Die ersten Reihenhäuser im Baugebiet An Woldes Wiesesind bereits fertig und bezogen. (M-Projekt)

St. Magnus. Auf beinahe alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche hat die Corona-Pandemie Auswirkungen. In vielen Berufszweigen ruht die Arbeit ganz oder läuft zumindest reduziert. Anders sieht es auf den meisten Baustellen in Bremen-Nord aus. Dort gehen die Arbeiten zum größten Teil ungehindert und ohne Verzögerungen voran. So auch bei den beiden großen Wohnbauprojekten in St. Magnus. 39 Wohneinheiten entstehen bis voraussichtlich Mitte 2022 im neuen Wohnquartier „An Rauchs Gut“ an der Straße Auf dem Hohen Ufer, insgesamt 47 Wohneinheiten werden es bis Anfang 2021 in der Siedlung „An Woldes Wiese“ an der Billungstraße sein.

Die Arbeit auf den Baustellen hat sich nur geringfügig verändert, sagt Diplom-Architekt Philipp Romeiser, Geschäftsführer des Bauträgers- und Projektentwicklers M-Projekt. „Natürlich müssen wie überall Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.“ Sanitärcontainer mit Waschbecken standen den Arbeitern auf den Baustellen nach Angaben von Romeiser ohnehin schon vor der Corona-Krise zur Verfügung.

„Was das Personal auf den Baustellen betrifft, bemerken wir wenig bis gar keine Einschränkungen“, sagt der Geschäftsführer und begründet das damit, dass M-Projekt zu etwa 90 Prozent mit regionalen Firmen zusammenarbeitet. „Die beschäftigen zum Großteil auch Mitarbeiter aus der Region.“ Aus diesem Grund musste sich M-Projekt keine Sorgen um Einschränkungen durch Einreiseverbote oder Quarantänezeiten für die Arbeiter machen.

Das sah auf Baustellen, auf denen Firmen mit Subunternehmen und Mitarbeitern aus dem Ausland wie Polen oder Serbien zusammenarbeiten, in den vergangenen Wochen infolge der Corona-Pandemie häufig anders aus. Auch von Materialengpässen waren die M-Projekt-Baustellen bisher nicht betroffen, sagt Romeiser. „Wir haben von Firmen gehört, dass es an einigen Stellen Probleme mit dem Nachschub von Dämmmaterial und Stahl geben soll. Wir merken davon aber noch nichts.“

Beide Bauprojekte in St. Magnus sind nach Angaben von Romeiser "gut im Zeitplan". Mit der Fertigstellung der Häuser im Quartier "An Woldes Wiese" rechnet er bis Anfang kommenden Jahres. Gebaut werden insgesamt 20 zweigeschossige Reihenhäuser und vier Mehrfamilienhäuser. In zwei davon entstehen fünf beziehungsweise sechs Eigentumswohnungen. In den anderen beiden Mehrfamilienhäusern, die von der in Borgfeld ansässigen ImmoInvest Knoops Park GmbH & Co. KG erworben wurden, entstehen 16 zum Teil geförderte Mietwohnungen. Die ersten Reihenhäuser seien bereits fertiggestellt und bezogen worden, so Romeiser. "Die anderen werden nach und nach an die Eigentümer übergeben."

Wenn die Häuser stehen, geht es an den Bau der beiden Stichstraßen, die in das Wohngebiet führen werden. Wir die Straßen künftig heißen sollen, hatte der Beirat Burglesum bereits im vergangenen Jahr bestimmt: Die Straße im südlichen Teil des Neubaugebiets bekommt den Namen „Zur alten Stadtgärtnerei“, die Straße im nördlichen Teil „An Woldes Wiese“. Zwei Jahre, so Romeiser, wird die Bauzeit letztlich insgesamt betragen.

Während das neue Quartier stetig wächst, ist auf der angrenzenden Fläche zwischen Baugrundstück und Haus Kränholm, die der Stadt gehört und zur öffentlichen Parkanlage umgestaltet werden soll, noch nichts passiert. Das Areal, das den Namen „Woldes Wiese“ trägt, soll unter Federführung des Umweltbetriebes mit Bäumen und Pflanzen gestaltet werden. Auch der Förderverein Knoops Park ist an dem Vorhaben beteiligt und wird sich finanziell am Bau eines Weges von Haus Kränholm bis zum Haus Schottek im Knoops Park beteiligen.

Nur wenige hundert Meter entfernt liegt das zweite große Bauprojekt „An Rauchs Gut“. Nach der Erschließung des etwa 12 000 Quadratmeter großen Areals, wird inzwischen an den ersten Reihenhäusern gearbeitet. „Die ersten zwölf stehen bereits und werden schon innen ausgebaut. Im Sommer beginnen wir mit dem Bau der nächsten beiden Reihenhauszeilen und der Einfamilienhäuser“, erläutert Romeiser den weiteren Ablaufplan.

Insgesamt entstehen in der neuen Siedlung 36 Reihen- und drei Einfamilienhäuser. „Wir denken, dass wir das gesamt Projekt Mitte 2022 abschließen können.“ Eine Besonderheit im Quartier „An Rauchs Gut“ ist die Energieversorgung der Häuser. Romeiser: „Wir haben einen Kontrakt mit der SWB über den Bau eines Blockheizkraftwerks. Durch das Kraftwerk wird das gesamte Areal künftig mit Energie versorgt.“