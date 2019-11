Die BUND-Kreisgruppe Osterholz hat in Kooperation mit der Biologischen Station Osterholz das Projekt „Mehr Natur an der Schwaneweder Beeke – renaturieren und davon lernen“ ins Leben gerufen. Ein Abschnitt des Geestbaches wird naturnah umgestaltet und mit der Waldschule Schwanewede werden Unterrichtseinheiten gestaltet. (Christian Kosak)

Tierarten und Natur schützen und gleichzeitig einen Ort schaffen, den Schulen, Kindergärten und Familien für die Umweltbildung nutzen können. Das sind die Ziele, die mit der Renaturierung der Schwaneweder Beeke erreicht werden sollen. Konkret geht es um 250 Meter Bachlauf an der Brücke des Logener Wegs über die Beeke. Das Gebiet ist eines von drei sogenannten Renaturierungsgebieten an der Beeke.

Renaturieren meint, den künstlich geschaffenen Kanal, den die Beeke heute darstellt, wieder an die natürliche Auenlandschaft anzupassen. „Aktuell ist die Beeke extrem tief eingeschnitten. Die Ufer sind sehr steil und das Bachbett hat keinerlei Struktur. Diese ist allerdings nötig, damit Fische laichen und Tiere sich verstecken können“, erklärt Bernd Quellmalz vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Er ist als Regionalgeschäftsführer Weser-Elbe für die Kreis- und Regionalgruppen des BUND in den Landkreisen Cuxhaven, Osterholz und Wesermarsch sowie im Stadtgebiet Bremerhaven zuständig.

Die Idee, die Beeke wieder ihrem natürlichen Verlauf anzupassen, entsprang aus Erwägungen des BUND, der Biologischen Station Osterholz (BioS) und der Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz. Gemeinsam haben die Umweltgruppen sich überlegt, wo ein solches Vorhaben möglich ist. Die Grundstücke, auf die sich die Gruppen schließlich geeinigt haben, gehören der Gemeinde und der Kirche. Sowohl Gemeinde als auch Kirche hätten keine Einwände gegen die Arbeiten gehabt, erklärt Quellmalz.

So wurde bereits einiges an Vorarbeit für das Projekt geleistet, das nun gemeinsam von der BUND-Kreisgruppe Osterholz und der BioS ins Leben gerufen wurde. „Mehr Natur an der Schwaneweder Beeke – renaturieren und davon lernen“ ist das Motto des Vorhabens. Deshalb ist auch die Waldschule Schwanewede ein Partner, der das Projekt in den kommenden drei Jahren mit realisieren wird. Ein solches Renaturierungsprojekt, einige hundert Meter weiter die Beeke entlang, startete bereits vor zwei Jahren. „Dort sind heute schon wieder viel mehr Tiere ansässig – zum Beispiel Wasserskorpione und Steinbeißer. Es braucht also gar nicht viel Zeit, bis sich ein solches Projekt auszahlt“, erzählt Quellmalz.

Für Hans-Gerhard Kulp, Leiter der BUND-Kreisgruppe Osterholz, ist ganz klar, dass das Projekt gut geeignet ist, um Menschen zu zeigen, was Natur alles kann und wie artenreich sie ist. „Schüler können den Prozess der Rückführung nachempfinden und auch aktiv daran teilnehmen. Wir haben hier quasi eine Perlenkette: Ein Projekt ist bereits umgesetzt, unser Projekt beginnt jetzt und das dritte Gebiet wurde noch nicht angerührt. So haben die Schüler das, was in der Natur zeitlich nacheinander kommt, hier innerhalb weniger Kilometer nebeneinander“, beschreibt Kulp den Lerncharakter. Aber auch außerhalb des Unterrichtes der Waldschule Schwanewede soll der Bachlauf zur Lern- und Informationsstätte werden. So könnte Kulp sich vorstellen, dass man dort Ferienspiele oder Wassertage stattfinden lässt.

Teil des Unterrichts

Auch der Leiter der Waldschule, Eugen Kolodziej, freut sich auf das Projekt: „Das ist eine große Chance für unsere Schüler und gleichzeitig eine große Chance für uns. Die Schüler haben so einen echten Lebensweltbezug, statt dauerhaft nur aus Büchern zu lernen. Und wir haben die Möglichkeit, die Schüler ganz anders kennenzulernen.“ Das Projekt an der Schwaneweder Beeke soll in den kommenden Schuljahren sowohl in den Biologieunterricht für die Haupt- und Realschule als auch in den Ökologieunterricht der gymnasialen Oberstufe eingebunden werden.

Mit der Biologischen Station Osterholz hat sich der BUND einen starken Partner an Bord geholt. Wie Imme Klencke, die Geschäftsführerin, erklärt, sei dies nicht das erste Projekt für die BioS. Durch die häufige Beteiligung habe die Station sich mittlerweile zu einer Kompetenzstelle für Renaturierung entwickelt. Dementsprechend ist für die Koordination des Vorhabens Jutta Kemmer von der BioS zuständig. Sie hat bereits das vorherige Projekt, das vor zwei Jahren begonnen hat, begleitet.

Insgesamt wird das Vorhaben voraussichtlich 214 520 Euro kosten. Das Geld kommt zum einen von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung, zum anderen vom Landkreis Osterholz, der Gemeinde Schwanewede, der Manfred-Hermsen-Stiftung und aus eigenen Mitteln des BUND. In den kommenden Monaten sollen nun die Bauvorhaben ausgeschrieben und Unternehmen gefunden werden. Frühestens im Juli 2020 wird der Umbau dann beginnen. Bernd Quellmalz hofft, dass das Gebiet im Herbst 2020 schon weitestgehend naturnah gestaltet sein wird. Dann können sich auch dort wieder seltene Arten wie der Eisvogel ansiedeln.