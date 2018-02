Die Suche nach neuen Mietern läuft: Die trägerlosen Hallen des insolventen Rotorblattherstellers eignen sich für verschiedene Zwecke. (Karsten Klama)

Lemwerder. Seit der Rotorblatthersteller Carbon Rotec in die Insolvenz gegangen ist, ruht der Betrieb auf dem ehemaligen Flughafengelände. Hinter den Kulissen laufen die Gespräche allerdings auf Hochtouren. Der Insolvenzverwalter Christopher Seagon bemüht sich, Interessenten für die Betriebsstätten zu finden.

„Es gibt Interessenten“, bestätigt Seagon-Pressesprecher Holger Voskuhl. Namen oder auch nur die Branchen der Interessenten will Voskuhl allerdings nicht nennen. „Das wird vertraulich behandelt“, so der Pressesprecher. Bislang scheinen die Verhandlungen allerdings noch nicht so weit gediehen zu sein, dass es ernst wird. Das Rathaus ist jedenfalls noch nicht informiert worden. „An uns ist noch nichts Offizielles herangetragen worden“, sagt Lemwerders Bürgermeisterin Regina Neuke. Sie habe zwar Gerüchte gehört, wolle sich an diesen aber nicht beteiligen.

Recherchen der NORDDEUTSCHEN haben indes ergeben, dass es durchaus bereits konkrete Namen gibt. So prüft beispielsweise die Bremer Unternehmensgruppe Zech, die in den nächsten Jahren sowohl die halbe Bremer City umbauen als auch im ­großen Stil in die Überseestadt investieren will, ob das Lemwerderaner Areal in ihr ­Portfolio passt.

Zech-Pressesprecher Holger ­Römer bestätigt: „Es werden mehrere Optionen geprüft.“ Zu der Version, wonach Kurt Zech plant, in dem Gewerbegebiet an der Weser Betonfundamente für Windkraftanlagen herzustellen und über den Ochtum-Hafen zu verschiffen, will Römer keine Stellung nehmen. „Wir sind eine größere Unternehmensgruppe“, wiegelt der Pressesprecher ab. „Auf dem Gelände könnte man mehrere Sachen machen. Im Moment ist nichts abschließend entschieden.“

Der Aussage, dass auf dem Gelände Optionen für verschiedene Nutzungen bestehen, stimmt Erich Bischoff zu. Bischoff ist Vorstandsmitglied der Werft Abeking & Rasmussen, der ein Teil der Flächen und Gebäude auf dem ehemaligen ASL-Gelände gehört. „Die Hallen sind für diverse Zwecke gut“, betont Erich Bischoff, „weil sie keine Träger haben“.

Für die Zwecke der Werft, die ihr Firmengelände in Lemwerder gerne ausdehnen würde (wir berichteten), seien die Hallen dennoch ungeeignet. „Für den Schiffbau sind die Hallen nicht hoch und der Boden nicht tragfähig genug. Ein Flugzeug kann man dort bauen, aber kein großes Schiff.“

Hinzu komme ein zweites elementares Problem: „Man müsste das Schiff auch zu Wasser kriegen.“ Da sich das Areal innerhalb des Hauptdeiches ohne direkten Zugang zum Wasser befindet, komme Schiffbau auf dem Gelände nicht infrage. Die beiden Lemwerderaner Werften, A&R sowie Lürssen, betont Bischoff, befinden sich außendeichs im sogenannten Außenpolder. Vorstellen kann sich das A&R-Vorstandsmitglied aber, dass sich Zulieferer für die Werften auf dem Areal ansiedeln.

Erich Bischoff verfolgt die Entwicklung auf dem ehemaligen ASL-Gelände akribisch. Der Werft gehören als Teil eines Konsortiums einige Gebäude und ein Großteil der Flächen. Grob lassen sich die Unternehmensteile, für die Insolvenzverwalter Seagon beziehungsweise das Konsortium neue Mieter suchen, von der Flughafenstraße aus kommend in die Einheiten „rechte Seite“ und „linke Seite“ unterteilen. Die zur Deichstraße gelegenen Gebäude befänden sich zum Großteil in Carbon-Rotec-Besitz, die zur Weser gelegenen im Eigentum des Konsortiums, beschreibt Erich Bischoff.

Er sei „begründet sehr optimistisch“, dass auf dem Gelände bald neues Leben einziehe, so Bischoff weiter. Ein Teil der Gebäude sei bereits vermietet. An wen, sagt der Finanzvorstand nicht. Die ehemalige Landebahn, auf der noch immer einige Windflügel gelagert werden, ist laut Erich Bischoff eine Schwerlastplatte. „Da kann man schöne Gewichte draufstellen“, bringt er eine Werbung in eigener Sache an.

Der Rotorblatthersteller Carbon Rotec hatte den Geschäftsbetrieb zum Jahresbeginn eingestellt. 420 Mitarbeiter verloren ihre Arbeit.