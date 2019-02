Marlies Schlöcker aus Farge-Rekum trifft sich seit Januar jeden Montag mit einem achtjährigen Jungen. (Daniela Schilling)

Kinder brauchen Bezugspersonen und Zuwendung, um zu wachsen, Selbstbewusstsein und Selbstwert zu entwickeln. Oft fehlt es Eltern jedoch an Zeit, um sich dem Nachwuchs so zu widmen, wie er es bräuchte. Manchmal sind es aber auch andere Gründe, die dazu führen, dass Kinder zu oft für sich sind, ohne einen Erwachsenen, der gemeinsam mit ihnen die Welt entdeckt.

Das Projekt „mitKids Aktivpatenschaften“ der Freiwilligen-Agentur Bremen soll diese Lücke schließen, indem sie Patenschaften vermittelt, mit denen Kindern im Alter zwischen zwei und neun Jahren eine zuverlässige Bezugsperson an die Seite gestellt wird. Anfang vergangenen Jahres in der Bremer Innenstadt gestartet, gibt es die sogenannten Tandems inzwischen auch in Bremen-Nord. Es sollen jedoch noch mehr werden.

Gemeinsam spielen und lachen

Großeltern auf Zeit oder ein erwachsener Freund, mit dem man über den Bolzplatz kicken und herumtoben, seine Erlebnisse, Sorgen und Nöte teilen kann: Das sind die Paten, die sich im Rahmen des Projekts engagieren. Gemeinsam mit ihrem Schützling gehen sie einmal die Woche für drei bis vier Stunden auf Entdeckungsreise, spielen, lachen und lernen die Lebenswelten des anderen besser kennen.

Das ist laut Projektleiterin Kathrin Klug ein wichtiger Aspekt, der die „mitKids Aktivpatenschaften“ ausmacht: Dass die Kinder neue Perspektiven gewinnen und ihren sozialen Radius erweitern. Ganz nach dem Motto „So kann man auch leben.“ Wichtig dabei sei jedoch, dass die Ressourcen der Familie des Kindes geschätzt werden. "Primär soll die Familie durch eine zusätzliche Bezugsperson gestärkt und ergänzt werden“, erklärt Kathrin Klug. Ein Grundsatz sei deshalb, dass sich die Paten nicht in die Erziehung einmischen.

„Die Kinder werden gestärkt und entwickeln Achtung vor sich selbst“

Ein weiterer Ansatzpunkt des Projekts ist die „Eins-zu-Eins-Beziehung“ zu einem Erwachsenen. Diese hebe den Selbstwert des Kindes, was zu einem positiven Sozialverhalten führe und sich auf die Lernfähigkeit auswirke. „Die Kinder werden gestärkt und entwickeln Achtung vor sich selbst“, berichtet Klug aus Erfahrung. Die Grundaussage lautet: „Mensch, du bist kostbar und es ist schön, dass du auf dieser Welt gelandet bist.“

Dieser Ansatz gefiel auch Marlies Schlöcker aus Farge-Rekum. Seit Januar trifft sie sich jeden Montag mit einem achtjährigen Jungen. „Ich hole ihn nach der Schule ab und wir gehen zu mir nach Hause“, erklärt die 64-Jährige, die in direkter Nachbarschaft zur Schule wohnt. Dort bereitet sie ihrem Schützling eine Kleinigkeit zu essen, danach beginnt das Freizeitprogramm.

Entweder spielen sie Gesellschaftsspiele, basteln oder sind draußen unterwegs. Ob Kartenspiel oder improvisiertes Eisstockmatch auf dem Gartenteich, Kinobesuch oder Spaziergang im Stadtgarten: Marlies Schlöcker richtet sich danach, worauf ihr Patenkind Lust hat. Nur Videospiele, Fernseher und Co. gibt es nicht. „Damit beschäftigt er sich zu Hause die meiste Zeit. Das müssen wir dann nicht auch noch hier machen.“

Mehr zum Thema "Mit-Kids-Projekt" in Bremen Eine ganz besondere Patenschaft Philip Ostner betreut einen Siebenjährigen, der ohne seinen Vater aufwächst. Der Berufsschullehrer ... mehr »

Die Eltern von Schlöckers Schützling sind geschieden, Mutter und Großeltern arbeiten ganztags. Da es für ihn keinen Platz in einer Ganztagsbetreuung gab, verbringt er die meiste Zeit allein zu Hause. Die Mutter wünschte sich deshalb jemanden, der ihrem Sohn ein wenig Aufmerksamkeit schenkt, und meldete sich beim „mitKids“-Programm.

