Wegen Oberleitungsarbeiten fallen an diesem Wochenende einige Verbindungen der Linie RS 1 aus. (Christian Valek)

Zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bremen-Burg fallen Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, einige Verbindungen der Linie RS 1 aus. Die Nordwestbahn kündigt darum einen Schienenersatzverkehr an. Als Grund werden Oberleitungsarbeiten der DB Netz AG genannt.

An beiden Tagen wird in den Nacht- und frühen Morgenstunden zwischen Hauptbahnhof und Burg gearbeitet. Deshalb kann der Halt in Walle von 1.30 Uhr bis 4.30 Uhr nicht bedient werden. Zwischen Walle und Hauptbahnhof wird ein Bus eingesetzt. Am Sonntag, 10. November, entfallen in der Zeit von 2.30 bis 6.30 Uhr die Züge der Linie RS 1 auf dem Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Burg. Auch dann gibt es einen Ersatzverkehr.

Auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Vegesack entfällt am 9. November bei den Verbindungen um 2.06, 3.06 und 4.06 Uhr ab Hauptbahnhof der Halt in Bremen-Walle. Ab Hauptbahnhof fahren darum bis nach Walle Busse. Die Busse starten ab Hauptbahnhof jeweils zur Minute 10 und damit 4 Minuten später als der Zug zur regulären Abfahrtszeit.

Am 10. November entfallen die Verbindungen um 3.06, 4.06 und 5.04 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Bremen-Burg. Ab Hauptbahnhof fahren darum um 3.14 Uhr, 4.14 Uhr und 5.14 Uhr Busse bis nach Bremen-Burg. Hier besteht dann Anschluss an die Zugverbindungen der RS 1, die zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten bis nach Bremen-Vegesack fahren. Für die Verbindung um 6.04 Uhr ab Hauptbahnhof wird zu dieser Uhrzeit ein Schienenersatzverkehr bis nach Bremen-Vegesack eingerichtet.

Zur Fahrt von Bremen-Burg bis Bremen-Walle verweist der VBN-Fahrplan zu den entsprechenden Fahrzeiten auf die BSAG-Nachtlinie N 7.