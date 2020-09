Die Anwohner der Zollstraße sind verärgert: In den vergangenen Monaten hat der Verkehr stark zugenommen. (Tom Wesse)

Vegesack. Seit dem vergangenen Herbst gibt es in der Zollstraße ein großes Problem: Sie wird von viel mehr Fahrzeugen befahren als noch zuvor. Das sagt zumindest Anwohner Holger Bittner: „Die Borchshöher Straße ist damals neu asphaltiert worden. Seither hat der Verkehr in der Zollstraße deutlich zugenommen.“ Viele Autofahrer hätten die Borchshöher Straße zuvor gemieden, weil sie in einem schlechten Zustand gewesen sei. „Aber inzwischen fahren alle da lang – und dann eben auch durch die Zollstraße“, sagt der 65-Jährige.

Die Zollstraße verbindet die Borchshöher Straße mit dem Fährgrund in Richtung Lindenstraße – sie wird von Autofahrern genutzt, die über Fähr-Lobbendorf bis nach Blumenthal wollen. Neben der A270 ist die Hammersbecker Straße die einzig verbleibende Alternative. Viele Navigationsgeräte würden die Route über die Zollstraße deshalb vorschlagen, wenn es auf den beiden anderen Wegen zu Verkehrsproblemen kommt, mutmaßt Bittner. Um das Aufkommen festzuhalten, hat sich der 65-Jährige an einem Donnerstag und an einem Sonntag insgesamt fünfmal für eine halbe Stunde an die Zollstraße gestellt und eine Strichliste geführt. „Die Zahlen sind natürlich nicht repräsentativ, aber sie geben ein Gefühl dafür, dass der Verkehr extrem angestiegen ist.“ Der 65-Jährige rechnete die Zahlen aus den fünf Zeiträumen hoch und kam auf rund 500 000 Fahrzeuge, welche die Straße pro Jahr befahren. Das wären im Schnitt etwa 550 Fahrzeuge pro Stunde. „Wir brauchen eine Lösung“, sagt Bittner mit Blick auf die gestiegene Gefährdung für Fahrradfahrer und Schüler des anliegenden Gymnasiums Vegesack. Zudem sei der Geräuschpegel extrem hoch und kaum zu ertragen.

Gemeinsam mit weiteren Anwohnern hatte Holger Bittner deshalb einen Bürgerantrag an den Beirat Vegesack gestellt. Ein Großteil der 40 Haushalte habe ihn unterschrieben, Ende August wurde er in der Sitzung des Ausschusses für Straßen-, Verkehrs- und Marktangelegenheiten besprochen. „Aber wir wurden nur vertröstet“, sagt Bittner. Man wolle sich der Problematik in einer Sondersitzung annehmen, schnelle Lösungen gäbe es aber nicht. „Uns wurde angeboten, dass wir eine der beiden Geschwindigkeitsmesstafeln des Ortsteils bekommen können, aber da es kein Personal dafür gibt, müssten wir sie selber abholen und aufbauen.“

Dabei hatten der 65-Jährige und die Anwohner der Zollstraße konkrete Vorschläge gemacht: vermehrte Geschwindigkeitskontrollen der Polizei, ein Fahrverbot für Lastwagen, die Umwandlung in eine Einbahnstraße oder gleich in einen verkehrsberuhigten Bereich. Bei Letzterem dürfte in der Zollstraße nur noch Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. „Das ist der letzte Schritt, wenn nichts mehr hilft. Aber wir wollen deutlich machen, dass die Zollstraße ein reines Wohngebiet ist“, sagt Holger Bittner.

Heiko Dornstedt, dem Vegesacker Ortsamtsleiter, sind die Probleme in der Zollstraße bekannt. „Wir haben auf der Sitzung vor drei Wochen vereinbart, dass wir für die Zollstraße eine Sondersitzung mit Experten des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) abhalten werden. Da wollen wir nach Lösungen suchen, wie der Verkehr anders geführt werden könnte.“ Ein Termin steht allerdings noch nicht fest. Auch das Verkehrsgutachten, das beim ASV in Auftrag gegeben wurde, liegt laut Dornstedt noch nicht vor.

Eines müsse jedoch klar sein: Sollte die Zollstraße zum verkehrsberuhigten Bereich werden, würde das zulasten der umliegenden Straßen gehen. „Dann würden die dortigen Anwohner genauso argumentieren wie die Anwohner in der Zollstraße jetzt“, sagt Heiko Dornstedt. Er sehe deshalb ein berechtigtes Interesse darin, dass das Verkehrsaufkommen gesenkt werde, doch als Vegesacker Ortsamtsleiter müsse er im Ortsteil für eine Gleichbehandlung sorgen. „Diesen Spagat müssen wir nun schaffen.“

Das gilt jedoch auch für die acht weiteren Bürgeranträge, die bei der Sitzung des Ausschusses für Straßen-, Verkehrs- und Marktangelegenheiten des Beirats Vegesack Ende August gestellt wurden. In allen Anträgen war zu schnelles Fahren in Spielstraßen und Tempo-30-Zonen ein Hauptthema. Die Anwohner beklagten sich auch hier über häufiges Missachten der Höchstgeschwindigkeiten und die damit einhergehenden Gefährdungen durch den Straßenverkehr.

Viele Anlieger „ärgern sich immer mehr über die zunehmende Rücksichtslosigkeit von Autofahrern, denn das Verhalten im Verkehr hat sich offenbar geändert“, hatte Heiko Dornstedt bereits kurz nach der Sitzung gesagt. Neben der Zollstraße lagen unter anderem auch Bürgeranträge für die Clamersdorfer Straße, Friedrichsdorfer Straße und die Fährer Straße vor. Hier konnten mit Pollern, erhöhten Kontrollen und erweiterte Ausschilderungen allerdings schon erste Lösungen präsentiert werden.