Kathrin Klug und Patenschaftsbegleiterin Sigrid Drognitz fanden, dass Marlies Schlöcker gut zu dem Achtjährigen passt, und brachten beide zusammen. Offensichtlich ein perfektes Match, denn die „mitKids“-Patin berichtet mit großer Begeisterung von ihren gemeinsamen Aktivitäten. Auch hat sich schnell eine gewisse Vertrautheit eingestellt. „Wir treffen uns noch nicht lange, aber es fühlt sich so an, als ob man sich schon lange kennt.“

Paten werden unterstützt

Bevor die Freiwilligen-Agentur beide Parteien zusammenbrachte, fanden mehrere Gespräche, Kennenlerntermine und gegenseitige Besuche statt. Auch ein erweitertes Führungszeugnis müssen die Paten vorlegen, ebenso wie alle anderen im Haushalt lebenden Personen. Etwas, was Marlies Schlöcker gut und richtig findet. Schließlich müsse man ja sicher sein, wem man seine Kinder anvertraut.

Neben der dauerhaften Unterstützung durch eine Patenschaftsbegleiterin, die den Paten und Familien jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht, treffen sich die Freiwilligen regelmäßig beim „mitKids“-Stammtisch zum Erfahrungsaustausch. Auch bietet die Agentur Fortbildungen an. Gemeinsame Feste und Ausflüge ergänzen das „mitKids“-Programm. „Es ist wirklich angenehm, wie man aufgenommen wird“, findet Marlies Schlöcker und lobt den Rückhalt durch die Freiwilligen-Agentur.

Sie sieht ihr Engagement als persönliche Bereicherung an. „Ich mag Kinder und finde es wertvoll, mit ihnen Zeit zu verbringen. Es ist immer wieder überraschend, was sie schon alles können und was sie wissen“, erklärt die Patin. „Kinder sind unsere Zukunft. Wir lernen von ihnen und sie von uns.“

Mehr zum Thema Antrag der Grünen-Fraktion Bremen soll „Platz der Kinderrechte“ bekommen Seit 30 Jahren gibt es die Konvention über Kinderrechte der Vereinten Nationen. In der ... mehr »

Die ehemalige Verwaltungsangestellte hat eine erwachsene Tochter und ein Enkelkind. Beide leben in Berlin. Die Aussage ihrer Tochter, dass eine Vertretungsoma in der Nähe toll wäre, brachte Schlöcker auf den Gedanken, sich in dieser Richtung zu engagieren. Der Aufruf des „mitKids“-Projekts kam wie gerufen.

Ein paar Monate dauerte es, bis ein passendes Kind gefunden wurde. „Das die Vermittlung manchmal etwas braucht, liegt daran, dass wir versuchen, ein Tandem zu finden, das möglichst gut zueinanderpasst“, erklärt Kathrin Klug. Das Warten hat sich laut Marlies Schlöcker gelohnt. „Ich komme durch die Treffen gedanklich aus meiner Erwachsenenwelt heraus, kann albern sein, runterkommen und mich jung fühlen.“ Im Sommer will sie mit dem Jungen auch auf den Bolzplatz gehen.

Geeignet ist jeder zwischen 18 und 80 Jahren

In der gesamten Hansestadt, speziell aber in Bremen-Nord wird zurzeit nach Paten gesucht, denn es gibt bereits zahlreiche Anfragen von Familien aus der Umgebung. Geeignet ist laut Kathrin Klug jeder zwischen 18 und 80 Jahren. Wichtig sei nur, dass die Interessenten Lust haben, mindestens ein Jahr lang einmal die Woche Zeit mit dem Kind zu verbringen.

Eine gewisse Fitness aber vor allem Verständnis und Toleranz gehören ebenfalls zu den Mindestanforderungen. Die Nachfrage besonders nach Männern ist hoch. „Wir haben ein paar ganz tolle Herren dabei und hätten gerne noch mehr“, so die Projektleiterin. „Viele Jungs würden sich über einen Mann als Paten freuen und einige Mütter wünschen sich sogar ein männliches Gegenstück als Bezugsperson.“

Zur Sache

MitKids Aktivpatenschaften

Das „mitKids Aktivpatenschaften“-Programm ist ein Kooperationsprojekt der Freiwilligen-Agentur Bremen und der Ehlerding-Stiftung. Gründet 2007 in Hamburg ist es dort mit rund 150 Tandems sehr erfolgreich. Seit 2013 gibt es das Projekt auch in Bremerhaven und seit Anfang 2018 in Bremen. Wer mehr über das Projekt wissen möchte oder Interesse an einer Patenschaft hat, kann sich direkt an die Freiwilligen-Agentur Bremen wenden.

Telefonisch unter 0421 / 34 20 80 oder per Mail direkt bei Projektleiterin Kathrin Klug unter klug@freiwilligen-agentur-bremen.de. Weitere Informationen gibt es auch im Internet: www.freiwilligen-agentur-bremen.de. Voraussichtlich im Mai wird es wieder eine Informationsveranstaltung in Bremen-Nord geben, in der Organisatoren und Paten Fragen beantworten und von ihren persönlichen Erfahrungen berichten.