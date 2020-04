37 Wohnungseinbrüche ereigneten sich im vergangenen Jahr im Bereich des Polizeikommissariats Brake. (Julian Stratenschulte/DPA)

Die Zahl der Straftaten im Bereich des Polizeikommissariats Brake sind gesunken. Das geht aus der Kriminalstatistik für das Jahr 2019 hervor. Die Aufklärungsquote von 68,5 Prozent sei „sehr gut“, sagt Karin Uhmeier, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Und auch: „Es gibt keine Auffälligkeiten, auf die wir unser besonderes Augenmerk richten müssen.“ Für fünf Kommunen in der Wesermarsch ist das Braker Polizeikommissariat mit seinen rund 60 Mitarbeitern zuständig: die Städte Brake und Elsfleth sowie die Gemeinden Ovelgönne, Berne und Lemwerder. Das Einsatzgebiet umfasst rund 400 Quadratkilometer.

Im Kreissüden ist die Anzahl der Straftaten erneut gesunken. 2019 gab es 1834 Straftaten. 2017 waren es 1962 Fälle und 2018 noch 1853 Fälle. Die jetzige Zahl ist der niedrigste Wert seit der Erfassung. Die meisten Straftaten, abhängig von der Größe der Kommunen, ereigneten sich mit 915 Fällen in Brake, gefolgt von Elsfleth mit 344, Lemwerder mit 269, Berne mit 197 und Ovelgönne mit 109.

1257 Straftaten konnten aufgeklärt werden. Die Aufklärungsquote mit 68,5 Prozent konnte gegenüber dem Jahr 2018 mit 66,8 Prozent nochmals gesteigert werden. „Wir haben gute Arbeit geleistet“, sagt Karin Uhmeier.

Die wichtigsten Zahlen der diesjährigen Kriminalitätsstatistik im Überblick:

Tatverdächtige: Die Zahl der Tatverdächtigen ist leicht gestiegen, von 949 im Jahr 2018 auf 1024 im vergangenen Jahr. Darunter waren 816 Erwachsene, 99 Heranwachsende (18 bis 21 Jahre), 80 Jugendliche (14 bis 18 Jahre) und 29 Kinder. Die Zahl der Nichtdeutschen lag bei 208 Personen (20,3 Prozent).

Roheitsdelikte: Die Zahl der Roheitsdelikte – dazu zählen Raub, Bedrohung und Gewalt – stieg um 41 an. 324 waren es im vergangenen Jahr, 308 konnten aufgeklärt werden. Hier lag die Aufklärungsquote bei 95 Prozent (2018: 283 Fälle, 258 aufgeklärt, Quote 91 Prozent).

Eigentumsdelikte: 484 Diebstahlsdelikte gab es im vergangenen Jahr. Ihre Zahl ist gegenüber 2018 um 30 Fälle zurückgegangen. 135 Fälle konnten aufgeklärt werden. Die Fahrraddiebstähle gehen weiter deutlich zurück, 93 waren es.

Einbrüche: 37 Einbrüche gab es im Bereich des Braker Polizeikommissariats, von denen acht aufgeklärt werden konnten. Die Zahl ist gegenüber 2018 fast gleich geblieben. Die Aufklärungsquote liegt weiterhin bei 21 Prozent. Hier zahlt sich offenbar die Aufklärungsarbeit der Polizei weiter aus, die rät, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Und Nachbarn passen auf Nachbarn auf.

Rauschgift: Die Rauschgiftdelikte steigen im Zehn-Jahres-Vergleich kontinuierlich an. Im vergangenen Jahr gab es 197 Fälle, von denen 193 aufgeklärt werden konnten (Quote: 98 Prozent). Davon wurden alleine 94 Fälle in Brake gezählt, gefolgt von Elsfleth mit 57 und Lemwerder mit 32 Fällen.

Gewalt gegen Polizeibeamte: In der mittleren und südlichen Wesermarsch haben Übergriffe gegen Polizeibeamte weiter abgenommen. Sechs Fälle gab es, so einen tätlichen Angriff und in fünf Fällen Widerstand gegen Beamte. Im Jahr 2018 verzeichnete die Polizei insgesamt sieben Fälle, 2017 waren es sogar noch 14.