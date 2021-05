In einigen Nestern auf den eingezäunten Flächen ist schon Kiebitz-Nachwuchs geschlüpft. (S.Pfützke/Green-Lens.de)

Die ersten Kiebitzküken hat Gunter Schröder auf seinem Land schon gesichtet. Zwei Mähweiden hat der Bio-Landwirt auf Harriersand in diesem Jahr für eine Aktion zum Schutz von Wiesenbrütern zur Verfügung gestellt. Wo sonst Kühe weiden, brüten jetzt Kiebitz und Rotschenkel – geschützt vor dem Fuchs und anderen Nesträubern durch einen Stromzaun.

Zwei Pachtflächen, eine sieben und eine acht Hektar groß, hat der Landwirt zusammen mit Mitarbeitern des Domänenamtes in Stade für den Schutz der Vogelnester eingezäunt. Bei dem Zaunprojekt, das zum dritten Mal durchgeführt wird, arbeiten das Amt und die Landwirte als Pächter auf der Weserinsel Hand in Hand in Hand. „Alle Landwirte auf Harriersand sind bereit mitzumachen“, sagt Andrea Köper. Beim Domänenamt in Stade ist sie zuständig für den Bereich Landwirtschaft. Die Zaunaktion ist laut Köper Teil des Projektes „Wiesenzeiten“. Seit 2017 werden auf den Domänenflächen auf Harriersand Nester der Wiesenvögel markiert, bei der Bewirtschaftung fahren die Landwirte drum herum. Auf Viehweiden werden außerdem Nester mit Gelegekörben gesichert, damit Kühe sie nicht zertreten. Das Gelegeschutz-Projekt ist zunächst befristet bis 2022. Beteiligt sind mehrere Akteure, darunter Behörden, Umweltverbände, der Landkreis Osterholz und Landwirte.

2019 hat das Domänenamt in Kooperation mit den Landwirten die Zaunaktion gestartet. Der Biologe und ausgewiesene Vogel-Experte Stefan Pfützke begleitet die Maßnahme im Rahmen des Wiesenzeiten-Projektes. „Ein Fuchs kann eine ganze Brutpopulation in einer Nacht vernichten“, sagt er. Landwirt Gunter Schröder, der beim Gelegeschutz von Anfang an mitmacht, kann von Erfahrungen berichtet. 2017 und 2018 habe der Fuchs fast alle Nester auf seinen Flächen zerstört. „Das ist frustrierend.“ 2019 war er deshalb sofort bereit, zwei Flächen mit insgesamt 5,5 Hektar einzäunen zu lassen.

Insgesamt wurden im Startjahr laut Andrea Köper vier Flächen mit insgesamt zwölf Hektar von zwei Pächtern eingezäunt. 2020 sei die Aktion coronabedingt kleiner ausgefallen, neben zwei Flächen mit insgesamt 1,3 Hektar seien 15 einzelne Gelege eingezäunt worden. In diesem Jahr sind es nun 15 Hektar. „Ein Zaun wird dort errichtet, wo sich die Kiebitze in großer Zahl ansiedeln“, sagt Stefan Pfützke. Auf die Grünlandflächen von Landwirt Schröder fliegen die Kiebitze in diesem Jahr besonders zahlreich. „Kiebitze haben eine gewisse Standorttreue. Sie siedeln sich gerne dort an, wo schon Artgenossen sind“, erklärt Pfützke.

Ein Mal in der Woche ist der Vogelkundler auf dem Harriersand, um die Nester der Wiesenbrüter zu zählen und die Brutentwicklung zu beobachten. In diesem Jahr hat er bislang 69 Nester entdeckt. „Davon 50 auf den eingezäunten Flächen.“ Neben Kiebitz-Gelegen auch fünf Rotschenkel-Nester. In der Hälfte der eingezäunten Nester ist laut Pfützke bereits Nachwuchs geschlüpft. Im Domänenamt in Stade spricht man von einer wirksamen Maßnahme gegen den Fuchs und andere Nesträuber. Diese Einschätzung teilt auch Stefan Pfützke. Der Ornithologe erstellt Jahresberichte. Demnach wurden 2019 auf dem gesamten Harriersand 35 Kiebitz- und zwei Rotschenkel-Nester gezählt. Davon befanden sich zwölf Kiebitz- und ein Rotschenkel-Gelege im eingezäunten Bereich. Der Schlupferfolg betrug hier 85 Prozent. Außerhalb des Zauns lag er bei 65 Prozent. 2020 wurden inselweit 65 Nester (53 vom Kiebitz und zwölf vom Rotschenkel) gezählt, davon lagen 35 im Zaunbereich. In den geschützten Arealen wurde ein Schlupferfolg von 86 Prozent verzeichnet. Außerhalb lag er laut Pfützke nahezu bei null. „Nur in einem Gelege kam es bei einem Ei zum Schlupf.“

Beim Kiebitz wie beim Rotschenkel gibt es nach seinen Worten einen Bestandszuwachs. 2017 zählte er 15 Kiebitzpaare auf der Insel, 2020 waren es 32. Die Zahl der Rotschenkel-Paare verdoppelte sich von vier auf acht. Entscheidend für den Bestandszuwachs sei der Gelegeschutz durch das Markieren der Nester, um sie vor der Zerstörung durch landwirtschaftliche Arbeiten zu bewahren, der Zaun sei eine „flankierende Maßnahme“, betont Pfützke.

Zur Sache

Das Domänenamt in Stade ist eine Geschäftsstelle des Amtes für regionale Landesentwicklung Lüneburg. Zum Amtsbezirk Lüneburg gehört der Landkreis Osterholz. Die zwölf Mitarbeiter in Stade kümmern sich um die Verwaltung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes des Landes Niedersachsen. Eine Domänenfläche ist landwirtschaftlich genutzter Boden, der sich in staatlicher Hand befindet. Das Domänenamt verwaltet und verpachtet die Flächen, derzeit sind es rund 19.000 Hektar, was einer Fläche von 26.500 Fußballfeldern entspricht. Die Flussinsel Harriersand ist mit 600 Hektar Fläche fast vollständig Eigentum des Landes Niedersachsen.