Bürgermeisterkandidatin Dörte Gedat ist der Auffassung, dass die Gemeinde den Hähnchenmaststall in Aschwarden hätte verhindern können. (Christian Kosak)

Dörte Gedat: In Schwanewede werden schon seit dem Jahr 2004 keine Beiträge mehr erhoben, weil die Satzung nicht rechtssicher ist. Seitdem hat es keine größeren Ausbauten gegeben. Viele der landwirtschaftlichen Nutzwege werden durch immer größere und schwerere Landmaschinen an den Rändern kaputt gefahren. Hier kann ich mir ein genossenschaftliches Modell zwischen Landwirten und Gemeinde vorstellen. So etwas gibt es bereits im Landkreis Cuxhaven. Eine Abschaffung birgt die Gefahr, dass diese Wege nicht mehr ausgebaut werden. Für die innerörtlichen Straßen sehe ich das differenzierter. Hier müssen die neuen Instrumente zum Beispiel Verrentung, die der Gesetzgeber einräumt, genau betrachtet und geprüft werden. Eine Satzung muss reine Wohnstraßen und Sammel- und Durchgangsstraßen unterscheiden. Reparaturen fallen nicht unter die Satzung. Die anstehende Finanzkrise wird entweder dazu führen, dass keine Ausbauten stattfinden oder eine Grundsteueranhebung erforderlich wird. Beides halte ich für nicht wünschenswert.

Sehr kritisch. Hähnchenmast im großen Stil hat mit Landwirtschaft nichts mehr gemeinsam. Sie missachtet das Tierwohl, belastet die Umwelt und gefährdet den Menschen durch Einsatz von Antibiotika, das Verbreiten multiresistenter Keime und starke Belastung der Abluft. Die Schlachtbetriebe diktieren die Bedingungen. Rechtlich ist zwischen gewerblichen und privilegierten Anlagen zu unterscheiden. Der Stall in Aschwarden hätte durch den Gemeinderat verhindert werden können. Es fand sich aber keine Mehrheit dafür. Mindestens hätte ich aber eine Einwohnerversammlung einberufen, um die Situation vor Ort mit den Menschen zu besprechen und nach Lösungen zu suchen.

Für Schwanewede liegt das größte Entwicklungspotential in der Nachnutzung der Kaserne. Hier können bezahlbare Wohnungen, alternative Wohnformen, nicht störendes Gewerbe, nachhaltige Energiekonzepte und moderne Mobilität entwickelt werden. Zudem können die Wünsche aus der Bürgerbeteiligung verwirklicht werden. Eine gut durchmischte Siedlung kann entstehen. In Rade, Aschwarden, Meyenburg, Eggestedt, Brundorf, Beckedorf, Leuchtenburg, Löhnhorst und Neuenkirchen muss Eigenentwicklung oder maßvolles Wachstum aber auch weiterhin möglich bleiben. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises und die Dorfentwicklungspläne der Ortschaften geben hier den Rahmen vor. Die Dorfstruktur darf dadurch aber nicht zerstört werden. Zersiedelung in die Fläche und übermäßiger Flächenverbrauch müssen vermieden werden.

Da habe ich viele Ideen. Mobilität für alle: Schnelle sichere, gut ausgebaute Fuß- und Radwege, attraktiver ÖPNV mit guten Takten und schnellerer Verbindung zur Bremer Innenstadt, Ausbau des Anrufsammeltaxis, Carsharing-Projekte, alternative Antriebsformen fördern, Schutz der Artenvielfalt, Renaturierungsprojekte an Flüssen, Kita- und Schulessen in Bioqualität fördert biologische Landwirtschaft, nachhaltige Energiekonzepte, Bäume schützen und anpflanzen sowie zugleich das Ortsbild verschönern, alle Eingriffe ausgleichen zum Beispiel durch Wiedervernässung von Mooren, den Anteil erneuerbare Energien steigern und weiterhin Energieeinsparung vorantreiben – das nur als erste Ideensammlung. Diese Ideensammlung spiegelt erforderliche Maßnahmen wider, die sich in ihrer Umsetzung direkt auf den Klimaschutz auswirken. Wir müssen in allen Bereichen sensibler werden, damit wir den Klimaschutz konsequent vorantreiben und in Schwanewede bei allen Entscheidungen immer wieder die Frage nach der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz in den Blick nehmen. Die Arbeit der Klimaschutzmanagerin ist dabei ein wichtiger Baustein, ich werde sie mit allen Kräften unterstützen.

Eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schwanewede ist absolut wünschenswert und förderungswürdig. Wir leben hier in einer ländlichen Region, die von mittelständischen Betrieben geprägt ist. Hier geht es um Arbeitsplätze und langfristige, nachhaltige Sicherung der Betriebe. Mir ist wichtig, dass vorhandene Gewerbeflächen so genutzt werden, dass möglichst viele Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden. Neue, kreative Geschäfts- und Gewerbeideen sehe ich dabei als große Chance für die Weiterentwicklung Schwanewedes. Das möchte ich auch zukünftig fördern und unterstützen.

Es gibt in allen Ortschaften Schwanewedes ein lebendiges Vereinsleben, durch das auch Jugendliche angesprochen werden – dies gilt es stärker zu fördern. Begleitend sollten auch in den kleineren Ortsteilen offene Jugendtreffs, Basketball- oder Bolzplätze in Betracht gezogen werden. Ein Shuttleservice zu den Angeboten in den anderen Ortsteilen könnte auch ein Lösungsansatz sein. Für die Erhaltung des Freibades in Rade habe ich mich immer eingesetzt.

Beides. Denn das eine schließt das andere nicht aus. Seit vielen Jahren favorisiere ich die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft. Die Gemeinde sollte die Mehrheitsanteile tragen und Investoren können eingebunden werden. Einzelne Bereiche sollten dann an Entwickler mit den besten Ideen vergeben werden. Die Übergabe an einen Großinvestor halte ich für falsch. Bezahlbarer Wohnraum für Jung und Alt, Projekte aus der Bürgerbeteiligung oder besonders nachhaltige Energiemodelle werden sonst nicht entstehen können. Das lehrt die Erfahrung aus anderen Kommunen.

Seit fast 40 Jahren bin ich in Schwanewede politisch aktiv. In dieser langen Zeit konnte ich viele Erfahrungen sammeln, habe mich in alle wichtigen Themen eingearbeitet und habe immer wieder die Belange der Schwanewederinnen und Schwaneweder vertreten. Das war und ist mir auch zukünftig wichtig. Zugleich habe ich als langjährige Fraktionsvorsitzende in Kreis und Gemeinde gelernt, mit Parteien zu verhandeln und Kompromisse zu finden. Das ist auch Aufgabe einer Bürgermeisterin. Es ist mir wichtig, die Impulse des Gemeinderates und der Ortsräte in die Verwaltung einzubringen – ein offenes Ohr für die Bürgerinnen zu haben und zusammen mit den gewählten Ratsmitgliedern gute Lösungen für anstehende Probleme vorzubereiten und diese dann in der Verwaltung umzusetzen.

Zur Person

Dörte Gedat

ist 1966 geboren. Sie hat Soziologie und Jura studiert und arbeitet in Vollzeit an der Tami-Oelfken-Grundschule in Lüssum als sozialpädagogische Fachkraft. Sie ist unter anderem im Gemeinderat und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag.

Zur Sache

Die Positionen der Kandidaten

DIE NORDDEUTSCHE lässt die vier Kandidaten für die Bürgermeister-Wahl am 22. November im Interview zu Wort kommen. Bekanntlich wurden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Wahlabläufe geändert, es wird ausschließlich eine Briefwahl angeboten. Allen Bewerbern hat die Redaktion dafür die gleichen Fragen zu ausgewählten Schwaneweder Themen gestellt, die sie schriftlich beantworten konnten.