im Zeitplan geblieben sind. Läuft weiterhin alles glatt, sollen die beiden Gebäude Ende nächsten Jahres fertig sein. Dass sie Schwierigkeiten bekommen könnten, genügend Arbeiter für das Bauvorhaben zu bekommen, wie so viele andere Projektentwickler in der Pandemie, glaubt Wickert nicht. Er sagt, dass ihr Unternehmen enge Kontakte zu Handwerksbetrieben hat. Das Investitionsvolumen beziffert er mit sieben bis acht Millionen Euro.

Zur Sache

Was auf dem Werftareal geplant war

Weil Bremen mehr Wohnraum braucht, ist auch das frühere Gelände der Sarstedt-Werft als Bauplatz in Betracht gekommen. Gebaut werden sollten vor Jahren nicht irgendwelche Wohnungen, sondern Luxuswohnungen. Anders, argumentierte die Behörde, ist ein Wohnbauprojekt am Rönnebecker Weserufer nicht finanzierbar. Zu den Kosten für die Gebäude kommen nämlich noch die Kosten für den Hochwasserschutz hinzu.

Ortsamtsleiter Oliver Fröhlich spricht von fünf bis zehn Millionen Euro, die aufgebracht werden müssten, um das Grundstück vor Hochwasser zu schützen. Und davon, dass diese Zahlen von Gutachtern stammen, die im Auftrag der Stadt eine Machbarkeitsstudie fürs luxuriöse Wohnen an der Weser erarbeitet hatten. Ihm zufolge waren damals 250 Wohneinheiten vorgesehen.

Dass sie nicht gebaut wurden, hat mit den Erbpachtverhältnissen zu tun. Das Gelände gehört, wenn man so will, noch die nächsten 16 Jahre dem Rönnebecker Bauunternehmer Jan-Gerd Kröger. Und der hat andere Pläne mit ihm. Kröger will einen Teil des Grundstücks wieder zum Werftgrundstück machen und einen anderen als Erweiterungsfläche für seine Firma nutzen. Er spricht von weiteren Lagerhallen und Bürogebäuden.